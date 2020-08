El papá de Zendy M. Cipriani fue militar. El cardenal Juan Luis Cipriani es su familiar. Crecer en una familia sumamente conservadora la mantuvo siempre en una disyuntiva: vivir según las reglas o quebrarlas. Lo cierto es que siempre ha tendido a transitar por este último camino. De ahí que el 2 de setiembre presente en la FIL Lima 2020 su segundo libro: El placer de estar adentro (Planeta), el cual reúne 13 relatos eróticos basados en historias de amor e infidelidad que durante las últimas décadas acapararon la atención del país al aparecer en noticieros, programas de entretenimiento y ríos de chisme. Su primera publicación, Las pecadoras también vamos al cielo, a la venta desde hace tres años, tuvo una muy buena acogida por parte del público. Ella espera que con este trabajo ocurra lo mismo.

De eso caben pocas dudas.

Portada del libro. (Foto: Difusión)

“Las historias se sustentan en hechos verdaderos, que luego han sido ficcionados. Está la del papá que le quitó la novia al hijo; la de los dos conductores de televisión, ella comprometida y él casado, que se escondían para estar juntos en un auto; la del futbolista al que le fueron infiel con un actor de cine; la del presidente que tuvo un hijo fuera del matrimonio y lo mando vivir fuera del país…”, cuenta la autora, quien posee un título en Ciencias de la Comunicación, un MBA por la Universidad del Pacífico y una maestría en la Universidad San Martín de Porres. Añade que, en un principio, escribió 36 relatos. “En este Ebook solo se podrán leer 13. El resto tendrá espacio en una segunda entrega que se editará en el 2021”.

Y sí. La amalgama entre realidad y ficción, veracidad e imaginación, erotismo, juego de las adivinanzas y harto cotilleo forman un combo fuerte. Zendy lo sabe y no tiene reparo en reconocer aquellas fortalezas para sus fines literarios y comerciales. “Yo creo que es un libro que le va a hacer bien a mucha gente. Hoy lo que necesitamos más que nunca es distraer la mente. Escaparnos por ratos de la realidad por nuestra salud mental”, detalla la también modelo de carrera y ex representante del Perú en concursos de belleza internacionales, tras confesar que, como todos, la pandemia le pegó fuerte los primeros meses. “Es duro lo que vivimos. Ultimar detalles del libro me hizo muy bien en las últimas semanas, así que hablo con conocimiento de causa. Reconectarnos con nuestra sexualidad, con nuestros deseos, a través de la literatura es terapéutico”, afirma.

FUERZA DE MUJER

La autora, así, promete pasajes romantizados y descripciones explícitas. Pero, a su vez, personajes femeninos decididos. “A mí no me gustó Cincuenta sombras de Grey porque a la protagonista le caía todo del cielo. Le regalaban autos, joyas, viajes, lujos. Muy ‘modosita’. Yo he concebido a las mías independientes, determinadas. Que sepan lo que quieren, que lo digan, que cuenten en voz alta dónde desean ser acariciadas. Así son quienes tienen los roles estelares en mi primer libro: cuatro mujeres que no seguían el ritmo que la sociedad les imponía: nacer, crecer, casarse, tener hijos, morir. No. Ellas toman al toro por las astas”, comenta. Para Zendy, pues, el empoderamiento de la mujer no será posible si, entre otros predicamentos, no logra conquistar su placer y experimentar su sexualidad plenamente. Por eso subraya que el libro se suma a esta lucha.

Dicho todo esto, el cuestionamiento de rigor: ¿Y qué piensa el cardenal Cipriani de tu forma de ver el mundo? “Nos hemos visto muy poco, la verdad, somos familia pero tenemos distintas maneras de pensar. Yo no tengo vergüenza de mi cuerpo. Si una mujer está orgullosa del suyo y quiere hacerlo, que lo muestre. Y predico la palabra con la acción porque lo he hecho siempre. Si alguna vez he tenido reparos, tal vez, ha sido cuando mi padre estaba vivo. Pertenecía al Ejército y era muy estricto. Sin embargo, cuando salí en la portada de Somos hace muchos años, en una fotografía no recatada, salió a comprar todas las revistas del barrio”, recuerda.

Además de ser comunicadora de carrera, tener un MBA y una maestría, Zendy es modelo y ha representado al Perú en concursos internacionales de belleza. (Foto: Difusión)

La autora y el cardenal Juan Luis Cipriani, familiar del lado materno. (Foto: Archivo personal Zendy M. Cipriani).

Zendy M. Cipriani en portada de Somos hace doce años.

El Ebook puede ser comprado aquí. La presentación está pactada a las 7 pm a través de la cuenta de Instagram de la Feria del Libro de Lima y de la autora. Que la lectura les sea propicia. //

VIDEO RECOMENDADO

Padres de familia hacen largas filas para recibir libros del programa "Aprendo en casa"