Game of Thrones: el bar temático en Lima para disfrutar la última temporada

Un espacio de fans para fans. Eso tenía en mente Jorge Fano cuando en enero de este año abrió el Hollyfood, un restaurante del tipo todo lo que puedas comer, que alberga en armonía a tres grandes producciones: Harry Potter, Star Wars y Game of Thrones. Con esta última, el fanático de las series fantásticas tiene la relación más especial.

Era marzo del 2012 cuando conoció el universo creado por George R. R. Martin. Le bastó ver, como a muchos, un capítulo para enamorarse de la serie adaptada por HBO. “Siempre me ha gustado la época medieval, las espadas, las monedas de la antigua Roma y Game of Thrones empalmó perfectamente con eso”, admite. Un año después empezó su colección, con las espadas Garra, de Jon Snow; Hielo, de Ned Stark; y el casco de Sandor Clegane, también conocido como ‘El Perro’. Hoy exhibe sus más de 50 –según conteo rápido– piezas originales en el local ubicado en La Molina. Y ese no es el único atractivo.

Cada domingo, empezando desde mañana, el local emitirá a las 8 p.m. los seis capítulos de estreno de esta temporada. “Toda la gente que estará aquí es 100% fanática de la serie. Después [del episodio] podrán sentarse y conversar sobre las teorías. La idea es que la pasen bien”, señala Fano. La carta de cocteles incluye uno inspirado en el fuego valyrio –líquido verde altamente inflamable creado por pirómanos y alquimistas en la serie– a base de ron y vodka, y aromatizado con menta y kion para darle el color verdoso que lo caracteriza.

La asistencia al evento es previa reserva. “Tan pronto anunciamos la promoción para este domingo, se llenaron las tres zonas”, revela Alexandra Ramos, administradora del restaurante. Aún hay espacio para los siguientes días. El invierno ya está aquí y la invitación, también. //

DIRECCIÓN: Avenida La Molina 1102.

HORARIOS: Lunes a miércoles de 06:00 p.m. a 11:00 p.m. /Jueves a sábado de 12:30 p.m. a 12 a.m. / Domingos de 12:30 p.m. a 07:00 p.m.

CONTACTO: hollyfood.lm@gmail.com / 983 534 559.