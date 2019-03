Game of Thrones: los peruanos que más se parecen a las estrellas de la exitosa serie

Era mayo del 2012 cuando Miguel Torres supo por primera vez de Juego de Tronos, eso gracias a la publicación de uno de sus contactos en Facebook. La imagen que vio –y le impactó– fue la de una gran explosión verde en el mar, que es una de las escenas más significativas de la batalla de Blackwater (penúltimo episodio de la segunda temporada). “Para ser de una serie medieval, fue bastante particular”, pensó. Invadido por la curiosidad, empezó a ver el show producido por HBO. “Me puse al día y, mientras esperaba que se estrene la tercera temporada, comencé con los libros”, agrega. Para esto, decidió unirse a Juego de Tronos Perú, un grupo de personas –también en esa red social– que, además de ver la serie, debatía los libros en los que se basa el programa, todos escritos por el autor estadounidense George R. R. Martin.

Un año después, Miki (como lo llaman en la comunidad GoT) decidió crear una página para compartir comparaciones entre el libro y la serie, entre otras curiosidades. “Básicamente era un poco de lo que veía en el grupo al que pertenecía, pero lo llevé a una fan page con contenido propio”, explica. Marketero digital de profesión, el aficionado de 42 años supo alimentar el proyecto de buena data y para finales de 2013 Juego de Tronos Club superaba los 3 mil seguidores. HBO estrenaba más temporadas y Torres convocaba, mediante la página, a reuniones públicas para ver la serie en casa de un amigo, a las que asistían entre 20 y 25 personas. “Incluso hubo varios que no entraban porque no teníamos espacio”, recuerda.

En el camino conoció a coleccionistas, personas que practicaban combate de espadas –como en la serie–, que realizaban cosplay (afición que implica usar disfraces, accesorios y trajes para representar personajes de series o películas). “Nos dimos cuenta de que los seguidores del show ya no entrábamos en un local pequeño. Lo que ya se había convertido en un evento tenía que ser en un espacio más grande”, comenta Miguel. “Nos contactamos con otras comunidades, como las de Harry Potter y The Walking Dead, y algunos de ellos ya habían hecho encuentros. Nos ayudaron, por ejemplo, a saber qué espacios son ideales y cuánta gente podíamos esperar”, agrega. Fue así como el 12 de abril del 2015 (a propósito del lanzamiento de la quinta temporada) realizaron el primer evento como club de fans en la discoteca Céntrica, en el Real Plaza del Centro Cívico. Desde entonces, aprovechan el estreno y el final de cada temporada para reunirse.

