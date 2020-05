Game of Thrones | En abril del 2011, la cadena HBO estrenó el primer episodio de una serie de fantasía medieval de presupuesto moderado. A primera vista se veía como un producto muy de nicho, acaso dirigido a las personas que gustaban de aventuras cuasi infantiles como las de El Señor de los Anillos. Craso error. Game of Thrones probó ser en poco tiempo un drama familiar de largo aliento y ecos shakespearianos, en el que la violencia y el sexo eran las herramientas más comunes para tratar de conseguir el poder.

En un mundo en el que la traición se volvía una triste constante, nadie parecía tener la vida comprada. Pocas veces en una serie de TV estuvimos tan preocupados por el destino de nuestros personajes favoritos, rogando por que no los mataran, como ocurrió en estos ocho años. A un año del final de la serie de George R.R. Martin, recordamos los momentos más épicos que dejó en la historia de la televisión

1. La traición que inició la Guerra de los Siete Reinos

La frase: “Crecí con soldados. Aprendí a morir hace mucho tiempo”. Ned Stark, temporada 1, capítulo 9. George R. R. Martin escribió los libros que inspiraron Juego de tronos con la premisa que ningún personaje, ni siquiera el protagonista, la tendría segura. Así fue que asistimos al shock televisivo que supuso ver morir en su primera temporada a Ned Stark (Sean Bean), el hombre más honorable que hubo en Westeros, cuyo único delito fue tratar de actuar con justicia en un nido de víboras. Sus hijos en el Norte buscarían la venganza, lo que dio inicio a la Guerra de los Siete Reinos por el Trono de Hierro.

2. Los dragones vuelven a aparecer en Westeros

La frase: “Soy la hija del dragón y les juro que aquellos que les hicieron daño morirán gritando”. Daenerys Targaryen, temporada 1, capítulo 10 Al inicio de Game of Thrones se habla de la magia como de leyendas, cuentos de viejas para asustar a los niños. Los dragones llevaban siglos extinguidos y los Caminantes Blancos igual. Todo eso cambió en el episodio diez de la primera temporada, cuando la exiliada Daenerys Targaryen, la hija menor de un rey derrocado, consiguió hacer eclosionar tres huevos de dragón que se creían petrificados. Las criaturas fantásticas retornaron a la realidad y la cruzada de la rubia por recuperar el trono de su padre inició.

3. La batalla de Blackwater

La frase: "Hay hombres valientes tocando a nuestra puerta. !Vayamos a matarlos! Tyrion Lannister, temporada 2, episodio 9. La sangrienta defensa de la bahía de Blackwater, ubicada en las costas de King´s Landing, fue la primera gran batalla de Game of Thrones que los espectadores pudieron ver. Anteriormente, la estrechez presupuestaria impedía a los productores, David Benioff y D. B. Weiss graficar los combates épicos que pueblan el universo de George R. R. Martin. Con mucho mas dinero en la segunda temporada, pudimos ver el espectacular asedio y ataque a la capital de Westeros, a cargo de la flota de Stannis Baratheon. Esta parecía perdida pero la pequeña sombra de Tyrion Lannister creció ante la adversidad y se hizo gigante en la estrategia y el campo de batalla.

La pequeña sombra de Tyrion Lannister creció ante la adversidad y se hizo gigante en la estrategia y el campo de batalla (Foto: Game of Thrones / HBO)

4. La boda más sangrienta

La frase: “Los Lannister mandan sus saludos”. Roose Bolton, T 3, capítulo 9. De todos los actos deshonrosos que podían ocurrir en el mundo medieval, ninguno más horrendo que atentar contra la vida de los propios huéspedes, aquellos a quienes se invitaba a comer y a pasar la noche. Eso ocurrió en la famosa ‘Boda Roja’, cuando los Lannister y sus aliados Frey y Bolton acabaron con la rebelión de los Stark, al masacrarlos durante unas nupcias. Según George R. R. Martin, ese sangriento episodio se inspiró en dos eventos históricos ocurridos en los siglos XV y XVII, en Escocia. La serie se volvería más oscura en adelante, al saberse los niveles de bajeza a los que podían llegar los enemigos por mantener su cuota de poder.

5. La venganza, un plato que se come frío

La frase: “¿Matar a un hombre en una boda? Horrible. ¿Qué clase de monstruo haría tal cosa? Como si los hombres necesitaran más razones para temer al matrimonio”. Olenna Tyrell, temporada 4, episodio 2. Durante cuatro temporadas, los espectadores tuvimos que soportar las crueldades del rey Joffrey Baratheon, descrito por su tío Tyrion Lannister con una frase memorable. “Hemos tenido reyes malvados y hemos tenido reyes idiotas, pero nunca habíamos sido maldecidos con un malvado idiota por rey”. Fue uno de sus caprichos el que desembocó en la Guerra de los Siete Reinos y por ello el público celebró a rabiar cuando le tocó su merecido, y nada menos que durante su boda real. Justicia poética, le dicen.

6. Primera aparición del Rey de la Noche ​

La frase: “Solo hay un infierno, aquel en el que vivimos”. Melisandre, temporada 4, episodio 2. Uno de los grandes enigmas de la serie, que hasta ahora no ha sido respondido, es qué quieren los Caminantes Blancos, esos seres míticos de piel y ojos azules, que entablaron una guerra contra los vivos con propósitos desconocidos. Su líder es el llamado Rey de la Noche, al que vimos por primera vez en la temporada cuatro, cuando convirtió a un pequeño bebe humano en un “no muerto”. La amenaza de los Caminantes Blancos parece haber culminado ya. Salvo que en el último capítulo, un giro de guión nos los traiga de vuelta.

