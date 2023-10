El conflicto palestino-israelí no solo vive su mayor escalada bélica en décadas, sino que va camino a convertirse en una catástrofe humanitaria de dimensiones mayores. El ataque que el grupo terrorista Hamas lanzó por sorpresa contra el país hebreo el 7 de octubre y la ofensiva con que Israel ha respondido en la Franja de Gaza se están pagando con miles de víctimas civiles en ambos lados, mientras aún se teme una invasión terrestre en el enclave palestino que se prevé letal.

El internacionalista Farid Kahhat explica que aunque Hamás gobierna en la franja de Gaza desde el 2007 y es protagonista del conflicto actual, no es reconocido por la comunidad internacional como un grupo representativo de los palestinos. Ese lugar lo ocupa la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), conjunto de movimiento laicos liderada por el fallecido dirigente histórico de los palestinos, Yaser Arafat.

“La OLP reconoce a Israel desde 1988 y acepta un Estado palestino en la mitad del territorio que la ONU recomendó. Hamás no acepta eso, pero ese grupo no es considerado un interlocutor válido por ningún actor relevante y después de esta incursión israelí en Gaza, probablemente quede reducido a su mínima expresión”, señala.

Miembros de la defensa civil palestina y lugareños buscan sobrevivientes en un edificio alcanzado por un bombardeo de Israel en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2023. (Foto de Mahmud HAMS / AFP). / MAHMUD HAMS

Si bien la creación de los dos Estados ha sido impulsada por décadas por la comunidad internacional, Kahhat considera que la oposición fundamental a esta solución ha venido del Gobierno israelí. “No es lo mismo que Hamás se oponga a la solución de dos Estados, porque finalmente Israel ya existe y Hamas no puede hacer nada al respecto; a que la potencia que ocupa el territorio que debería ser base de un Estado palestino se oponga a esa posibilidad”.

Por ello, el experto cree que el mayor problema en el conflicto en curso es que el actual gobierno en Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, no acepta la idea de un Estado palestino y ha afirmado que busca anexar el conjunto de los territorios ocupados. El escenario podría cambiar si, como sugieren las encuestas, Netanyahu, al que el 86% de los israelíes culpa de lo ocurrido, perdiera el poder y apareciera un nuevo liderazgo israelí, que “difícilmente sería peor que el actual”.

El sionismo reclama el Estado de Israel como hogar nacional para el pueblo judío.

Kahhat teme ahora por la población civil en Gaza, a la que se le está pidiendo que evacúe en una zona densamente poblada y en un contexto en el cual no hay cese al fuego. “No hay realmente a dónde ir, la infraestructura civil ha sido severamente dañada cuando no destruida por los bombardeos. Israel ha llevado a cabo lo que llama un cerco total sobre Gaza y no permite el ingreso de alimentos, medicinas, agua. Lo que he dicho la ONU es bastante claro, esto se está convirtiendo en una catástrofe humanitaria”, concluye.