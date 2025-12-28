Gavin Cook, el embajador del Reino Unido que llegó durante pandemia se despide del Perú promoviendo nuestra gastronomía

Escucha la noticia
Los embajadores del Reino Unido suelen verse ‘cool’. Desde 2022, con un estilo distendido y fresco, Gavin Cook lidera su embajada. “Es para acercarnos al país, a la gente, disminuir distancias”, explica mientras compartimos unos bocados del ‘afternoon tea’ en The Gay Baker, uno de sus lugares favoritos de Lima.
