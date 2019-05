La fiesta de la papa: así se vivió el encuentro entre cocineros y agricultores

Desde la alta cocina hasta los formatos más comerciales: las papas nativas forman parte del menú de los peruanos desde hace ya varios años. Pero, algunas décadas atrás, aquel ideal hubiese sonado imposible, utópico incluso: la cadena productiva no estaba fortalecida y mucho menos articulada. A través de la gastronomía miles de agricultores de todo el país han podido mejorar sus ingresos y aumentar su producción. Hoy sus productos llegan directamente a las mesas de los restaurantes más importantes del Perú y han explorado, en el camino, nuevas alternativas para ampliar su mercado.

Waukimasi Tinkuri, el primer Encuentro Fraterno entre agricultores y cocineros nace en el marco del Día Nacional de la Papa. El evento se realizó el pasado lunes 27 de mayo en el restaurante Astrid & Gastón, y reunió a más de 50 cocineros de todo el Perú con varios de los cocineros peruanos más importantes: desde Gastón Acurio y José del Castillo hasta Francesco de Sanctis, Mayra Flores y Heine Herold.

“Este encuentro ha sido la mejor muestra de reconocimiento que debemos tener, no solo los cocineros, sino también la sociedad en general con nuestros agricultores”, explica De Sanctis, al mando del restaurante Síbaris. “Son ellos quiénes conservan nuestra tan envidiada biodiversidad y, si no fuese por su labor en el campo, nuestra gastronomía no sería lo que es”, añade.

Mayra Flores, del restaurante Shizén, también estuvo presente. La cocinera indica que este encuentro ha representado un nuevo comienzo entre los cocineros y los productores. “Es un camino que se abre para poder tener el contacto directo con el primer eslabón de la cadena, conocernos entre nosotros y saber más de nuestro trabajo”, sostiene. “Nos hicieron un pequeño homenaje por usar sus productos, pero son ellos quienes son la parte más importante de la cadena: sin su labor definitivamente lo que hacemos los cocineros no tendría sentido. Es un trabajo en equipo”, finaliza.

Para Celfia Obregón, Directora Ejecutiva de CITE Papa (Centro de innovación productiva y transferencia tecnológica) y Presidenta de Aders Perú (Asociación para el Desarrollo Sostenible del Perú), es clave que jóvenes hijos de los agricultores reciban la formación técnica “que los motive a continuar y mejorar el trabajo de sus padres” para evitar así el abandono de tierras, sostiene.

Cocineros y productores pudieron disfrutar de un pasacalle y un pago a la tierra, además de un menú preparado con distintas variedades de nuestras papas nativas. Entre ellas, la papa wenccos, la sumac soncco y la qeqorani.