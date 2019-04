Game of Thrones: los peruanos que más se parecen a las estrellas de la famosa serie

Era mayo del 2012 cuando Miguel Torres supo por primera vez de Juego de Tronos, eso gracias a la publicación de uno de sus contactos en Facebook. La imagen que vio –y le impactó– fue la de una gran explosión verde en el mar, que es una de las escenas más significativas de la batalla de Blackwater (penúltimo episodio de la segunda temporada). “Para ser de una serie medieval, fue bastante particular”, pensó. Invadido por la curiosidad, empezó a ver el show producido por HBO. “Me puse al día y, mientras esperaba que se estrene la tercera temporada, comencé con los libros”, agrega. Para esto, decidió unirse a Juego de Tronos Perú, un grupo de personas –también en esa red social– que, además de ver la serie, debatía los libros en los que se basa el programa, todos escritos por el autor estadounidense George R. R. Martin.

Un año después, Miki (como lo llaman en la comunidad GoT) decidió crear una página para compartir comparaciones entre el libro y la serie, entre otras curiosidades. “Básicamente era un poco de lo que veía en el grupo al que pertenecía, pero lo llevé a una fan page con contenido propio”, explica. Marketero digital de profesión, el aficionado de 42 años supo alimentar el proyecto de buena data y para finales de 2013 Juego de Tronos Club superaba los 3 mil seguidores. HBO estrenaba más temporadas y Torres convocaba, mediante la página, a reuniones públicas para ver la serie en casa de un amigo, a las que asistían entre 20 y 25 personas. “Incluso hubo varios que no entraban porque no teníamos espacio”, recuerda.

En el camino conoció a coleccionistas, personas que practicaban combate de espadas –como en la serie–, que realizaban cosplay (afición que implica usar disfraces, accesorios y trajes para representar personajes de series o películas). “Nos dimos cuenta de que los seguidores del show ya no entrábamos en un local pequeño. Lo que ya se había convertido en un evento tenía que ser en un espacio más grande”, comenta Miguel. “Nos contactamos con otras comunidades, como las de Harry Potter y The Walking Dead, y algunos de ellos ya habían hecho encuentros. Nos ayudaron, por ejemplo, a saber qué espacios son ideales y cuánta gente podíamos esperar”, agrega. Fue así como el 12 de abril del 2015 (a propósito del lanzamiento de la quinta temporada) realizaron el primer evento como club de fans en la discoteca Céntrica, en el Real Plaza del Centro Cívico. Desde entonces, aprovechan el estreno y el final de cada temporada para reunirse.

Hoy, Juego de Tronos Club supera los 720 mil seguidores en Facebook. Tres personas más ayudan a Miguel con las publicaciones diarias. Además, tienen un foro de noticias. En él figuran teorías sobre el final de la serie. “Habrá una destrucción total, pero creo que el trono no va a quedar. Simplemente es un elemento distractivo porque la lucha entre el bien y mal no deja nada en su lugar”, argumenta Miguel. Él tiene pensado, claro, más hipótesis de lo que podría ocurrir y no puede esperar más para compartirlas en el Westeros Fest de inicio de temporada, que se llevará a cabo este 13 y 14 de abril en el Centro Español del Perú.

PASA EN LA FICCIÓN,

PASA EN LA VIDA REAL

Desde el final de la séptima temporada, en agosto del 2017, los fanáticos han especulado sobre lo que vamos a ver en esta última entrega, la cual arranca el 14 de abril. Algo de información básica antes de conocer cómo ellos se están preparando en el Perú para esta. Juego de Tronos es una serie de televisión estadounidense estrenada en abril del 2011. Su trama se centra en las violentas pugnas de los Siete Reinos del continente de Poniente con el objetivo de hacerse con el control del Trono de Hierro y, por consiguiente, de todo. A la fecha, la serie consta de siete temporadas y 67 capítulos.

Ahora bien. Uno de los eventos más esperados dentro de la historia de la temporada que llega es el Cleganebowl, el enfrentamiento entre los hermanos Sandor el ‘Perro’ y Gregor la ‘Montaña’ Clegane. Un grupo de fanáticos peruanos no descarta esta posibilidad y planea llevar esta escena a la vida real en el Westeros Fest. Integrantes del club de fans de Juego de Tronos y deportistas de la Asociación Peruana de Modern Sword Fighting (IFMSF Perú, por sus siglas en inglés) han entrenado así a Franco Portocarrero (1,82 m) y Bruno Balbuena (2 m) para realizar este combate. “El estilo de combate es muy de contacto, violento y dinámico. No sufriremos daño por la protección que tenemos encima”, adelanta Portocarrero, “pero va a llevar al extremo la capacidad pulmonar de los dos”. Juego de Tronos tiene varios elementos de combate entre los caballeros, los guerreros, los soldados. Las técnicas empleadas en muchas de las escenas de ese tipo las enseña la asociación desde su formación, en 2016.

En el evento, revela Juan Manuel Espinoza –integrante de la IFMSF Perú–, habrá clases gratuitas de este deporte. El entrenamiento será de cuatro horas. Para quienes tienen experiencia en el combate, habrá torneos con tres especialidades. “El grupo profesional puede participar en espada y escudo, rodela y espada, y mandoble. La idea es que todos aprendan y se interesen en este deporte”, señala.

EN LA PIEL DE LOS PERSONAJES

En las grandes convenciones internacionales de series, películas o videojuegos, es común ver a fanáticos personificados. Incluso realizan concursos para elegir al más parecido. Pues bien, Perú no es la excepción. Gracias al Westeros Fest, personas como Omar Milla se animaron a vestir, caminar, hablar y actuar como los personajes de Juego de Tronos. En 2016, el club de fans local buscaba un Tyrion Lannister. Sus amigos le pasaron la voz y lo animaron a participar. “Fui al casting y salí elegido”, recuerda. Hoy ha llevado el cosplay a un nivel profesional. “Jamás en mi vida habría pensado ir a Francia para actuar en una obra de teatro de Game of Thrones”, admite.

Quien sigue sus pasos es Renzo Camilloni, y no porque su personaje –el líder de los Caminantes Blancos– vaya tras los vivos. Desde su participación en 2017, el fanático de 27 años ha ganado dos veces consecutivas el concurso de pasarela cosplay. “Quiero despedirme bien del personaje. Espero cerrar con un triunfo más [en el evento del 14 de abril] y estar mejor producido”, adelanta.

EL INVIERNO LLEGÓ

Pese a que no se emitió la serie durante el 2018 –hubo un largo receso para producir la octava temporada–, está muy arriba la expectativa de lo que pasará. Maykoll Calderón, el popular @SoyAlPacine en redes sociales, la tiene clara: “Espero que la temporada final continúe con la dinámica de lo inesperado que ha caracterizado a la serie. Además, me gustaría ver a Tyrion Lannister cuando todo acabe”. ¿Qué personaje se sentará en el ansiado trono? Este domingo lo sabremos. //