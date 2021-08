Conforme a los criterios de Saber más

Los inicios de la carrera de Gaby Espino (Caracas, 1977) la conectan inmediatamente con el Perú. Corría el año 1994 cuando asumió la conducción de la versión venezolana de “Nubeluz”, el famoso programa infantil producido en tierras peruanas pero que logró internacionalizarse gracias al abrumador éxito de su formato. Luego de esa experiencia, Gaby empezó a construir una sólida trayectoria: primero en su país y luego en México y Estados Unidos, donde actualmente reside. Hoy la actriz y presentadora acaba de estrenar la película “No es lo que parece”, tiene otro proyecto cinematográfico entre manos y acaba de anunciar un nuevo emprendimiento que, por unos instantes, la aleja de los reflectores.

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te mencionan al Perú?

Los mejores recuerdos del Perú los tengo desde que comencé en Nubeluz. Era un programa de ustedes y en algún momento los productores se fueron a Venezuela y nos dieron la oportunidad a nosotras, a tres dalinas, para que entremos al programa. Para mí fue de las mejores experiencias de mi vida. Fueron tres años maravillosos, de muchísimo aprendizaje y crecimiento.

¿Qué te enseñó esa experiencia?

Nubeluz me hizo darme que yo quería dedicarme a esto. Que quería compartir con la gente. Que me gustaba comunicar, estar en contacto con las personas. Fue una gran escuela. Yo con Perú tengo un profundo agradecimiento. Además, mi comida favorita es la peruana. No hay mejor lugar para comer que en Perú.

Gaby Espino se mudó a Florida a fines de la década del noventa y fue allí donde se inició en la actuación: protagonizó la telenovela “Enamorada”, junto al actor cubano Rene Lavan. Posteriormente logró gran popularidad con las novelas “Más sabe el diablo” y “Santa diabla”. “Desde que comencé a trabajar he tenido la bendición de seguir un camino en lo que realmente me apasiona”, comenta la actriz venezolana vía Zoom. Por estos días, uno de sus nuevos proyectos tiene que ver con un emprendimiento personal. Se trata de Agave Beauty Bar, un centro de belleza situado en Miami destinado a cubrir las necesidades de la mujer en el ámbito de los cuidados estéticos.

¿Cómo decides incursionar en el rubro de la belleza?

A mí me encantan las redes sociales y la mayoría de personas que me siguen son mujeres con las que me comunico a diario. Hoy en día tenemos la bendición de poder tener esta comunicación directa y de respuesta inmediata a través de las redes. Desde mis plataformas , yo siempre he promovido y he apoyado el amor propio, quererse, que todo comienza de adentro hacia fuera. Si quieres que la cosa cambie, tienes que cambiar por dentro y enriquecerte. Entonces emprendí este nuevo proyecto, llamado Agave Beauty Bar, que es un sitio donde las mujeres van poder respetarse, quererse, consentirse y dedicarse a una misma.

¿Qué otros proyectos tienes?

Todo eso lo he venido haciendo en paralelo a todo lo que hago. Soy actriz, acabo de terminar una película en México hace un mes y medio. Y ahorita estamos promoviendo una película en República Dominicana que está en pantalla. Con Telemundo tengo un proyecto de conducción en septiembre, que también anunciarán pronto.

En el 2005, Gaby Espino incursionó en el cine con La mujer de mi hermano, película del peruano Ricardo de Montreuil y producida por el venezolano Stan Jakubowicz, basada en el libro de Jaime Bayly.

¿Cómo afrontas los retos que se presentan?

Los afronto como siempre los he enfrentado. Con mucho compromiso y mucho amor. Yo tengo la bendición de despertarme todos los días a hacer lo que me apasiona. Y definitivamente eso es una bendición. Mucha gente se despierta por la mañana teniendo que trabajar en algo que tal vez no le gusta.

¿Te cuesta mucho organizarte?

Creo que con dedicación sí se pueden hacer todas las cosas. Yo además soy mamá de dos niños y vivo sola con ellos. Soy mamá soltera, separada. Sin embargo, he hecho una logística en mi vida con el equipo que está conmigo y las personas que me rodean para cumplir como mamá, que es lo más importante para mí, pero al mismo tiempo cumplir con mis otras responsabilidades. Me interesa seguir desarrollándome como actriz y llenarme de retos que me enriquezcan.

Llevas varios años radicando en Estados Unidos. ¿Se podría que cumpliste el “sueño americano”?

Definitivamente, sí. Este es un país de oportunidades. Yo estoy súper agradecida con este país. Nos ha abierto las puertas a los latinos que estamos buscando un mejor futuro, buscando crecer como profesionales, o darles de pronto mejor calidad de vida a nuestras familias. Aquí hay muchísimas oportunidades. Lo que sí es que hay que tener ganas de trabajar. En este país se trabaja muchísimo. Pero así como se trabaja, de igual forma es tu calidad de vida. Yo la verdad estoy súper agradecida y veo que la comunidad latina está cada vez más y más hacia arriba.

¿Qué cosas te gustaría hacer en adelante?

No te podría decir que quisiera hacer de aquí a cinco años. Lo único que te puedo asegurar es que siempre me voy a despertar para hacer lo que me gusta. Así tenga que cambiar de profesión. Creo que hay que buscar nuestra felicidad y hacer lo que nos haga sentir plenos. En este momento quiero seguir actuando, quiero buscar oportunidades que me reten, que me hagan crecer, que sean nuevas para mí. Que me hagan aprender, exigirme y sacarme de mi zona de confort. Quiero seguir conduciendo y presentando. Quiero seguir ampliando mi parte empresarial. Quiero crecer como ser humano todos los días de mi vida. //

