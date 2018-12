Fernanda Kanno y el reto de conquistar la segunda duna más alta del mundo | FOTOS

Por Fernanda Kanno

Lo recuerdo cuándo fue la primera vez que soñé que manejaba una camioneta 4x4, pero recuerdo el sueño. Estoy con mi familia en algún lugar de campo abierto. De pronto algo pasa, tenemos que salir de ahí y mi primera reacción es subir a la camioneta, al asiento del piloto. Les digo que suban y emprendo la huida trepando cerros, esquivando piedras y atravesando dunas. Siento –aunque estoy dormida– el vértigo de las bajadas, el salto de los desniveles, el golpe de las piedras debajo de mí. Me veo como en los videos de los pilotos de carreras, me agarro fuerte del timón, juego con la caja de cambios. Las cabezas de mis papás y mis hermanos saltan hasta el techo y todos reímos. Ese sueño que empieza como pesadilla se convierte en una aventura sobre cuatro ruedas…

Desde que soy niña, cada vez que he despertado de ese sueño recurrente me he prometido lo mismo: cuando sea grande voy a tener una 4x4, cuando sea grande voy a vivir como sueño…

Podría escribir sobre cómo cumplí aquella promesa, de mi primer curso de 4x4 o de cómo hice realidad mi sueño de correr el Rally Dakar, la carrera más dura del mundo. Pero hoy quiero aprovechar este espacio que me da la revista Somos para contarles cómo es vivir en doble tracción y para hablarles de mis nuevos amigos, ese grupo de locos que resume sus aventuras en una frase que leí una vez en una de sus camionetas: ‘Fun begins when the route is over’ (‘la diversión comienza cuando la pista se acaba’). Una vez al año, todos los grupos de off road nos damos cita para una travesía como ninguna. Nos encontramos en el kilómetro 503 de la Panamericana Sur para adentrarnos tres días en el desierto. Nuestro objetivo: conquistar la segunda duna más alta del mundo, un gigante capricho de la naturaleza que los primeros off roaders bautizaron como Duna Grande.

