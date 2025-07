Joana Marcús, Blue Jeans o Elisabet Benavent: quiénes son las estrellas literarias que transformarán la FIL y por qué tienen tanto impacto entre los jóvenes

No solo son vistas como escritoras, sino como estrellas literarias. Y tienen legiones de fanáticos. Invitadas a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) como Elisabet Benavent, Joana Marcús, Karen M. McManus o el caserito Blue Jeans tienen a sus lectoras y lectores ahorrando todo el mes, preparándose para comprar las novedades de sus escritores favoritos y conseguir la firma soñada.

La FIL lo amerita: es el gran evento librero del año y, probablemente, la única oportunidad de conocer a los autores cara a cara. Quizá eso pensaron los cientos de jóvenes lectores de la escritora española Megan Maxwell en 2019, que aprovecharon su visita a como diera lugar. Aquella vez, la firma de libros de Maxwell se inició a las 7 p.m., se extendió por más de 6 horas y la autora no se fue sin terminar de firmar, incluso fuera del recinto ferial, resistiendo la madrugada limeña.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Joana Marcús, de 25 años, es de las invitadas con mayor expectativa en la FIL-Lima. Presentará "Sempiterno" el sábado 19/7, 12 m. y domingo 20/7, 2 p.m.

Del mismo modo, el autor de “La última vez que pienso en ti”, Blue Jeans, llenó la sala Blanca Varela en 2023 con más de 500 asistentes y firmó a otras 500 personas por más de tres horas. Como no se dio abasto, se organizaron firmas en librerías, lo que marcó un récord personal que espera superar este año. Así lo ha decretado en sus redes.

A estos antecedentes se suma Joana Marcús, escritora de fantasía, ciencia ficción y romance juvenil, de 25 años, con millones de ejemplares vendidos. Hace dos años, la joven española tuvo dos fechas con el auditorio lleno y colas a tope. En esta edición repetirá el partido en la misma cancha con su nuevo libro “Sempiterno”.

Elisabet Benavent presentará "Un cuento perfecto" (PRH) el 26 de julio, 5 p. m. Sala Blanca Varela. / Leonardo Cendamo

Ella es un notable fenómeno en la lectoría que nació en Wattpad —una comunidad digital de lectores y escritores—, con tanto éxito que las editoriales apostaron por publicar sus libros incluso antes de que cumpliera la mayoría de edad. “Marcús se va a presentar en dos oportunidades, porque ya nos ha pasado que no es suficiente una sola fecha para firmar a todos sus seguidores”, nos dice Melissa Pérez, directora cultural de la Cámara Peruana del Libro (CPL) sobre estos fenómenos juveniles que mueven masas. “El año pasado, para el evento de la escritora Inma Rubiales, había chicas haciendo cola desde las 9 a.m. y la cita era a las 4 p.m. Muchas no son solo lectoras, son fanáticas”, comenta. Otras escritoras cuyo talento fue descubierto en Wattpad y que ahora son invitadas a la FIL-Lima son América Rodas (México), Karine Bernal (Colombia), Eva Muñoz (Colombia), Vanesa Osorio (Chile) y Flor Di Vento (Perú), cada una con su propia comunidad de seguidores bien formada y en crecimiento.

La serie de Netflix "Valeria" tiene cuatro temporadas y está basada en la saga de la española Elisabet Benavent, invitada estelas de la Fil Lima 2025.

Las expectativas son altísimas también por Elisabet Benavent, quien se hizo conocida en el mundo con la saga “Valeria”, la misma que fue adaptada para streaming por Netflix, al igual que “Fuimos canciones” y “Un cuento perfecto”. Benavent ha publicado más de 23 libros y ha vendido más de 4,5 millones de ejemplares. Por otro lado, la estadounidense Karen M. McManus se hizo conocida por sus thrillers juveniles como “Alguien está mintiendo”, adaptado también a la televisión. Ella es de los nombres más resaltantes de esta cartelera de estrellas literarias.

Si eres fan del tarot, la escritora argentina Mara Parra llegará para presentar “Místicas”, un libro que reivindica a las mujeres en el ocultismo. 3 de agosto, 7 p.m.

Hay para todos

Definitivamente, la Feria Internacional del Libro convoca a apasionados del romance, los amores juveniles, las aventuras, los thrillers, la comedia, el esoterismo y mucho más. Hay para todos. Y, entre su amplio programa con más de mil actividades, continúa por quinto año el Encuentro Internacional de Bookfluencers, con jóvenes promotores de lectura.

Laly Arce, creadora de la marca de accesorios para libros La1110 (@la1110_tienda) y una conocida bookfluencer desde hace varios años, es también una asidua participante de la feria. Ella nos cuenta: “La FIL es el espacio ideal para todos los lectores en general y lectores jóvenes. En mi caso, nos reunimos con mi club de lectura y muchas personas se integran. Hay jóvenes que quieren ir a la FIL, pero que no saben con quién hacerlo, y la feria es ese punto de encuentro físico para hablar de libros, promover la lectura y ver qué actividades realizaremos a lo largo del año”.

Después de los lanzamientos de libros, se podrá cantar y bailar en conciertos como el de Milena Warthon. 23/7, 7 P.M.

Con este propósito, el Encuentro de Bookfluencers consolida estas necesidades de chicos y chicas enamorados de los libros que buscan comentarlos en sus redes sociales. Este encuentro genera conexiones, comunidades lectoras y amistades que perduran en el largo plazo.

La FIL está imperdible para los jóvenes, niños y los más grandes. Con conciertos como el de Zaperoko o Milena Warthon, activaciones para fans de “Star Wars”, la experiencia inmersiva “El método Vargas Llosa”, talleres, presentaciones de libros infantiles, y más de 250 stands, divertirse en familia y reencontrarse con amistades es más que seguro. //

Mucho para escoger -La Feria Internacional del Libro será del 18 de julio al 6 de agosto en el parque Próceres de la Independencia, Jesús María. Entradas en Teleticket y en la puerta de ingreso de la feria. El costo general es S/7,50 de lunes a jueves y S/10 de viernes a domingo y feriados. No hay estacionamiento.

-Italia es el país invitado en esta edición, por lo que llegará una potente delegación italiana. Otras presentaciones imperdibles son las de Javier Cercas, Ray Loriga, Rosa Montero, Paulina Flores, Piedad Bonnett, Tamara Tenenbaum, Laura Restrepo, Guillermo Arriaga, y más.

-Como ya es costumbre, El Comercio tendrá un stand donde podrás buscar la portada del diario en el día de tu nacimiento y llevarla impresa. Miembros del Club El Comercio tienen 20% de descuento en la entrada.

-Si buscas una oferta original con libros fuera de lo común puedes visitar los stands de La Independiente, Lolas, Los Libros más Pequeños del Mundo, Día D, Speedwagon, Achawata, Bibliofilia Store, y muchos más.