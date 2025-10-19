La paisajista de 90 años que lucha por embellecer la ciudad con flores y usarlas como herramienta contra el estrés y la violencia urbana

Acaba de cumplir 90 años y nos recibe con una vitalidad envidiable. Carmen Balarín de Iberico nació en 1935, en Iquitos: “Soy de sangre caliente”, nos dice con picardía la presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje (APP) y promotora de Peruflora, una tradicional feria de flores, plantas y paisajes que congregó a más de 90 expositores de todo el país en el Parque Central de Miraflores. Al evento llegaron más de cien mil personas atraídas por su belleza.

La paisajista Carmen Balarín es un referente en el ámbito de la floricultura y paisajismo en Perú. / Giancarlo Shibayama

En su jardín al interior de su departamento, rodeada por anturios rojos —una de sus favoritas por su color intenso—, orquídeas y una increíble buganvilia de flores rosadas que adornan su espacio durante todo el año, Carmen está entusiasmada por el éxito de Peruflora. El bienestar que genera en las familias el contacto directo con nuestras flores de Cajamarca, Huánuco, Huaraz, Amazonas, Carhuaz, Arequipa, la selva y más regiones del país es revelador: “Rodearse de plantas te crea sentimientos bondadosos. El color, la forma, el perfume abre sensaciones anímicas importantes. Si tenemos alma, que es lo que nos han enseñado, esta se llena de regocijo”, comenta Carmen. Para la paisajista, se trata de salud mental: el estrés diario del tráfico, el miedo a andar en las calles por la inseguridad ciudadana, los problemas económicos, nos están volviendo una sociedad agresiva; pero Carmen ha notado que cuando estamos rodeados del esplendor de las orquídeas, begonias, cattleyas, tulipanes y el arte de la floricultura y el paisajismo, las personas hacen una pausa y disfrutan, se asombran y se alegran interactuando con ellas y conociendo las historias de los personajes detrás, como los productores de nuestras regiones.

Vida de acciones

Peruflora se realiza cada dos años, desde 2007, con el propósito de hacer visible la floricultura peruana y ponerla en valor. Comenzaron recorriendo el país para entender las realidades de los productores y descubrir la enorme diversidad floral que poseemos, y en su afán por crear conciencia del potencial de nuestras flores se creó la feria. Cada edición valora tres aspectos: lo cultural, lo educativo y lo económico.

En la décima edición de Peruflora participaron más de noventa expositores, entre productores, cooperativas y viveristas.

“Perú es tan rico que, si no tuviéramos prioridades, esto sería como la minería en el ámbito natural. Poseemos una gran variedad de flores por nuestros climas tan diversos. Todo el año tenemos flores. La exportación es el gran camino, como en Ecuador y Colombia”, sostiene la experta. Con las waxflower de Ica, los gladiolos y alhelíes de Tarma, las rosas de Cajamarca, las hortensias de Huánuco, el follaje y las orquídeas de nuestra selva, el potencial es evidente. Pero los retos son grandes; por ejemplo, el transporte adecuado: “Las plantas son seres vivientes y la logística estructural no existe. No hay caminos, ni aeropuertos. Tenemos una variedad absoluta que se muere porque no hay transporte”. Y este es uno de sus objetivos como asociación: conseguir la cadena de frío para extender su vida útil.

Peruflora tiene una serie de actividades para toda la familia, como exhibiciones paisajísticas y talleres educativos dirigidos a los niños y sus padres.

Peruflora ha sido reconocido como un evento de interés nacional por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También han conseguido declarar Día de las Flores cada segundo viernes de noviembre. Pero Carmen Balarín no se queda tranquila. Como miembro de las Floralies, la Asociación Peruana de Clubes de Jardines, ha organizado una serie de exposiciones de plantas únicas. Por su aniversario 60, Carmen ya está gestionando las celebraciones en el Circuito Mágico del Agua, del 6 al 9 de noviembre: “La temática evocará el pasado y estarán en exhibición plantas que no se ven en el mercado, sumamente cuidadas y con un jurado internacional”, explica. Con las Floralies se formó en su afición por este arte, y el diseño artístico fue su escuela y su universidad.

retratos a Carmen Balarin, presidenta de Perú Flora, es un referente en el ámbito de la floricultura, plantas y paisajismo de 90 años. / Giancarlo Shibayama

En Miraflores, ha trabajado de la mano del municipio embelleciendo parques, educando con especialistas, atenta a que se poden bien los árboles. Su camino por cambiar la mentalidad y el paisaje urbano ha sido intenso, pero ella continúa en esta tarea con entusiasmo porque está convencida de que, al mejorar el espacio donde se vive, mejora la calidad de vida. Algo que necesitamos con urgencia. //