La palabra cementerio significa lugar para dormir. Por eso cuando venga en visita nocturna al Presbítero Maestro camine en silencio y no grite, por favor. Así vea pasar alguna sombra o crea que le jalaron el abrigo. Sabemos que entrar en plena oscuridad a un sitio repleto de historias añejas es como meterse a la boca del lobo, pero en grupo y con un guía experto la cosa puede convertirse en una de las experiencias más inolvidables que ofrece la Ciudad de los Reyes.

No queremos asustarlos pero Wendy Barchi, la guía más esperta, ha tenido que superar situaciones muy extrañas mientras hacía su trabajo. Pero mejor que ella les cuente. Tampoco es nada demasiado espeluznante. Solo cosas como una mujer envuelta en una manta que se desvaneció cuando la guía se acercó para saber quién era. “Tuve que mantener la calma y seguir como si nada hubiera pasado”, me dice con la autoridad de quien conoce cada historia de esta necrópolis donde dormitan unas 220 mil almas, incluyendo 37 ex presidentes.

Pero quienes pueden dar fe de cientos de historias son los vigilantes que pasan madrugadas enteras aquí para evitar que ingrese algún ladrón de metales y mármoles. Hace mucho tiempo que no se registran hurtos, pero lo que ellos sí suelen ver es el paso fugaz de siluetas oscuras, sobre todo cerca de un Cristo que tiene la particularidad de no dejarse tomar fotos.

“Misteriosamente, las fotos que le hacen a esa escultura salen mal o muy oscuras”, añade Wendy. Se ha vuelto una costumbre que ese Cristo que parece seguirte con la mirada aparezca borroso o malogre la captura fotográfica. Usted, lector, haga la prueba y después nos cuenta. Los mencionados vigilantes se han equipado con dos perros cazafantasmas cada uno, perros callejeros que han encontrado una oportunidad de servir a sus amos como perfectos vigías de situaciones paranormales. Los vigilantes ya saben que si Maluma, Rambito o Daddy Yankee olfatean el aire y retroceden asustados es mejor tener cuidado cuando se transita por el área escaneada.

CON CUIDADO. El vigilante Édgar Ortiz pasea por la zona del “Cristo que no se deja tomar fotos”, ubicado sobre la tumba de la familia Aspíllaga Delgado.

Cuando pase usted por la tumba del poeta José Santos Chocano, sepa que este señor quiso ser enterrado de pie y debe tener el sueño muy ligero. Y, por favor, no se aparte de los guías. Es muy fácil perderse en este laberinto alumbrado de vez en cuando por el paso fosforescente de los vagones del tren eléctrico. Podría terminar en los pabellones de la gente que en vida sobrepasó los dos metros de altura, o de los que pesaban más de cien kilos. O terminar en la temida área de la puerta 4, una de las más antiguas. O deambular por el pabellón de los suicidas. Podría pasarle algo terrible que ya le ha ocurrido a muchos visitantes: que se pierda de muchas sabrosas historias que solo los guías conocen.

Uno de las primeros retos que asumió la nueva gestión de la Beneficencia de Lima ha sido el inicio de la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio. En el caso de este, el primer camposanto público de América, construido con un estilo neoclásico francés e italiano a partir de 1805, y depositario de los restos de los principales artífices de la historia republicana, era imperativo que se conservara lo mejor posible. “Trabajamos de la mano de Prolima, en el marco del Plan Maestro de Recuperación del Centro Histórico de Lima, y hemos celebrado convenios con Unesco, universidades e instituciones para lograr este objetivo y darle realce a este cementerio museo”, nos dijo Guillermo Ackermann Menacho, presidente de la Beneficencia de Lima. En febrero, el Ministerio de Cultura declaró como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a 320 esculturas funerarias.

BELLA DURMIENTE. La actriz Carol Gómez es una de las que mejor conoce los recovecos del camposanto. Su lugar favorito es el cenotafio dedicado a Sofía Berman de Dreyfus, quien descansa en lo alto de una estructura custodiada por cuatro. estatuas de bronce.

Estos recorridos culturales, diurnos o nocturnos, permiten compartir y seguir descubriendo los misterios de los mausoleos, criptas, nichos y tumbas que hacen de este el mejor cementerio de Sudamérica, con perdón de Evita Perón y su sueño eterno en La Recoleta. Por el mes patrio, la Beneficencia ha organizado un recorrido lleno de historia, cultura, música y teatro en vivo al que ha titulado “Vive la fiesta del bicentenario en el Presbítero”.

La fecha es el 23 de julio en el museo Cementerio Presbítero Maestro, cuadra 16 del jirón Áncash. Será a las 6 de la tarde y el costo es de 22 soles por persona y de 11 soles para niños menores de 12 años. El guiado para grupos de 15 personas es de 75 soles. //

PERSONAJES ILUSTRES

El cementerio Presbítero Matías Maestro (nombre de su fundador) es, además, un museo metropolitano debido a su extraordinario valor patrimonial.

(nombre de su fundador) es, además, un museo metropolitano debido a su extraordinario valor patrimonial. Allí se encuentran los cuerpos de Ramón Castilla, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, José de la Riva Agüero, Ricardo Palma (foto inferior), Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui y Felipe Pardo y Aliaga, entre muchos otros. El último gran inquilino de este glorioso camposanto es Javier Pérez de Cuéllar.

Quizá la reliquia más valiosa que guarda sea la tibia de nuestro héroe Miguel Grau, que descansa en La Cripta de los Héroes, un monumento funerario erigido en 1908 para conmemorar a los caídos durante la Guerra del Pacífico.

