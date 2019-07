FIL Lima: 23 recomendaciones de títulos que puedes comprar a tus niños

Quieres promover el amor por los libros entre tus hijos pequeños. Eso lo tienes claro. Pero no la idea de cómo hacerlo o por dónde comenzar. Un primer paso puede ser visitar la presente edición de la Feria del Libro de Lima, que todavía llegará a su fin el 4 de agosto. Lo interesante de esta propuesta es que tendrás a tu alcance varias casas editoriales y librerías reunidas, por lo que las opciones abundan. Ahora, si no tienes mucho tiempo para recorrer el recinto –que es bastante grande y está ubicado en Jesús María-, te abruma tanta gente o quieres ir directamente al grano, aquí estamos para ayudarte en el proceso. Por eso preparamos una lista con más de una veintena de recomendaciones de libros ilustrados para niños. Hay de todo, casero, casera. Novedades y libros clásicos. Autores peruanos y extranjeros y temática variada. En caso de no llegar a la feria, claro, siempre se pueden obtener los títulos después, pero

ojo con las ofertas esta semana que no están nada mal.



1. 10 niñas piratas. Esteban Cabezas y Dani Scharf.

Diez pequeñas quisieron romper con los estereotipos. Eva e Ivonne comen sushi de tiburón, Isidora pega patadas voladoras y María tiene muy buena puntería. Todas sueñan con ser dueñas del mar. (Editorial Amanuta)



2. Mi abuelo. Catarina Sobral.

El libro aborda ​la relación entre un niño y su abuelo, un hombre mayor con una particular y distendida relación con la vida diaria y con el tiempo. De ahí que reflexiona con lucidez la sabiduría y los procesos de la vejez. (Editorial Limonero).



3. Discurso del oso. Julio Cortázar y Emilio Urberuaga.

​Un oso juguetón vive en las cañerías de un edificio y chismea cómo es la vida de los humanos que lo habitan. También hace travesuras. (Zorro Rojo).

4 y 5. Desayuno y Niebla. Micaela Chirif.

​Aquí van dos títulos distintos de una de las más talentosas autoras peruanas de libros para niños. "Desayuno" ya es un clásico. Una abuela prepara la primera comida del día en su casa junto al mar y a él están invitados seres fantásticos que salen a la superficie desde las profundidades. "Niebla", en tanto, es uno de los sus últimos trabajos, y da cuenta de las fantasías de la pequeña Amelia, quien deja volar la imaginación cuando la niebla se cuela por la ventana de su casa. (Editorial Polifonía y Amanuta, respectivamente).

6. It's okay to make mistakes. Todd Parr.

​Pequeño libro en inglés que reseña cómo la perfección está muchas veces sobrevalorada. "Está bien cambiar de opinión, todo el mundo está listo en distintos tiempos" o "Está bien ser tímido, ser tranquilo te puede hacer excelente escuchando a los demás" son algunos de los textos que pueden leerse de este Best Seller Author de The New York Times.

7. ¿Qué es esta barriga? Patricia Martín y Rocío Bonilla.

​Sin palabras y solo con ilustraciones, esta corta historia describe el proceso de cómo un pequeño niño ve crecer sostenidamente la barriga de mamá. Hay mucha curiosidad y algo de desconfianza, pero luego terminará por darse cuenta que, quien estaba en su interior, llegará a convertirse en un entrañable socio de vida. (Editorial Flamboyant).

8. ¡Ñam! Canizales

Otro pequeño libro de tapa dura , a prueba segura de mordidas y babas, que hace alusión a cómo funciona la cadena alimenticia que va desde el hambre de una oruguita hasta los besos de mamá.

9 y 10. "Chabuca Granda" y "Blanca Varela"

​De la serie Peruanos Power surgen estos dos libros que narran, cada uno de ellos, las biografías de personajes locales extraordinarios. En estos casos los de la querida compositora y la más entrañable poetisa nacional. (Ediciones Pichoncito)

11. Atlas Americano. Alejandra Vega y Natalie Guerra. Ilustraciones de Sol Undurraga.

El libro permite a niños y niñas recorrer diversos países y conocer sus tradiciones, cultura, habitantes, lengua, pueblos originarios y más. (Editorial Amanuta)​

12. Muy muy en Bora Bora. Katya Adaui.

Muy Muy viajará desde su playa. Pero, antes de partir, conocerá a un viejo pescador que le explicará que, en el Perú, hay otros nombres que como el suyo, se repiten dos veces. (Beascoa)



13. ¡Apagón! La Lá

​La historia creada por la música peruana da cuenta de los juegos y travesuras de dos hermanos durante la ocurrencia de apagones en

casa. Está inspirada en la misma infancia de La Lá durante la década

de los 80. Vaya que puede volar increíblemente la imaginación cuando no se ve nada. (Álbum Bicolor)

12. ¡¡¡Papá!!! Gabriela Keselman y Christian Ynaraja.

