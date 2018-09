Nunca es bueno generalizar. Hay quienes se muestran a favor y también los que están en contra. Pero no hay que hacer un análisis muy profundo para llegar a la conclusión que son mucho más los que se oponen a que Promperú haya pagado 1 millón de dólares para que Carlos Vives y otro artista de renombre graben sus nuevos videos musicales en nuestro país como parte de una estrategia o campaña para aumentar el turismo en el Perú.

Cuando el video fue publicado en exclusiva por Somos, la primera reacción fue positiva. El artista que tiene casi 4 millones de suscriptores en YouTube eligió nuestra capital como locación para uno de sus nuevos sencillos. ¿Todo un honor, no? El problema (y la molestia del público) surge cuando se conoce que todo es parte de un acuerdo entre Promperú y Sony Music. ¿Por qué fastidia tanto?

Quizá el momento que vive el país, en el que la corrupción es pan de cada día, ha exacerbado la sensibilidad de muchas personas. Al punto de que se cuestiona todo lo que se hace con "nuestro dinero", "nuestros impuestos". Peor cuando los montos superan las seis cifras. No hay espacio para el análisis ni el razonamiento. Es una de las razones por las que el video y la inversión realizada fastidian.

Y todos celebrando como pelotudos el video de Carlos Vives por grabar en Lima pero al final la plata salía de nuestros impuestos, ¿lindis no? pic.twitter.com/z9XFc7ezAw — Gabriel Floyd (@Gabriel_Floyd) 18 de septiembre de 2018

Presidente Martín Vizcarra y Premier César Villanueva era necesario este gasto ( pagar un millón de verdes a Carlos Vives ) , Donde quedó La austeridad que pregonaban , la Reconstrucción del Norte que siga esperando 🤔#VizcarraTitereDeOdebrecht pic.twitter.com/Oq42krv9mQ — Richard Montoya (@RichardMontoyaR) 19 de septiembre de 2018

El otro motivo tiene que ver con lo que el video muestra, o sea las zonas turísticas más atractivas de la capital. En Twitter encuentras frases desde "el clip parece grabado en Limaflores" hasta "dónde están nuestros cholitos". Sí, hay quienes le buscan el lado racista al clip. Omar Polo, publicista peruano que trabaja en McCann Panamá, explica por qué el videoclip está presentado de esta manera.

"Promperú ha hecho un product placement en un video musical. ¿Qué es eso? Es poner una marca en medio de un contenido. No en la pauta, sino dentro del contenido". Se trata, entonces, de un recurso publicitario como el que se utilizan en noticieros, programas de TV y más. "¿Las campañas de promoción turística deben mostrar lo malo de una ciudad o país? La respuesta es no. De hecho el nombre 'Atractivo turístico' tiene mucho que ver, se impulsa lo que atrae, no lo que podría repeler", dice el experto.

el video de Carlos Vives que todo el mundo comenta fue grabado en Lima, Perú, Nebraska, ¿no? Lima sin barriadas y sin cholos, ¿Quién hizo eso? ¿Saga Falabella? — 🤔Laura Grados (@Lauletras) 15 de septiembre de 2018

¿El nuevo video de Carlos Vives es publicidad de Falabella? Porque sale puro blanquito. cc: @pitucos_txt 😬 pic.twitter.com/K148ZE4pvJ — Suiry Sobrino Verástegui (@SuiGnris) 14 de septiembre de 2018

¿La gran polémica que se ha generado hubiera sido igual si el artista era Maluma? Para algunos, los 3.8 millones de suscriptores con los que cuenta Carlos Vives en YouTube no son suficientes como para considerarlo para este tipo de campañas. Lo cierto es que no es poco, pero tampoco mucho. Promperú espera que el clip llegue a los 350 millones de visitas y es muy probable que el cálculo no esté bien hecho. La canción "El orgullo de mi Patria" del mismo artista fue publicado hace un año y llegó a los 5 millones. Como también "La Bicicleta", sencillo que realizó junto a Shakira, superó los mil millones. Finalmente, se trata de una apuesta de Promperú por intentar recibir un gran retorno de inversión. Al final los números dirán quién tuvo la razón.