Galería Gato, el refugio del arte contemporáneo que apuesta por Breña como nuevo destino para la cultura

Desde hace un año, Galería Gato apareció fuera del circuito tradicional de galerías de arte limeñas ubicadas entre Miraflores, San Isidro y Barranco. Llegó a Breña y se ubicó en el segundo piso de una casona de fines del siglo XIX que, en su mejor época, funcionó como residencia de jueces; también sufrió invasiones, hasta que fue adquirida con un destino inusual: el arte. Después de pandemia, Axier Villanueva, dueño y director de la galería, junto a su socio y director artístico, Óscar Florit, tuvieron la idea de empezar un proyecto arriesgado, que permitiera a Lima vivir una experiencia de arte conceptual.

Andrea García Ayulo en Espacio Abierto, el territorio de arte contemporáneo a transitar antes de ingresar a Galería Gato. / © Victor Idrogo / Icónica

Es un espacio inesperado. Ingresamos por el jirón Breña, a una cuadra de la plaza Bolognesi, y atravesamos un portón marrón. A unos pasos está un tragamonedas funcionando. Una vez arriba, nos ubicamos en la antesala de la galería, una especie de introducción a la que llaman Espacio Abierto. Andrea García Ayulo, historiadora del arte y directora de operaciones, nos cuenta que la idea es que la gente se impresione desde que entra: “Queremos crear esa conversación. Espacio Abierto es meramente institucional. No tiene ninguna intención económica, simplemente queremos mostrar el arte de esta época que pertenece a colecciones privadas. Son obras institucionales de artistas que no se verán en otro lado”, comenta García. Se apreciarán piezas tanto de artistas reconocidos como de emergentes que estarán rotando permanentemente, una oportunidad para el público en general, así como para los estudiantes de colegios y universidades que suelen visitarlos, pues se tiene un acceso privilegiado —y gratuito— al arte del mundo actual. Atravesamos las piezas de Jack O’Brien, Rodrigo Arteaga, Athena Papadopoulos y más artistas, antes de toparnos con la luz de Galería Gato, donde todo el lenguaje previo pasa a otro plano.

Desechos en venta

Para Andrea, con este proyecto se aspira a que en el Perú se hable sobre lo que está pasando afuera, y que la gente de afuera —como la artista polaca Julia Taszycka— experimente nuestra cultura. En Galería Gato, Taszycka está exponiendo “all the work i didn’t make”, el resultado de un trabajo que le demandó un mes viviendo en la capital, invitada por la galería: “Cuando llegué, me intrigó mucho el paisaje urbano. Me impresionó profundamente la manera en que las diferencias de clase se manifiestan en el espacio de la ciudad. A partir de esa observación, quise construir la muestra”, comenta. Su propuesta artística está basada en la recolección “de objetos que ya llegaron al final de su ciclo de consumo, lo que podría llamarse el ‘residuo final’. Son objetos dañados, inutilizables, considerados basura”. Sin embargo, caminando por Lima, encontró otra realidad.

04/12/25 Galeria Gato cumple 1 año. Celebra con exposición de Julia Taszycka (rubia). En la foto con Tarissa Revilla, la curadora. © Victor Idrogo / Icónica / © Victor Idrogo / Icónica

Junto a la curadora, Tarissa Revilla, recorrieron las calles de Breña, Paruro, Leticia, Tacora, La Victoria y cachinerías de Surco Viejo, donde encontraron “carcasas, electrodomésticos malogrados, pilas, miles de teclados de computadora apilados unos sobre otros. Todo eso está a la venta. No son residuos abandonados: son desechos que forman parte de un mercado activo”, agrega Revilla. Después de la recolección, Taszycka no altera la pieza, no la interviene, mantiene su distancia para entender al objeto en su propio contexto y recorrido: “Representan problemas propios del tiempo que estamos viviendo, aquí y ahora”. En “all the work i didn’t make” se exponen partes de llantas, cables, cajas de televisores y carcasas de refrigeradores con un lectura social y crítica: “Incluso el objeto más inútil tiene dueño —reflexiona la artista—. Eso dice mucho sobre la sociedad limeña: las personas están intentando sobrevivir”. Las carcasas de las refrigeradoras fue lo más recurrente en su búsqueda, las vio despojadas de sus partes externas y un hombre retirando el metal para venderlo después.

La exposición va hasta el 26 de febrero. Si buscas salir de lo convencional, este es el lugar preciso.