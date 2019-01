Fortnite: siete claves para entender por qué este juego es un fenómeno mundial

LOS ORÍGENES

El modo de juego del Fortnite es Battle Royale: un asunto de supervivencia. Inicia de la manera más ilógica posible: el jugador se encuentra dentro de un bus escolar volador y debe elegir el lugar para saltar en paracaídas. En su modo original hasta 100 jugadores pueden competir de manera simultánea, teniendo libertad de movimiento y decisión dentro de un mapa determinado. El último sobreviviente es el ganador. Apareció unos meses después de Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), juego que fue un éxito en el 2017.

JUEGO EN EVOLUCIÓN

La clave principal del éxito del juego ha sido que está en constante cambio. “Comenzó como cualquier juego early access de pago pero de pronto cambió a ser gratuito. Con eso ganó millones de jugadores. Además, adoptó el modo Battle Royale, que había popularizado PUBG, pero de un modo más refinado: es un juego que pese a su evolución se siente siempre como más completo”, señala Enrique Jr. Martínez, experto en videojuegos y podcaster en Parallax.

PARA CHICOS Y GRANDES

¿Pero qué tiene Fortnite que lo hace atractivo tanto para niños como para adultos jóvenes? “Los cambios sobre la misma historia del juego hacen que aparezcan nuevas mecánicas, que se pueda acceder a nuevas armas y equipos. Incluso la posibilidad de contar con una gran cantidad de artilugios que solo son estéticos –pues no dan mayor ventaja ni ayudan en el desarrollo del juego– son algunas de las claves por las que se ha vuelto más llamativo. Pero eso no es todo: se trata de un juego de habilidad, con cierto grado de dificultad que lo hace irresistible sin importar la edad”, opina Boris Fernández, experto en tecnología y gamer.

MÁS QUE UN JUEGO… ES EL NUEVO BARRIO

En estos tiempos donde cada vez los niños juegan menos en la calle, Fortnite es el nuevo ‘barrio’. Más allá de qué tan bueno sea jugando (un jugador novato morirá rápido y repetidamente), la gracia de Fortnite es que se ha convertido en un lugar de encuentro. “Decimos que vamos a jugar, pero en realidad estamos saliendo. Fortnite tiene un chat de voz incorporado, por lo que es fácil saltar a él y hablar sobre el día, la vida, lo que sea que está sucediendo. Estamos jugando el juego juntos, saltando del Battle Bus cada diez minutos para empezar una nueva ronda, pero lo que nos mantiene ahí es que todos pasamos el tiempo juntos”, escribe el periodista Owen Williams, en Charged. De acuerdo con un estudio hecho por Common Sense Media, en EE.UU. –entre adultos, padres con niños pequeños y jóvenes de entre 13 y 17 años– el 44% de jugadores de Fortnite ha hecho amigos en línea a través del juego y el 39% ha afianzado la relación con su hermano.

LOS BAILES

Desde mediados del 2017 muchos aficionados al fútbol quedaron intrigados al ver a jugadores como el francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, celebrar sus goles bailando, mientras coloca la mano derecha sobre su frente, con el índice y el pulgar formando la letra L. En la Bundesliga otros jugadores como Timo Werner o Julian Brandt también ensayaron particulares celebraciones. Todas imitan los sugerentes bailes de celebración o burla que ya son distintivos de Fortnite. ¿Ha visto a algún pequeño (y a veces no tanto) balancear los brazos de izquierda a derecha y por delante y detrás del tórax? Se llama ‘the Floss’ y se hizo más popular cuando fue incorporado como recompensa en Fortnite. Otro baile muy popular, ‘the Carlton’ –sí, el mismo de El príncipe del rap– también está disponible en el juego.

ES MULTIPLATA-FORMA

Una de las ventajas de Fortnite es que el jugador no debe estar amarrado a una consola de videojuego en particular o a un tipo de computadora para disfrutarlo. Es multijugador, es en línea y es multiplataforma: no importa si estás conectado desde tu PC, desde un PS4 o desde tu celular. Siempre estarás listo para jugar. “Hay muchos juegos que han sido muy exitosos en sus propios entornos, como Pokémon, Call of Duty o incluso el mismo PUBG. Sin embargo, Fortnite ha diversificado más y el hecho de que puedas jugarlo incluso hasta en un celular cambia mucho las cosas”, reflexiona Enrique Jr. Martínez.

ES UNA MINA DE ORO

Esta es quizás la clave más complicada de entender. Como en otros videojuegos, en Fortnite hay la posibilidad de que el jugador haga compras dentro del mismo juego. No obstante, estas adquisiciones no son de implementos, accesorios o armas que le den al jugador algún tipo de ventaja que le asegure invulnerabilidad o derrotar con mayor facilidad a sus competidores. No. Las mejoras son para que el jugador personalice su avatar, pero desde el punto de vista estético. Los resultados de una reciente encuesta entre mil jugadores de Fortnite, realizada en EE.UU. por LendEDU, señala que el 68,8% de los jugadores ha gastado dinero en compras alguna vez dentro del juego; entre ellos, la cantidad de dinero gastado fue de US$ 84,67 en promedio. El 25,3% de jugadores de Fortnite pagan suscripciones dentro de la plataforma Twitch, que es un servicio de streaming que les permite ver cómo otras personas juegan Fortnite. //