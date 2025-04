Todos se acercan a saludarla, le conversan, la admiran. En el Centro del Adulto Mayor (CAM) Pablo Bermúdez, en Jesús María, la leyenda viva de la tradición negra, Fela Ramos (Barrios Altos, 1939) suele pasar los días —muy activa— junto a sus amistades de la tercera edad. Es como su oficina.

Su niñez transcurrió en Lince, en un callejón largo de propiedad de sus abuelos. Ahí vivía con sus seis hermanos, su madre, y también primos y abuela. Siempre había fiestas que podían durar una semana. Recuerda que la pobreza mandaba en casa, pero fue la danza el don que le cambió la vida: “Cuando comencé a ganar plata, mi mamá ya no necesitó trabajar. Le daba el sobre entero y me daba mi propina. Le cosía la ropa y quería que siempre se viera como una reina. Ayudando en casa era feliz. Cada madrugada ganaba 60 centavos, no sé cuánto es ahora, pero con eso se cocinaba todo un día”.

Pañuelo en mano, la maestra Fela Ramos se muestra con la elegancia de la marinera limeña. Además, a ella le debemos los pasos de festejo que más de uno ha bailado. / handrez garcia

De su trayectoria, doña Fela tiene muchísimo por contar. Su memoria es fascinante, tan vital como cuando la vimos bailar en ese video de TikTok que sigue sorprendiendo a los internautas y en cuyos comentarios la celebran. Cautivada por la marinera limeña que bailaba su abuela, también aprendió a bailarla con maestría. Desde muy jovencita, demostró su destreza en el famoso restaurante Karamanduka (de la Av. Arenales) y en la compañía Pancho Fierro. “Aquí —nos dice— aprendí el festejo y se me abrieron las puertas. Bailaba marinera, Son de los diablos, zapateo. Viajábamos mucho”.

Casa de la familia Santa Cruz. Breña, 1967. Rosa Prada, persona no identificada, Yolanda de la Cruz, Lucila Campos, Victoria Santa Cruz, Teresa Palomino, Isabel Cuenca, Gita Landaeta y Fela Ramos (sentada). Niñas, de izquierda a derecha: Margarita Chévez, Mariela Valencia (abrazada) y Luisa Valencia. / Archivo Victoria Santa Cruz

Pero al enterarse de que Victoria Santa Cruz llegaba al Perú a formar teatro y danzas negras, se sumó a ese proyecto: “El teatro me alocaba y yo quería teatro. Victoria era súper recta, no era de bromas, era recta desde su presencia”, nos dice doña Fela. “¿Alguna vez interpretó el poema ‘Me gritaron negra’ de Victoria?”, le preguntamos. “Nunca —responde—, no me sentía identificada. Siempre me he sentido muy querida por mi color y mi raza. En ese poema hay una protesta y yo siento una gran felicidad. Me lo han pedido, pero no lo hago”. No niega que exista el racismo, pero nos cuenta que ha tenido mucha suerte siempre.

Ramos continúa sus labores como maestra de danzas. En el CAM Pablo Bermúdez ha formado un grupo de mujeres con las que bailan festejo y se divierten como en familia.

Y así la vemos, rodeada de sus amigas del CAM Pablo Bermúdez, con quienes ha creado un grupo de baile y a quienes les enseña festejo. Además, la incansable devota de San Martín de Porres, continúa teniendo presentaciones y trabajando con su agrupación Danza, Sentimiento y Tradición. Quienes la buscan para contratarla, la encuentran siempre en este lugar.

Fela Ramos y María Teresa Zegarra en el Carnaval Negro Fidel Melquiades Carvallo Magdalena, 24 de febrero de 2020. / Luis Rodríguez Pastor

Por sus 70 años de trayectoria, no se ha organizado aún un homenaje a su altura. Tiene la ilusión de que el Ministerio de Cultura, que la nombró Personalidad Meritoria de la Cultura 2022, o alguna otra institución, se ponga la jarana. //