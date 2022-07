VIDEO RECOMENDADO Se conocieron en la universidad y se enamoraron siguiendo a la selección. Desde entonces, final de la Copa América 2019, no se separaron más. Ese amor que nació entre ellos fue cómplice de su cariño por las camisetas de fútbol y hoy, los jóvenes ingenieros Miguel Montalvo y Steffi Roth se han convertido en los coleccionistas más grandes de los uniformes de la querida Blanquirroja. Más de 2000 piezas que conservan como un tesoro. Esta es su maravillosa historia.

“Yo quería jugar al fútbol, en serio. Pero no jugaba, no era tan bueno. Y cuando me di cuenta, ya estaba grande, no trabajaba y paraba haciendo hora en la esquina de mi barrio”, dice Fritz Durand, con las piernas chuecas de su etapa de promesa en el arenal de Puente Piedra. Como regalo de cumpleaños, como préstamo de hermanos que nunca se paga o sencillamente como salvavidas, uno de ellos le envío 1300 dólares de sus ahorros en Finlandia, donde vivía. En la primera semana, desaparecieron 300 dólares, literal y literariamente. No andaba por buenos pasos, dice hoy, y mueve una de las manos haciendo el gesto de “No”. Cuando hizo cálculos, le quedaban solo mil. Y entonces tomó la primera decisión importante de su juventud: compró un Toyota Tercel, empezó a taxear y en una de sus carreras, vio una tienda que ofrecía saldos por liquidación, entró y compró 100 camisetas originales del club Alianza Lima: “Me fui a venderlas en las afueras de un clásico, sin dinero para la gasolina y con la única intención que siempre he tenido: ofrecer un buen producto a precios que quizá no pueden llegar a todos. ¡Cómo va a ser original eso si me los estás rematando!, me gritó uno. Le mostré todos los detalles y lo convencí. Los vendí a 20 soles y gané 2000. Nunca había ganado tanto dinero. Y así empezó”.

Fritz abrió su primera tienda en lo que era el garaje de su casa, en Puente Piedra. (archivo peronal)

Un consejo, un post en Facebook, una sencilla línea en un letrero que diga “Saldos por Liquidación”: nunca se sabe lo que puede inspirar. Como Fritz ya era cristiano, esa frase fue como un salmo de la Biblia.

Así pasaron 12 años. Se llama Fritz Durand Falcón, casado, papá de tres hijos, y es el gerente general de Fritz Sport, la empresa de artículos deportivos que ha decidido poner a la venta centenares de modelos de zapatillas a precio de remate. Vende en promedio 30 mil pares por mes a todo el país. No queda ninguna foto de ese viejo Tercel que compró en 2010, pero sí el Maserati que le acaba de vender Jefferson Farfán. Esta es la película que más ha visto, mientras descansa. La película es su vida.

¿POR QUÉ NOS GUSTA TANTO? Breve historia de la zapatilla Según un informe de BBC, las zapatillas surgieron "como un objeto de ostentación". La frase le pertenece a Elizabeth Semmelhack, curadora del Museo del calzado Bata en Toronto, Canadá.

Recién a comienzos del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido encontraron aplicaciones útiles para la goma. Finalmente Goodyear encontró la fórmula ideal para usarla.

Los Keds, por el año 1916, habrían sido las primeras zapatillas que se fabricaron en serie. Hacia 1930, años de Guerra Mundial, se hicieron muy populares las zapatillas Dunlop.

En el Perú, las zapatillas deportivas símbolo desde los años 70 fueron las modelo Tigre de Bata, una versión nacional de las clásicas Converse.

En el fútbol, los primeros chimpunes fueron fabricados por la marca Player, también hacia esos años, que usaban tapones de madera en la planta.

Después de las camisetas de remate, y dada la velocidad de su venta, entendió algo: comprar saldos de productos originales de las grandes tiendas por departamento es un buen negocio: inviertes poco y ganas poco, pero ganas. El gran problema es dónde vender. “Mi esposa, contadora de un hospital, me consiguió un trabajo como chofer. Iba a ganar 1900 soles. Muy poco, le dije. Yo quiero tener una familia y tengo que ofrecerles más”. Así empezó ese largo tour por el que han pasado algunos de los emprendedores más ejemplares del país: en la calle. Como Augusto Allcca Álvarez, que vendía bolsas en la calle en los 90 y hoy tiene un imperio de tiendas comerciales en Lima. O la familia Añaños, dueña del grupo Aje, cuyos inicios se remontan a la distribución de cerveza en Huamanga, Ayacucho, y hoy son patrocinadores del poderoso PSG. “Tiraba mi plástico azul en la avenida Argentina y allí vendía lo que tenía”, recuerda. Allí, a pocos metros de La Cachina Fashion y Las Malvinas, donde aún quedan vestigios de la aristocrática Plaza Ramón Castilla, impera la ley del más fuerte. “Una vez, quizá por descuido, dejé la puerta abierta de mi Toyota y me robaron todo. No sabes cuánto lloré: una semana entera. Hasta que mi vieja me levantó y me dijo, tú vas a ganar mucho más. Sigue trabajando”.

Y bueno, se cumplió. Han pasado casi 12 años desde que vendió su primera mercadería. Y los mismos desde que tuvo que pintar y acondicionar el garaje de su casa para ofrecerla como tienda formal a una transnacional con la que hoy se sienta en la mesa, Adidas Perú. Y algunos menos desde que la misma Adidas le propuso su primera línea de crédito, dada su condición de buen pagador: 100 mil soles, hoy multiplicada por 10. Y apenas unas semanas desde que firmó el contrato para que Fritz Sport, la tienda deportiva de capital peruano cuyo slongan es “Tu Aliado para el Éxito”, sea distribuidor oficial de la nueva camiseta de la selección peruana en verano 2023.

Cuando eso ocurra, quizá el empeñoso cerebro que la lidera, Fritz Durán, descanse. Como pide en la Biblia Dios.