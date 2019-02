‘Fantasy’: esta es la historia de la canción más romántica del rock peruano

Por: Samantha Aguilar



En 1987 fue elegida la canción del año en "Radio América", y desde entonces se instaló en la memoria colectiva de los jóvenes que iban al Tip Top y usaban Sunset Beach. ‘Fantasy’ (Autocontrol) la balada más romántica del cancionero peruano cantada a todo pulmón por enamorados y por los que tenían la ‘fantasía’ de un amor.

A más de treinta años de su creación sigue retumbando en nuestros oídos la impresionante voz de Jorge Baglietto:



“Yo quiero una verdad, yo quiero una razón…

No puedo comprender

porque no te puedo encontrar”.



San Valentín es la fecha perfecta para escucharla y conocer más de su historia.

“Tenía poco tiempo viviendo en New Jersey, era el año 1985, en esa época sonaba muy fuerte ‘We are the world’ y me gustaba el mensaje de la canción. Se me ocurrió la idea de escribir un tema que hablara de la vida”, explica Arturo Barrientos, líder y compositor de Autocontrol.

¿No es una balada dedicada a un amor?

“Mi intención era cantar sobre los sueños que uno tuviera en la vida o de una meta que quieras trazarte. No la escribí pensando en una mujer o un amor. Al final cada quien la adecuó a su situación y gusto”

En esa época Arturo tenía poco tiempo viviendo en New Jersey y aun no existía Autocontrol, estaba instalado junto a su esposa Martha en un cuarto.



“En los ochenta los grupos norteamericanos no venían al Perú por el terrorismo, todos soñaban con conocerlos. Este grupo era norteamericano- peruano. Era el único que tenía una canción grabada en inglés y español, me refiero a Fantasy. A la radio me llamaban para dedicarla todo el tiempo, era un lento obligado, en los karaokes la siguen cantando. En esos años competían con Soda Stereo, Hombres G e Indochina”, recuerda Juan Carlos Hurtado, locutor de Studio 92 en esa época.



“No tenía estudio, ni nada. Fantasy la escribí desde una habitación alquilada en New Jersey donde vivía, otro dato importante es que la primera versión es en inglés. El tema se grabó con el saxofonista de Billy Ocean”, recuerda.

En 1986 Arturo Barrientos y Jorge Baglietto se conocen en Estados Unidos, ahí se forma ‘Autocontrol’. “Jorge había ganado el Festival de la OTI en el 84 con una canción de la compositora cubana Vilma Planas, fue ella quien me dio su número de teléfono. Lo llamé y le presenté mi proyecto de hacer Autocontrol con mis canciones. Él aceptó encantado”

El 87 se lanza el primer single 45 con 'América ven a mí' y 'Dímelo', a los meses presentan el disco ‘Sueños’. “El tema que más me gustaba de todo el disco era 'Sueños', nunca pensé que 'Fantasy' podría convertirse en la balada del momento”, declara.

“Cuando escuchamos a Autocontrol para nosotros fue bastante llamativo porque era un grupo peruano, pero con una calidad extraordinaria. Se diferenciaba mucho de los locales. Ese año los presentamos en conferencia de prensa en el hotel Bolívar y fue el más esperado en el Pepsi. El éxito fue uno tras otro primero ‘Por tu amor’ y luego ‘Fantasy'. Es un disco que vendió muy bien, primero con el 45 y luego con el long play”, recuerda Matías Jiménez, en ese momento jefe del departamento de Promociones de la disquera CBS.

La maravillosa música que nos acompañó en la década del 80.