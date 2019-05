Fútbol hace 180 años: la primera crónica y la primera foto que se publicó en El Comercio

El fútbol peruano cuenta pocas buenas noticias pero nunca le faltó esperanza.

Una crónica del Archivo Histórico de El Comercio fechada en 1894 es la prueba de su fe. Se trata de un encuentro amistoso entre jóvenes peruanos e ingleses jugado en el viejo campo de Santa Sofía, donde hoy corta la ciudad la avenida Grau. La edición extraordinaria por los 150 años del diario (1939-1989) dice que esta es la primera crónica sobre fútbol publicada en el país de la que tiene registro. Es, pues, una joya. Algunos ajustes, fotos a seis columnas y un titular pensado para secuestrar, y podría ser publicado hoy:

“Poco a poco va aumentando en Lima el número de jugadores de Foot Ball y es de esperar que cuando este juego se popularice podamos competir y vencer a los ingleses”.

Es la esperanza peruana, hijita menor de su fe.

Historiadores nacionales sobre la llegada del fútbol al Perú coinciden en una fecha noble para el acta de nacimiento: 7 de agosto de 1892. Ese día se jugó el primer match en el Perú. En “La difusión del fútbol en Lima”, una tesis del historiador Gerardo Álvarez Escalona (publicada en la web oficial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), el autor refiere tres datos para entender lo que primero fue fenómeno y luego revolución:

1. El economista y escritor Alejandro Garland trajo el deporte al Perú, hacia 1872 o 1873.

2. Los equipos estaban mayoritariamente formados por ingleses residentes y un pequeño grupo de peruanos.

3. Santa Sofía -de propiedad del Lima Cricket, el primer club de fútbol fundado por extranjeros en el Perú- era LA cancha. El templo.

Dos años después de ese partido, El Comercio envió un cronista para ser testigo de la derrota ante un cuadro extranjero y le dedicó una esquina de sus páginas -que aquí reproducimos-. Todavía no nos habíamos acostumbrado a perder.

LA PRIMERA FOTO

Ya es 1904. Al fútbol lo llaman football, los partidos son match, y las pelotas solo se podían conseguir si un buque extranjero las traía a bordo de Buenos Aires o Valparaíso. Sport Alianza tenía tres años de nacido y la ‘U’, la Federación Universitaria de Fútbol, ni siquiera era un proyecto. El clásico se jugaba entre los íntimos y el Atlético Chalaco, el otro decano. Ese era el escenario futbolístico del Perú en 1904. Y fue El Comercio el primer diario del país que se interesó realmente por el deporte más influyente del mundo. Así, el 7 de febrero de ese año, una foto de dos columnas inmortalizó un evento que se recuerda hoy: en el Perú también se jugaba al fútbol. Y podíamos verlo en fotos.

Postal histórica de 1904: con camisetas oscuras y blancas, diez jugadores esperan el destino de la pelota. No es una cancha con tribunas inmensas, al contrario, es la vieja cancha del estadio de madera de Santa Beatriz. Detrás, árboles que hoy ya no existen. Así se ve la primera foto de fútbol publicada por El Comercio en su historia y recuperada. Era un partido entre la tripulación del crucero inglés HMS Amphion, anclado en el Callao desde Panamá y un combinado de peruanos e ingleses residentes en Lima, una oncena integrada por jugadores del Unión Cricket y el Lima Cricket, los clubes más representativos de la época. Roberto Castro, director de Dechalaca, buscó durante años la foto, hasta que la encontramos en el archivo. “Es una joya”, dice, con ese tono con que los niños encuentran en la TV su programa favorito.

¿Cómo quedó el match? Ganaron los locales, 2-0. Pero esta vez, la estadística pesa menos que la historia: “La vista que ofrecemos hoy a nuestros lectores fue tomada especialmente para El Comercio, en momentos en que se realizaba en Santa Beatriz, el jueves pasado, la parte más interesante del match de football entre los marineros del buque de guerra inglés Amphion y el eleven peruano que resultó vencedor, según anunciamos al dar cuenta el viernes último de esa hermosa fiesta sportiva”, dice la leyenda. La leyenda de una foto que, en sí misma, también lo es.

LOS OJOS DEL FÚTBOL

No existe un solo hecho deportivo en el Perú y el mundo que no haya sido reporteado por El Comercio. Pero ese no es un lujo: fue su obligación. Primero en la sección de Deportes, luego en el suplemento Deporte Total (1986), donde no solo hablaron futbolistas. También lo hicieron las Chicas de Oro de Seúl 88, las campeonas Sofía Mulánovich y Kina Malpartida o el más ganador de la historia de los Juegos Olímpicos, Michael Phelps.

Decano del periodismo nacional, las fotos que recuperó para Mundialistas, el libro de imágenes inéditas que publicó a propósito de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, fue su histórica participación como hincha de un deporte que -como nada en el país-, sensibiliza. Es máquina del tiempo y borra las fronteras ideológicas y políticas. El retrato de sus héroes -de ‘Manguera’ Villanueva a Lolo Fernández en Berlín 36, de Teófilo Cubillas a Roberto Chale en los maravillosos años 70, de Paolo Guerrero a Edison Flores en los meses más felices del 2000- es la garantía de que, en el Perú, los hombres y las mujeres corren detrás de una pelota con orgullo. Como en la primera crónica de 1894, con esperanza. No para huir; para ser libres.//