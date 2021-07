Conforme a los criterios de Saber más

¿Cómo resumir la historia del Perú en 20 minutos? Para cualquier estudiante en edad escolar, la tarea puede parecer titánica. Para Sebastián Chumbe, ingeniero naval e impulsor del canal de YouTube ‘El Mapa de Sebas’, contar pasajes del Perú antiguo, el imperio incaico, la época virreinal, la independencia y la república es como armar un gran rompecabezas: cada dato, pieza visual o animación tiene engranar de tal manera que permitan narrar una historia de forma didáctica y entretenida.

“Todo comienza con la recopilación de la información de diversas fuentes, la gran mayoría de Internet. Se procura de que cada dato que se coloque sea compatible en más de una fuente. Pero en general son datos genéricos (ya que es un resumen de 5,000 años de historia en 20 minutos), por lo que no suelo cometer errores”, le cuenta Sebastián a Somos. “Luego del guion, se revisa la redacción. Se diseña el storyboard y se graba el audio y el vídeo por separado. Luego le paso toda la información a mis editores, quienes se encargan de la producción y edición del vídeo”, añade sobre el proceso de construcción de sus videos.

- ¿Cuáles son los capítulos de nuestra historia cuestan más desarrollar y explicar?

- Una parte complicada de desarrollar podría ser la era independentista. No por la complejidad del asunto, sino por la controversia. Esto, debido a que mi público proviene de todos los países hispanos, incluyendo España, y a veces existen diferencias difíciles de conciliar. Como que los españoles rechazan que se hable de “periodos coloniales”, ya que consideran que los territorios en América no fueron colonias de España, sino que fueron España (cito algunos de los comentarios de mis seguidores de allá).

-¿Qué momento histórico te parece más fascinante o llama más tu atención?

-Diría que la Guerra del Pacífico. De hecho le dediqué un vídeo entero a este episodio. Por lo mismo que mi formación fue en la Escuela Naval del Perú, el tema bélico siempre fue de mi agrado. Y de hecho, la Guerra del Guano y el Salitre fue el conflicto internacional más importante de nuestra historia. Lo que siempre le digo a mis seguidores, entre los que se encuentran también chilenos, es que debemos ver la historia como una oportunidad para repasar los acontecimientos que nos han llevado a este punto para construir el futuro, más que para estancarnos en el pasado. Por lo que siempre procuro de exaltar los lazos de camaradería que debería haber entre países vecinos y amigos.

- ¿Cómo se puede contar la historia del Perú de una manera más divertida en los colegios?

- Sinceramente cuando yo estaba en el colegio, no recuerdo haberme divertido durante las clases de historia. Esto, debido a que la trataban de enseñar de una manera bastante memorística, y evaluarla con métodos como el “multiple choice”. Me parece que esto no motiva los estudiantes a tomarse la historia como lo que es, sino a intentar memorizar datos y fechas para pasar un examen. Una buena forma (una que yo aplico en mis vídeos) es el de enganchar a los chicos con datos curiosos históricos sobre algún tema en particular. Actualmente vivimos en la era digital, y los niños y adolescentes han crecido con smartphones. Tal vez el contenido audiovisual sea una buena forma de engancharlos. Y ojo que digo esto porque también muchos chicos me comentan cosas como “te entiendo mejor que a mi profesor de historia”, o “contigo me empecé a interesar por la historia”. A las pruebas me remito .

- En tu opinión, ¿qué parte de nuestra historia falta enfatizar en los jóvenes escolares?

- Me parece que para tener un mejor conocimiento de nuestro entorno político, -pues a la larga todos vamos a participar de la vida política en algún momento, así sea solo con nuestro voto-, habría que hacer hincapié en la historia más contemporánea. Pero lo ideal, sería tratar de hacerlo sin ideologías de por medio. Y para ello, habría que considerar también enfocarnos en la enseñanza de conceptos políticos básicos (ejemplo, socialismo, capitalismo, izquierda y derecha política, etc), ya que ayudan tremendamente a poder emitir una opinión con juicio crítico. A mi parecer, la coyuntura de lo que pasa en el Perú actualmente se remonta desde la era militar del gobierno de Velasco Alvarado, por lo que refrescar los acontecimientos ocurridos desde ese entonces no estaría de más.

-¿Cómo crees que este momento histórico que estamos viviendo –la pandemia en el país- será recordado en el futuro?

- Curiosa esta pregunta ya que esto lo dije en uno de mis vídeos (uno acerca de la Peste Negra que se llevó a un tercio de la población europea durante el siglo XIV). A mi parecer esto podría ser el primer paso hacia un cambio sin vuelta atrás. Así como tras la peste negra, inició el declive del feudalismo, así como del teocentrismo en favor del antropocentrismo (idiosincrasia que se concreta durante el renacimiento), con la pandemia de Covid, nuestro sistema de vida podría modificarse considerablemente (más allá de que cambiemos la rutina de oficina por el Home Office). Tal vez de aquí en adelante, el antropocentrismo pueda ser reemplazado por el ecoentrismo. No digo que en este siglo, pero tal vez el próximo. (así como los resultados de la peste negra no fueron inmediatos)

-¿Cómo llega el Perú a su bicentenario?

- Pues más polarizado que nunca diría yo. Pero más allá de la coyuntura política, en el aspecto económico y social, me atrevería a decir que el bicentenario ocurre en uno de sus mejores momentos. Cierto que hay muchísimas cosas que mejorar, pero al menos yo soy medio maniático de los indicadores y las estadísticas. Si revisamos las cifras de índices como PIB per cápita, índice de GINI (desigualdad), o índice de esperanza de vida, no cabe duda que hemos progresado considerablemente en los últimos treinta años.

- ¿Cómo te imaginas al Perú dentro de un siglo?

- A veces es un poco complicado imaginarse como sería la situación de un país en un futuro, pues la historia nos demuestra que los hechos ocurren de manera impredecible e inesperada y siempre existen muchos factores que intervienen. En el caso del Perú, al igual que en varios países de la región, es probable a que sigamos siendo vulnerables a la influencia de las potencias extranjeras. Latinoamérica se ha caracterizado por ser siempre una región sumamente rica en recursos y diversidad, peor que por cosas del destino jamás ha podido ascender a la palestra mundial, o al menos ser naciones 100% autónomas. Esto tiene como consecuencia que nuestro destino quede en manos de las grandes potencias. Como quien dice “cuando China o Estados Unidos estornudan, a Perú le da un resfriado”. //

