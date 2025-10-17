El documental que celebra a los ídolos de la Copa América de 1975 y reconstruye la gloria del último título de Perú con inteligencia artificial y archivo inédito

Entre risas, abrazos y la incredulidad de saberse campeones, Juan Carlos Oblitas sostiene la inmensa copa junto al ‘Cholo’ Hugo Sotil, el protagonista de aquella irrepetible jornada en el estadio Olímpico de Caracas. Era el 28 de octubre de 1975. En esa imagen, se resume una época en la que el fútbol peruano tocó el cielo con el balón. Perú acababa de ganarle a Colombia y de conquistar, por segunda y última vez, la Copa América. Sotil, que había volado desde Barcelona para enfundarse la blanquirroja sin haber jugado un solo partido previo, marcó el gol que hizo vibrar a todo un país. Cincuenta años después, esa fotografía que reposa en el archivo histórico de El Comercio sigue siendo un testimonio de orgullo, entrega y talento. Quienes levantaron la copa aquella noche son, aún hoy, los últimos héroes de nuestro fútbol. Precursores en hacernos soñar y creer que esta tierra bendita es más grande que sus problemas.

LEYENDAS DEL GOL

Sentados en una larga mesa del bar Cordano, en el Centro Histórico de Lima, Héctor Chumpitaz, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Juan Carlos Oblitas comparten una copa de vino, mientras recuerdan el contexto social y político que vivía el país en la década del 70, sacudido por la dictadura militar. Los acompañan los periodistas de El Comercio Mario Fernández y Miguel Villegas, maestro y discípulo, quienes llevan el hilo conductor de la conversación. Ese es el puntapié inicial del documental ‘Fuimos héroes’, realizado por este Diario, que hace un repaso por los episodios más notables de aquel proceso que nos sacó campeones del continente hace medio siglo, a través de la memoria de estos tres grandes exfutbolistas.

El documental sigue la conversación que sostienen Héctor Chumpitaz, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Juan Carlos Oblitas sobre el título continental, en el mítico bar Cordano.

“A pesar de que eran tiempos muy difíciles, la euforia se sentía en todos lados. En calles, plazas y mercados. El hincha vivía pendiente de la selección”, le cuenta a Somos Mario Fernández, que entonces iniciaba su carrera periodística en el Decano. “Jugaban un fútbol bueno, de verdad. No se necesitaban diez jugadores del extranjero para competir. La liga local estaba llena de talento… hasta los suplentes peleaban por ser titulares. Y Marcos Calderón, con carácter y sabiduría, los hizo un equipo inolvidable”, añade el experimentado reportero.

Inolvidable postal de Hugo Sotil junto a Juan Carlos Oblitas, en el camerino de la selección nacional. acababan de ganar la Copa América en 1975. / EPENSA

Aquel torneo, sin sede fija, llevó a la selección peruana por Sudamérica. Hubo triunfos heroicos -como el de Belo Horizonte ante Brasil, con goles de Casaretto y Cubillas- y tropiezos inevitables, que llevaron la definición a un tercer partido contra Colombia. La final tenía un sabor a revancha: quince años antes, la selección cafetera nos había dejado fuera del Mundial Chile 62. “El partido lo pasaron en blanco y negro. La señal era mala, el estadio estaba en mal estado, pero la emoción era total. El país entero frente al televisor, sintiendo que, aunque fuera por noventa minutos, el Perú podía ganarle a cualquiera”, recuerda Fernández.

El equipo titular que disputó la final de la Copa América de 1975. Una constelación de estrellas que nos volvió potencia futbolística de Sudamérica. / EPENSA

Como toda hazaña, la historia completa está salpicada de mitos. Que la hija del entonces presidente de la Conmebol, el peruano Teófilo Salinas, había recibido instrucciones de su padre para sacar la balota con el nombre de Perú para jugar la final (la selección accedió a esta instancia por sorteo, tras ganar visita y perder de local contra Brasil en semifinales). Que los jugadores del plantel recibieron relojes o quinientos dólares de premio. O que Hugo Sotil se había escapado de la concentración del FC Barcelona para jugar sobre la hora el trascendental encuentro, una noticia ampliamente difundida.

Los periodistas Mario Fernández y Miguel Villegas se sumergen en el archivo histórico del Decano para contar cómo se gestó el último título de la selección.

Algunas de esas anécdotas son refrendadas por ‘Cachito’, ‘El Ciego’ y ‘El Capitán de América’ durante el documental, y han sido respaldas por el ‘Nene’ Cubillas, Percy Rojas y la familia Sotil, quienes tienen una importante participación en esta pieza audiovisual y, de paso, hacen que el espectador saque los pañuelos por la emoción. Pero no todos los relatos que surgieron de esa extraordinaria campaña son ciertos. Aquí no vamos a decir cuáles son, pues la idea es que usted mismo lo descubra.

ENTRE ARCHIVOS Y RECUERDOS

Producido por el Núcleo Audiovisual de El Comercio, ‘Fuimos héroes’ es un trabajo que combina memoria histórica y tecnología para rescatar la gesta de una generación dorada. “No queríamos hacer un documental de entrevistas sueltas, sino reunirlos, ver qué pasa cuando esos hombres se miran otra vez a los ojos y recuerdan juntos. La memoria en grupo tiene una fuerza distinta. Eso es lo que queríamos capturar”, nos dice Josué Talaverano, director del documental.

Pero más allá de ese encuentro, el relato se construye con un reparto coral: entrevistas con periodistas nacionales e internacionales, historiadores y exfutbolistas que ayudan a darle forma a una época donde el fútbol peruano hablaba un idioma de esperanza. “Queríamos que quien lo vea diga: esto es lo que mi abuelo me contaba. Que sienta la nostalgia de un país que fue feliz a partir de ese hecho”, complementa Josué.

Teófilo el 'Nene' Cubillas también participa del documental.

El mayor desafío fue encontrar imágenes en alta calidad de la época. En los años 70, la cobertura audiovisual era escasa, primigenia. Por esa razón, el equipo de producción -con el apoyo de Carlos Batalla en el archivo periodístico de El Comercio- reconstruyó la historia a partir de fotografías, recortes de periódico y registros sonoros, tejiendo con estos elementos una narrativa circular que va del pasado al presente a través de un símbolo: la radio. “En aquella época, la mayoría de peruanos no tenía televisión. La radio era el puente, la manera de vivir los partidos. Por eso la usamos como objeto narrativo: abre y cierra la historia, nos transporta entre tiempos”.

Percy 'Trucha' Rojas haciendo ejercicios de rehabilitación.

Otra de las apuestas más arriesgadas fue el uso de inteligencia artificial. Ante la falta de imágenes de ciertos momentos, el equipo recreó escenas mediante IA, cuidando que el resultado mantuviera la textura de los años setenta. “No queríamos que se vea fuera de contexto. Le dimos ese grano de Super 8, en blanco y negro, como si realmente hubiera sido grabado en la época. La idea no es reemplazar la historia, sino completarla con respeto”, concluye el director.

Se recrearon escenas haciendo uso de inteligencia artificial, como esta protagonizada por Percy ‘Trucha’ Rojas.

Más que un homenaje, “Fuimos héroes” busca promover una conversación entre generaciones. Un testimonio audiovisual que nos recordará por siempre que los peruanos alguna vez fuimos los mejores del continente en el bello arte de patear un balón. //