Los espectáculos de Fuerza Bruta (@fuerzabrutaok) no tienen telones que se abran, diálogos memorizados ni butacas donde admirar la puesta en escena. Desde su nacimiento, en Buenos Aires, hace más de dos décadas, la compañía teatral ha apostado por ir un paso más allá de lo tradicional: el público es parte del show, los sentidos están activos en todo momento y no hay un escenario determinado. El piso, techo y paredes son un lienzo para todo tipo de creaciones con el cuerpo como móvil. El elenco baila, corre, flota y salta por poco más de una hora.

¿Cómo definir un espectáculo de Fuerza Bruta? Diqui James, director del elenco de talla mundial, parece no ubicar las palabras. “Es difícil de explicar. Pero si vienes, prometo que vas a ver algo que no viste antes. Un medio en china alguna vez nos llamó ‘extreme show’, yo diría que sí, hacemos teatro extremo, pero que llena de felicidad, que impacta desde la alegría, desde el carnaval, no desde la violencia”, comenta a Somos.

El diseño de escenografía cumple un papel trascendental en cada show. al no seguir la línea tradicional, el espectáculo sorprende con ‘props’ gigantes suspendidos en el aire. (Foto: Fuerza Bruta)

A puertas de su llegada a la capital, el próximo 6 de mayo, James y su compañía teatral confiesan sentirse llenos de energía por debutar con “AVEN” en una temporada de shows limitados. Explica, además, que se trata de una puesta en escena diferente a las que venía haciendo Fuerza Bruta: “Por mucho tiempo, nos definía la oscuridad, la acción, multitudes flotando en un trance compartido. Con ‘AVEN’, nos retamos a hacer algo que contraste. Pensé, ahora quiero hacer el show más feliz del mundo”, precisa.

Así, el punto de partida fue nuestro planeta, la Tierra. Con ‘props’ gigantes inspirados en la naturaleza, música, luces, humo y movimiento, “AVEN” promete ser una verdadera celebración de la belleza de estar vivos. Eso sí, siempre involucrando al espectador de manera activa.

Algo que ya se ha replicado en otros países, es la inclusión de artistas locales en la puesta en escena. En “Aven”, participarán figuras como Carolina Cano y Marco Zunino. (Foto: Fuerza Bruta) / juan calvo

IDIOMA UNIVERSAL

Estar de pie en los shows de Fuerza Bruta permite al espectador formar parte de la euforia.

Si piensa que estar parado más de una hora será agotador, le prometemos que el cansancio pasará a segundo plano con la estimulante fiesta que el elenco argentino tiene preparada. “Fuerza Bruta se vive, cada función es una celebración colectiva”, apunta James.

Sin guiones de por medio y usando el cuerpo como voz, Fuerza Bruta ha sabido conquistar al mundo entero con un solo lenguaje: el arte sin límites.

“Hemos estado en Japón, Brasil, Inglaterra. El idioma y la cultura son distintos, pero eso no impide que se conecten. Cada show tiene la misma esencia, pero va mutando desde la experiencia individual, desde las reacciones diferentes de la gente. Son ellos los que modifican el espectáculo y lo enriquecen”, añade el director.

En los shows de Fuerza Bruta no hay butacas ni escenario. la propuesta es 100% sensorial e inmersiva desde un solo sector. (Foto: Fuerza Bruta)

Para fortalecer la conexión a un nivel mayor, James cuenta que hace un tiempo el elenco viene incluyendo a artistas locales en cada función. Algo que también aplicarán en su visita a Lima. Marco Zunino, Óscar López Arias, Carolina Cano, Bettina Oneto y Pablo Saldarriaga han sido confirmados como invitados hasta el momento.

“Enseñarle una escena a alguien que se crió en otra cultura te hace entender mejor lo que hacés en el lugar. Te obliga a volver a lo esencial”, indica. “Basta con que sepan bailar, actuar o que posean una energía rebosante”, añade sobre el proceso de selección de las figuras que se suman alrededor del mundo.

Acerca de AVEN El nuevo espectáculo de la compañía argentina de teatro festeja la naturaleza y el asombro. En escena, el techo cobra vida mientras el elenco flota, corre y vuela. El despliegue artístico es A1 e incluye a los espectadores de manera activa y vibrante. Las funciones de “AVEN” en Lima son limitadas y se inician el próximo 6 de mayo en Convexia Expo Center de Surco. Entradas a la venta en Ticketmaster.

TEATRO PARA TODOS

Diqui James también insiste en algo que define a la filosofía de su grupo: el arte debe ser accesible. “Siempre quisimos salir del teatro elitista. Que lo entienda el que leyó Shakespeare y también el que no”, defiende.

Esa búsqueda de lenguaje popular, sin renunciar a la sofisticación estética, es lo que hace de Fuerza Bruta un show imposible de traducir, pero universalmente comprensible.

Asimismo, el director de escena reflexiona en la evolución del arte a través del tiempo, sobre todo con el impacto de las redes sociales, el Internet y las pantallas.

Formada en buenos aires, esta compañía de teatro ha dado la vuelta al mundo con sus shows. Estrellas como Madonna, Leonardo DiCaprio y Beyoncé se han declarado fans en más de una oportunidad. (Foto: Fuerza Bruta)

“Diría que lo único en lo que impacta es en que ahora, por más que yo no quiera, muchos vienen al show con un ‘adelanto’ o ‘preconcepción’ de los que ven en redes. Hace una década la impresión y el factor sorpresa eran mayores”, señala.

Sin embargo, James atesora la idea de que el teatro es una expresión tan primitiva que jamás perderá su magia, su ilusión.

“Lo nuestro se podría haber hecho hace 500 años, salvo por la tecnología. Pero lo esencial es la conexión humana, y eso no se pierde”, afirma.

En tiempos donde el arte se consume a través de las pantallas, Diqui James y Fuerza Bruta van a contracorriente. “Nosotros no hacemos arte para que sea lindo en una foto. Queremos que te atraviese el cuerpo. Que te corras para no chocarte con algo, que saltes, que rías. Que sientas que tu presencia modifica el show”, concluye, ilusionado con que pronto ‘AVEN’ sacuda Lima con su imponente puesta en escena. //