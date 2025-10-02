¿Cómo se hace evidente el paso del tiempo?: El fotolibro que lo explora a través de collages, palabras e imágenes

Escucha la noticia
El tiempo se sostiene en lo frágil: en la piel de una madre, en la textura de una piedra, o en el borde desgastado de una hoja de papel. De esa intuición nace “Frases mínimas”, el fotolibro de la artista y fotógrafa peruana Ana Lía Orezzoli, una propuesta visual compuesta por collages, textos y fotografías tomadas entre 2016 y 2023.
El proyecto empezó en silencio, casi como un impulso. Una mañana, tras volver de estudiar fuera, Orézzoli retrató a su madre y se sintió impactada al ver cómo el paso del tiempo se evidenciaba en los surcos que recorrían su rostro. “Esa foto no tuvo concepto ni plan. Pero a partir de entonces, entendí que quería seguir registrando encuentros con personas cercanas, momentos donde lo frágil se hace visible”, recuerda.
En efecto, esa imagen fue la semilla de una búsqueda que se extendió durante ocho años y que ahora se despliega en este libro, financiado gracias a un fondo obtenido como profesora en la PUCP. “A partir de esa primera foto, empecé a preguntarme: ¿cómo se hace evidente el paso del tiempo? ¿En un cuerpo, en una hoja, en una piedra? Esa pregunta fue guiando el proyecto”, explica Orézzoli.
Entre Lima, Tortugas y otros lugares de paso, la fotógrafa registró rostros, escenas domésticas y paisajes. Pero las fotografías no fueron suficientes. “Sentía que mis ideas no terminaban de traducirse solo con imágenes. Por eso, comencé a recortar palabras de enciclopedias y atlas que tenía desde el colegio, y con ellas armé textos”, cuenta. “Luego vinieron los collages, un juego de capas que me permitió vincular lo mínimo con lo cósmico”, añade. Así, las páginas del libro se pueblan de frases casuales y constelaciones de papel, donde lo íntimo dialoga con lo universal.
El título —cuenta la autora— proviene de una hoja de dictado escolar encontrada en uno de sus cuadernos de primaria, con el que busca hacer referencia a aquello que, siendo pequeño, contiene una unidad con sentido propio. El resultado es un libro que late entre lo efímero y lo eterno. “Para mí es como un ejercicio de pensamiento, una meditación visual”, afirma Ana Lía. Y añade: “Lo que más me interesa es que cada lector encuentre su propia lectura, su propia forma de sostener el tiempo”.
“Frases mínimas” es, en ese sentido, más que un fotolibro: es un espacio de contemplación, donde lo cotidiano se transforma en cosmos. En sus páginas, lo frágil resiste. //
El jueves 2 de octubre a las 7:30 p.m., el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Lima) presentará el fotolibro “Frases mínimas”, de la artista visual Ana Lía Orézzoli. Acompañarán a la autora en la mesa de presentación Carolina Cardich y Guillermo Villani, quienes compartirán comentarios y reflexiones en torno a la obra.
