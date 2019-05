Game of Thrones: ¿cuál sería el final ideal para la serie más exitosa de la televisión? | VOTA

Game of Thrones llega a su final. Una frase que parecía tan remota allá por el 2011, cuando la serie basada en los libros del autor estadounidense George R.R. Martin estrenaba su primera temporada por HBO, y que ahora –incluso a días del último episodio- aún se siente lejana. Haber esperado un año para la última entrega solo aumentó las ansias por saber cómo David Benioff y D.B. Weiss van a concluir la historia. Ansias que hoy se sienten más que nunca.

"La trama me llamó la atención, por eso empecé a verla. También leí los libros", recuerda la guionista Regina Limo cuando le preguntamos por su primer contacto con Game of Thrones. Y probablemente no es la única. "En el mundo de Martin no hay buenos ni malos y me gusta cómo explica las motivaciones de cada personaje. Por eso es que me gustan personajes clásicos como Tyrion Lannister", explica sobre el encanto de la serie.

La máster en antropología social Natalia Molina comparte también el gusto por el menor de los Lannister, que ha tenido una gran evolución a lo largo de las temporadas -aunque hay quienes critican, entre ellos Limo, su poca o nula acción en estas últimas entregas. "[Tyrion] tiene una gran inteligencia y lo demuestra con comentarios agudos. Inicialmente era uno de mis favoritos", admite.

Esas características hicieron que el personaje interpretado por Peter Dinklage sea el favorito para convertirse en el gobernante de los Siete Reinos. "Cuando todo acabe, me gustaría verlo sentado en el trono", confiesa Maykoll Calderón, popularmente conocido como @SoyAlPacine en redes sociales. Sin embargo, admite, de acuerdo a lo visto en las últimas temporadas de la serie, "pareciera virar a una especie de revancha de los 'buenos' contra los 'malos', pero también es cierto estos 'buenos' ya no son los personajes intachables que arrancaron la serie", agrega. Por lo que hace más complejo imaginar un gobernante en King's Landing.

A propósito del final, Regina admite que no tiene un favorito para quedarse en el trono. "Lo que la historia nos enseña es que no necesariamente el de mejores intenciones se queda con el trono, sino quien sabe jugar mejor las cartas. El mejor estratega para sobrevivir es una de las bases de la historia y desde el principio lo plantearon así", explica. Y en esta última temporada hay varios que cumplen esas características.

La filósofa Brenda Galagarza; sin embargo, va más allá. Para la especialista, que ha visto Game of Thrones desde su estreno y también ha leído los libros, no va a haber un gobernante. Estas batallas, explica, son la oportunidad para un importante cambio: dar el paso al mundo moderno. "Es decir, dar a paso al estado nación, dejando así el medioevo".

"Si quieren sentar a alguien en el trono solo se me ocurren tres personajes: Jon, Sansa o Arya. Los Stark. Son los únicos que, dentro de su lógica de la lealtad con el bien común, podrían dar ese salto -por motivos distintos- al mundo moderno. Ninguno está absolutamente amarrado al poder. Lo quieren, pero saben tramitar con él. Lo desean, pero no lo necesitan para vivir. Sí pienso que en cualquier caso, el trono va a tender a la desaparición. Si alguien se sienta en el trono, por ahí va a decir algo tipo 'este es el último de los reinados'", reflexiona.

Game of Thrones es una de las series más exitosas de la pantalla chica. Entre sus reconocimientos, cuenta con 47 Emmy​ —cifra que la convierte en la serie con mayor cantidad de Emmy en la historia de la televisión. Que esta responsabilidad haya pesado en los guionistas al momento de pensar un final. Aunque, como adelantó Martin años atrás, el cierre va a ser agridulce. El domingo, por fin, entenderemos a qué se refería y esperemos mas bien que no sea un sabor amargo.