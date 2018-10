Fútbol americano en Perú: así se trasladó el famoso juego de EE.UU. al césped de Lima

Tiene la aceleración de Cueva, amaga a los rivales como Carrillo y se escapa en velocidad como si fuera Advíncula. Hace cinco meses, en su natal Venezuela, hacía exactamente lo mismo pero con una pelota pegada al pie. Ahora lleva un ovoide en la mano, casco, hombreras, protector bucal y guantes. Hugo Moreno, un químico farmacéutico de 30 años, es uno de los últimos grandes jales que han realizado los Wild Dolphins, uno de los cinco equipos que componen la nueva Liga Peruana de Fútbol Americano (LPFA). El último domingo, en la sexta jornada del torneo, el venezolano la rompió. ¿Cómo llegó el deporte más famoso de EE.UU., que solo se ve por televisión, a nuestro país? Como en todo, por la afición de un grupo de peruanos que siguen como nadie la NFL, siglas en inglés de la liga más importante del mundo.

La tarea fue dura. No era solo cuestión de conseguir canchas y un ovoide. El fútbol americano se juega con una serie de accesorios que no se venden en Perú. Todo proviene de Estados Unidos y no es barato. Las posiciones en el campo son muy variadas y se necesitan personas adecuadas para ello. Cada plantilla posee entre 35 y 40 jugadores (entre ofensivos, defensivos y jugadas especiales), que cumplen tareas muy específicas. “El reclutamiento ha sido también una misión complicada”, revela Eid Moussa, jugador de Wild Dolphins y miembro de la mesa directiva de la LPFA.