​Papá siempre está ahí para jugar, escuchar, cuidar, aventurarse, reír. Pero también para ser mimado. (SM)

14. Unos días con Bobby. Silvia Miro Quesada

El libro - que incluso ya se ha adaptó a obra de teatro- narra la historia de Rómulo, un niño que visita a su mamá enferma con cáncer en el hospital. Todo allí le resulta extraño excepto un objeto: el cuentagotas. Este se convertirá en Bobby, un nuevo amigo que no solo jugará con él, sino que también alimentará y cuidará a su mamá. (Polifonía)

15. Aspie, un cachorro atípico. Isabel Gutiérrez Molina.

El cachorrito ​Aspie tiene síndrome de Asperger. Aunque en muchas cosas se parece a la mayoría, en otras, no tanto. Tiene sentidos muy agudos y siempre sorprende a quienes están a su alrededor. Es, sin duda, un amigo muy especial al que terminarán conociendo y queriendo. (Beascoa)



16. Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra.

Oliver Jeffers.

Libro ideal para comprar o regalar a quienes recién acaban de llegar al mundo. ¿Cómo es el planeta al que llamamos hogar? ¿Quiénes viven sobre el suelo? ¿y sobre el mar? ¿Cómo son lo seres humanos? ¿qué hacen? ¿Cómo es vivir en las ciudades? ¿En el campo? ¿Con quiénes se puede contar? Un imperdible. (Andana Editorial)

17. Cómo encender un dragón apagado. Didier Levy y Fred Benaglia.

​Este dragón está muy triste y esta niña hará lo que sea por alegrarlo. ¿Cómo lo conseguirá? Al final, el amor siempre lo puede todo. (Libros del Zorro Rojo).

18. El libro negro de los colores. Melena Cottin y Rosana Faria.

​Tomás es un niño invidente que comparte con el resto cómo es su percepción de los colores. El amarillo, por ejemplo, sabe a mostaza y es suave como un pollito. Todas las páginas vienen en negro y los objetos mencionados están en alto relieve. También está escrito en braille. (Libros del Zorro Rojo)

19. Malena Ballena. Davide Calli y Sonja Bougaeva.

​A veces es complicado ser niño (a) y más si se está un poco rellenito (a). Malena quiere nadar, pero sus compañeros no le tienen fe, así que su profesor le dará un sabio consejo que ella pondrá en práctica. Sobre cómo superar los consejos y ganar la autoestima. (Libros del Zorro Rojo)

20. Chimoc quiere ser presidente. Andrea y Claudia Paz

Clavito y sus amigos no la pasan bien porque hay muchos problemas en la Colina. Chimoc quiere solucionar esta situación y decide postular a la presidencia de la Colina para poner orden. Pero otros animalitos también quieren hacer lo mismo. (Planeta Junior)

21. ¿Qué tal si...? Anthony Browne.

​Joe, un niño cargado de temores e inseguridades, ha sido invitado a una fiesta. No está seguro de ir. Es tímido y las cosas tal vez podrían no salir bien. Mientras buscan la dirección de la casa, él y su mamá se embarcan en una conversación que termina por convencerlo. (Fondo de Cultura Económica)

22. Olivia. Ian Falconer.

A esta cerdita le gusta cambiarse de ropa, saltar, jugar con el gato, molestar a su hermanito, ir a la playa, imaginar que es bailarina de ballet y mucho más. No para nunca. Es agotadora, intensa, carismática. Encantadora. (Fondo de Cultura Económica)

23. El corazón en la botella. Oliver Jeffers.

​Una niña ha sufrido una pérdida (se presume el papá o un abuelo), por lo que guarda el corazón en una botella para no sentirse triste. No obstante, esto no le permite tampoco sentir cosas agradables y tener contacto con otras personas. Entonces, intentará sacar el corazón de la botella. (Fondo de Cultura Económica).