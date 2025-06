Sinkumunchis —que al español podría traducirse como ‘rodamos juntos’— es mucho más que una escuela deportiva. Creada por los primos peruanos Gonzalo y Diego García (el primero, ingeniero industrial y entrenador de fútbol; el segundo profesional en márketing y publicidad) esta ONG busca apoyar, incentivar e impulsar el talento en fútbol de las nuevas generaciones en regiones de la sierra peruana, en comunidades donde, lamentablemente, la ayuda no siempre llega.

“En 2020 fue mi primer entrenamiento. Estaba en una comunidad campesina en Písac. No me imaginaba lo que pasaría: más de 100 chicos y chicas llegaron esa tarde. Ahí me di cuenta de que había mucho por hacer”, dice Gonzalo. Desde ese primer chispazo, no paró, convocando a Diego a sumarse al proyecto.

Así funciona Sinkumunchis se alinea al calendario escolar y está enfocada en brindar sostén a quienes no pueden acceder al deporte por diversos motivos, entre ellos, el económico. Con su programa extracurricular, proveen de entrenadores, material deportivo y metodología de aprendizaje en quechua a distintos grupos, desde los 4 a los 18 años divididos por niveles. Puede conocer más y sumarse a su labor visitando @sinkumunchis en Instagram o sinkumunchis.com/donate.

Asimismo, ambos apuntaban a un no negociable, aprender quechua para respetar el acercamiento a la comunidad y demostrar la importancia de preservar las lenguas originarias. “En cada entrenamiento no solo se promueve el fútbol, sino todo lo que suma hacerlo: la responsabilidad, la amistad, el compromiso. Además, también estamos incluyendo programas de nutrición y enfoque en salud mental, completando la formación en un 360°”, apunta Diego, sobre el sueño que hoy cuenta con tres escuelas en distritos de Cusco y dos en Andahuaylas (Apurímac).

El programa integra a niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 18 años, y funciona durante la temporada escolar, como actividad extracurricular. (Foto: Sinkumunchis)

Otro de sus mayores logros ha sido el acceso de niñas al deporte rey. Hoy, el 40% de participantes son mujeres. “Creemos que somos el programa de fútbol femenino más grande del Perú”, afirma Diego. “Les damos referentes y espacio para valorarse”, añade, haciendo hincapié en lo importante que es romper esas brechas en un panorama como el actual.

Aunque tienen aliados como Yape y algunas empresas, su sostenibilidad depende también de personas naturales. “Pueden donar, comprar un polo, o —más importante aún— ayudarnos a presentar el proyecto a empresas y municipios, para que la cadena se haga más amplia y podamos impactar en más vidas”, defienden tanto Diego como Gonzalo.

Replicar el modelo en más comunidades altoandinas es una meta que proyectan a largo plazo. Por ahora, salir de Cusco para abrir con éxito escuelas en Apurímac, les ha dado una buena señal. “Creemos que el verdadero punto de quiebre será el día en que logremos trabajar con municipalidades o entidades estatales. De hecho, ya hemos empezado un convenio con el IPD, que está proponiendo financiar una parte del salario de entrenadores y material deportivo. Es una manera de que el proyecto se pueda sostener en el tiempo gracias a diversos engranajes”, concluye Gonzalo, que invita a que más personas y empresas se sumen al sueño, cultivando un mejor futuro a través de una pelota de fútbol. //