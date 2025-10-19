La paisajista de 90 años que lucha por embellecer la ciudad con flores y usarlas como herramienta contra el estrés y la violencia urbana

Escucha la noticia
La paisajista de 90 años que lucha por embellecer la ciudad con flores y usarlas como herramienta contra el estrés y la violencia urbanaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Acaba de cumplir 90 años y nos recibe con una vitalidad envidiable. Carmen Balarín de Iberico nació en 1935, en Iquitos: “Soy de sangre caliente”, nos dice con picardía la presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje (APP) y promotora de Peruflora, una tradicional feria de flores, plantas y paisajes que congregó a más de 90 expositores de todo el país en el Parque Central de Miraflores. Al evento llegaron más de cien mil personas atraídas por su belleza.
LEE TAMBIÉN | Entre guitarras, cajones y el recuerdo de Óscar Avilés en la voz de su hija: así se vive la jarana criolla en las peñas más tradicionales de Lima
En su jardín al interior de su departamento, rodeada por anturios rojos —una de sus favoritas por su color intenso—, orquídeas y una increíble buganvilia de flores rosadas que adornan su espacio durante todo el año, Carmen está entusiasmada por el éxito de Peruflora. El bienestar que genera en las familias el contacto directo con nuestras flores de Cajamarca, Huánuco, Huaraz, Amazonas, Carhuaz, Arequipa, la selva y más regiones del país es revelador: “Rodearse de plantas te crea sentimientos bondadosos. El color, la forma, el perfume abre sensaciones anímicas importantes. Si tenemos alma, que es lo que nos han enseñado, esta se llena de regocijo”, comenta Carmen. Para la paisajista, se trata de salud mental: el estrés diario del tráfico, el miedo a andar en las calles por la inseguridad ciudadana, los problemas económicos, nos están volviendo una sociedad agresiva; pero Carmen ha notado que cuando estamos rodeados del esplendor de las orquídeas, begonias, cattleyas, tulipanes y el arte de la floricultura y el paisajismo, las personas hacen una pausa y disfrutan, se asombran y se alegran interactuando con ellas y conociendo las historias de los personajes detrás, como los productores de nuestras regiones.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Vida de acciones
Peruflora se realiza cada dos años, desde 2007, con el propósito de hacer visible la floricultura peruana y ponerla en valor. Comenzaron recorriendo el país para entender las realidades de los productores y descubrir la enorme diversidad floral que poseemos, y en su afán por crear conciencia del potencial de nuestras flores se creó la feria. Cada edición valora tres aspectos: lo cultural, lo educativo y lo económico.
“Perú es tan rico que, si no tuviéramos prioridades, esto sería como la minería en el ámbito natural. Poseemos una gran variedad de flores por nuestros climas tan diversos. Todo el año tenemos flores. La exportación es el gran camino, como en Ecuador y Colombia”, sostiene la experta. Con las waxflower de Ica, los gladiolos y alhelíes de Tarma, las rosas de Cajamarca, las hortensias de Huánuco, el follaje y las orquídeas de nuestra selva, el potencial es evidente. Pero los retos son grandes; por ejemplo, el transporte adecuado: “Las plantas son seres vivientes y la logística estructural no existe. No hay caminos, ni aeropuertos. Tenemos una variedad absoluta que se muere porque no hay transporte”. Y este es uno de sus objetivos como asociación: conseguir la cadena de frío para extender su vida útil.
Peruflora ha sido reconocido como un evento de interés nacional por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También han conseguido declarar Día de las Flores cada segundo viernes de noviembre. Pero Carmen Balarín no se queda tranquila. Como miembro de las Floralies, la Asociación Peruana de Clubes de Jardines, ha organizado una serie de exposiciones de plantas únicas. Por su aniversario 60, Carmen ya está gestionando las celebraciones en el Circuito Mágico del Agua, del 6 al 9 de noviembre: “La temática evocará el pasado y estarán en exhibición plantas que no se ven en el mercado, sumamente cuidadas y con un jurado internacional”, explica. Con las Floralies se formó en su afición por este arte, y el diseño artístico fue su escuela y su universidad.
En Miraflores, ha trabajado de la mano del municipio embelleciendo parques, educando con especialistas, atenta a que se poden bien los árboles. Su camino por cambiar la mentalidad y el paisaje urbano ha sido intenso, pero ella continúa en esta tarea con entusiasmo porque está convencida de que, al mejorar el espacio donde se vive, mejora la calidad de vida. Algo que necesitamos con urgencia. //
♦◊ Los principales retos de la floricultura en el Perú son: mayor asistencia técnica, infraestructura de cadena de frío, financiamiento accesible y procesos más ágiles para la importación de semillas y nuevas variedades.
♦◊ Otra de las preocupaciones para Carmen Balarín es la informalidad que afecta la competitividad y desalienta la inversión: “Se requiere una política nacional de floricultura que asegure continuidad y sostenibilidad a largo plazo”, sostiene.
♦◊ Carmen Balarín es la presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, asociación que fundó con paisajistas y profesionales de distintas especialidades. Esta asociación promueve el evento Peruflora.
♦◊ Entre las actividades de Peruflora, hubo un desfile de modas inspirado en la flora nacional, premiaciones a los mejores arreglos florales y paisajísticos, talleres educativos, y el concurso Paisajes en los Cerros de Lima, desarrollado junto al Colegio de Arquitectos del Perú.
TE PUEDE INTERESAR
- De ayudante en Gamarra a brillar en Los Ángeles: quién es el diseñador que vistió a Tony Succar en la histórica noche en la que el peruano ganó el Grammy
- Amó tanto a sus padres que les hizo una película: Ben Stiller en exclusiva con Somos sobre su nuevo documental
- Cómo entrenarme emocionalmente cuando la vida no sale como planeaba
- Momento de cambios: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana
- Explosiones reales, túneles claustrofóbicos y actores junto a comandos: así se filmó “Chavín de Huántar, el rescate del siglo”