Game of Thrones: los personajes más letales a lo largo de las ocho temporadas

Era abril del 2011 cuando, la cadena HBO estrenó el primer episodio de Game of Thrones, una serie ambientada en una época parecida a la medieval. Pese a que el piloto no recibió buena crítica y los inversionistas estaban preocupados porque era una versión 'más compleja' del Señor de los Anillos, la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin demostró que la violencia y el sexo eran las herramientas más comunes para tratar de conseguir el poder.

La serie de HBO cuenta los enfrentamientos entre varios clanes familiares por el trono de hierro, el símbolo de poder en los Siete Reinos de Westeros, el continente ficticio en donde transcurren los hechos. Los principales de ellos, los Lannister, los Stark y los Targaryen, se enfrentarán por última vez este domingo, en la gran despedida de la serie.



En Game of Thrones, nadie -ni siquiera el/la que se sienta en el trono- tiene la vida comprada. Aquí un ranking de los personas más letales de la serie hasta ahora:

DRACARYS.

Daenerys Targaryen, gracias a sus dragones, ha roto el récord de la serie. La masacre en Desembarco del Rey (del episodio pasado) provocó la muerte de 135 mil habitantes.

Para que Daenerys tomó muy a pecho la última petición de su amiga y consejera Missandei, que fue asesinada por Cersei Lannister. (Foto: HBO)

NOT TODAY.

Arya Stark ha asesinado a 1.278 personas. La mayor cantidad (1.214) la obtuvo tras derrotar al Rey de la Noche –y por ende a su ejército– en la batalla de Winterfell.

Arya Stark suma un rostro a su colección: el del Rey de la Noche. (Foto: HBO)

SHAME, SHAME, SHAME.

Cersei Lannister ha sido responsable de aproximadamente 300 muertes. Solo en la explosión del Gran Septo de Baelor fallecieron 199 feligreses. Su última víctima fue Missandei.

La última jugada de Cersei Lannister hizo que las cosas se compliquen para la -ex- reina. (Foto: HBO)

YOU KNOW SOMETHING.

Jon Snow ha acumulado 110 muertes (vistas ante cámara). Entre ellas, destacan la de Qhorin Halfhand, Alliser Thorne y soldados en el campo de batalla.

Sin duda, el enfrentamiento más épico de Jon Snow fue en la batalla de los Bastardos. (Foto: HBO)

MAQUIAVÉLICO.

Ramsay Bolton tiene 89 muertes a su nombre. En su lista figuran amantes, sirvientes, asesinos, un gigante y guerreros que luchaban por su familia.