‘El Rey de la noche’ fue un gran contrincante durante la batalla por la supervivencia.

7. El juicio por combate de Tyrion

La frase: “Soy culpable de un crimen monstruoso. ¡Soy culpable de ser un enano! Se me ha juzgado por ello toda mi vida”. Tyrion Lannister, temporada 4, capítulo 6. Un rey ha muerto en Westeros y el menor de los Lannister es acusado injustamente de ello, nade menos que por su padre y hermana. El episodio serviría para que ciertas verdades nunca dichas sean por fin aireadas, mientras el pequeño lord lucha por su inocencia. Su discurso de defensa en el podio fue tan emotivo que no faltó quien lo aplaudiese en su casa. No por nada le valió un nuevo Emmy a su actor, Peter Dinklage. Al final, negándose a caer en la estrategia de autoinculpación que solicitaba su padre, exigió que los dioses determinen su futuro en un juicio por combate.

8. La infame caminata de Cersei

La frase: “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!”. Septa Unella, temporada cinco, episodio 10. La temporada seis introdujo nuevos actores al juego de poder, los llamados gorriones, que no eran más que fanáticos fundamentalistas de la religión, empoderados por la villana Cersei Lannister para librarse de sus enemigos. Poco sabría ella que la tortilla se le iba a voltear cuando estos la detienen y la torturan hasta que confiese haber caído en los pecados de la mentira y la fornicación. Nunca habíamos visto a la reina regente tan humillada como en esa caminata, desnuda, desde el Septo de Baelor hasta la Fortaleza Roja. Cersei se vengaría de ellos en la temporada siguiente, de una forma “explosiva”.

Nunca habíamos visto a la reina regente tan humillada como en esa caminata, desnuda, desde el Septo de Baelor hasta la Fortaleza Roja. (Foto: HBO)

9. La segunda venida de Jon Snow

La frase: “Eso es lo que hago. Yo bebo y sé cosas”. Tyrion Lannister, temporada 6, capítulo 2. Pocas situaciones tuvieron más en vilo a los espectadores de Game of Thrones que el destino de Jon Snow (Kit Harington) al final de la temporada cinco, uno de los mayores cliffhangers de la serie. En la temporada anterior, lo habíamos visto ser apuñalado por sus hombres, en uno de esos actos de traición tan caros a los guionistas. Tuvimos que esperar un año para saber el desenlace del heroico personaje, que fue al final revivido por la bruja Melisandre de Asshai, luego de un ritual extraño. Snow fue revivido por el Señor de la Luz, uno de los dioses de la serie, con un propósito que hasta ahora está por develarse.

10. ¡HODOR!

La frase: "¡Sostén la puerta!" - Hodor. Temporada 6, capítulo 5. Acaso el episodio que más lágrimas arrancó en la serie. La naturaleza del buen gigante, Hodor, y lo enigmático de su nombre, fue revelado al espectador al mismo tiempo que veíamos su vida apagarse, en un acto heroíco final para salvar a su señor, Bran Stark. El capítulo fue alabado por mezclar escenas de acción y partes emotivas como si fuera una ciencia exacta. Fue dirigido por Jack Bender, un experto en retratar complicadas paradojas temporales como las contadas aquí, desde sus épocas en las que dirigía Lost.

Kristian Nairn es Hodor en 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

11. La revancha de Arya

La frase: “Lo último que verás será a un Stark sonriéndote mientras mueres”. Arya Stark, temporada 6, capítulo 10 Desde su primera aparición, el personaje de Walder Frey, el señor de Riverrun, fue retratado como un tipo despreciable, bastante vulgar, machista y, sobre todo, una víbora traidora. El gran responsable de la debacle de la rebelión de Robb Stark le tocó cosechar todo el odio que sembró recién al final de la temporada seis, cuando Arya Stark pudo llegar a él y vengar la muerte de su familia. El hombre se fue con un terrible sabor de boca: antes que aniquilarlo, su joven asesina le dio de comer, sin advertirle, la carne de sus hijos que también había matado.

12. La Larga Noche

La frase: “Hoy no”. Arya Stark, temporada 8, capítulo 3. “La larga noche” fue el capítulo de la última temporada en el que los vivos y el ejército de los muertos tienen el enfrentamiento final que los fans deseaban. El Rey de la Noche llegó con sus Caminantes Blancos al castillo de Winterfell y encontró una defensa humana que apenas le pudo hacer resistencia. En esos momentos, cuando todo parecía perdido, la menor de los Stark demostró lo aprendido en su entrenamiento de guerrera y consiguió acabar con esa amenaza de ultratumba de una sólida puñalada. El capítulo recibió muchas críticas por su fotografía oscura.

13. La Masacre de King´s Landing

La frase: “Cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda y el mundo retiene el aliento”. Varys, temporada 8, capítulo 5. El último capítulo de la actual temporada nos trajo a una visiblemente perturbada Daenerys cumpliendo la vieja promesa de recuperar lo que consideraba suyo “con sangre y fuego”. Sola y aislada en el nuevo continente, la joven conquistadora decidió remodelar la capital de los Siete Reinos con el aliento de su dragón, con cuantiosas bajas civiles inocentes.

Game of Thrones: Daenerys Targaryen no aceptó la rendición de King's Landing y dio rienda suelta a su venganza. (Foto: HBO)

VIDEO RECOMENDADO

"Game of Thrones": las 10 muertes más brutales de la serie | FOTOS