Era tan grande que se podía avizorar su cabeza cuando uno, a varios metros, transitaba por la avenida Marina. No era un monstruo, pero así parecía. Se trataba de Camila, una muñeca tan grande como King Kong en cuyo interior se había construido “un teatro interactivo compuesto por distintos escenarios que, mediante efectos especiales, simulan los procesos que ocurren dentro del organismo humano”, según decía la publicidad de la época. La atracción se instaló en 1999 en la Feria del Hogar y fue visitada por miles de escolares limeños, gracias a convenios con los colegios que establecían tarifas especiales para los estudiantes.

Para un niño de 9 o 10 años, como yo, la experiencia de recorrer el interior del cuerpo humano resultaba emocionante. Cuando me confirmaron el día de la visita, solo trataba de imaginarme la experiencia. ¿Podré tocarle el corazón?, era una de las preguntas que me hacía. No sospeché, sin embargo, que la realidad superaría mis expectativas.

Vistiendo el buzo del colegio, llegué con mis demás compañeros del quinto grado a la Feria del Hogar en un día de clases. Formamos una fila y antes de iniciar el recorrido, nos llevaron a una sala de paredes transparentes donde una especie de científico loco, a través de un monitor, explicaba lo que se podía y no se podía hacer. Luego esparcieron una humareda blanca que, previamente, dijeron que era un desinfectante.

Camila venía recorriendo varios países de sudámerica. Las obras para su instalación comenzaron en el verano de 1999. (Foto: Cecilia Durand/ El Comercio)

Subimos por una escaleras y llegamos al punto de inicio: el cráneo de Camila. A partir de aquí, solo había que dejar volar nuestras fantasías: creer que estábamos en una película de ciencia ficción o en un relato futurista. En el primer escenario nos topamos con la cavidad bucal, donde se podía apreciar el paladar, los dientes, las amígdalas y la lengua de Camila. Desde aquí, además, se podía visualizar el exterior: cientos de niños apilados esperando su turno para entrar.

El recorrido continuaba por la faringe, presentada como una vía de paso para el aire y los alimentos. Inclinando la cabeza hacia arriba, se podían observar los globos oculares, los oídos y el cerebro, que daba la impresión de ser una masa esponjosa. Luego seguía la laringe, las cuerdas vocales y la tráquea, para regresar a la faringe y de allí pasar al esófago, al corazón, al estómago y finalmente a la cavidad abdominal, donde, por sorpresa, cayó una lluvia chispeante del techo, que simulaban los jugos gástricos.

Imagen de la cavidad bucal de Camila, donde se aprecia el paladar y los dientes. (Foto: Cecilia Durand/ El Comercio)

El recorrido por el interior mostraba el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano a través de efectos especiales. (Foto: Cecilia Durand/ El Comercio)

Toda la aventura estuvo llena de sonidos que simulaban la respiración, los latidos del corazón o los procesos de deglución, en ambientes oscuros con paredes de texturas acolchonadas. En todo el paseo estuvimos acompañados por una guía hasta que llegamos a la última parte: compuesta por el útero, los ovarios, la vejiga y los riñones. Es en este momento, en el punto culminante, que Camila comienza el trabajo de parto para dar al luz al bebé que lleva dentro. Se escuchan los llantos del niño, a quién se le ve deslizándose por lo que parecía un tobogán.

Camila era la réplica a gran escala de una mujer de 33 años y 1,65 de estatura, que está embarazada. (Foto: Cecilia Durand/ El Comercio)

Y así, luego de una hora, la visita por el cuerpo humano llegaba a su fin. La atracción estuvo cerca de un año en la Feria del Hogar. Luego fue desmontada para continuar su recorrido por distintas ciudades de Latinoamérica. Camila no regresó, pero se quedó para siempre en los recuerdos de miles de escolares. //

