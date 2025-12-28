Gavin Cook, el embajador del Reino Unido que llegó durante pandemia se despide del Perú promoviendo nuestra gastronomía

Dentro de pocos días, el 4 de enero, termina su misión diplomática en nuestro país y regresará al suyo después de casi cuatro años. No esconde la pena. Después de viajar por 22 de nuestras regiones, ver el espectáculo de las ballenas en el norte, liberar taricayas en la Amazonía, disfrutar de cerca nuestra gastronomía y aprender a cocinar una exquisita leche de tigre, Gavin Cook es un peruano más.

En Machu Picchu Pueblo durante la inauguración de una estatua del osito Paddington, protagonista de la película “Paddington: aventura en la selva”. / Embajada Británica

Antes de asumir el cargo, pasó un tiempo en Arequipa aprendiendo español. El COVID-19 aún nos mantenía con doble mascarilla y guardando la distancia. “Encontré un país con mucho potencial, con gente tan inteligente, motivados, pero también con un sentido de incertidumbre sobre el futuro y muchas preguntas”. A Gavin le tocó trabajar para abrir las puertas del Perú al mundo, mostrar sus bondades nuevamente para llamar la atención del turismo y las inversiones. En el camino, fue para él inevitable enamorarse de este territorio, su biodiversidad y su gente: “Admiro de los peruanos esa pasión por apoyar a otras personas y ser generosos. El sentido de comunidad es algo bien raro. También admiro su hospitalidad. Es para mí como un superpoder. Son resilientes y comprometidos con marcar la diferencia. He trabajado en muchos países y nunca he encontrado un equipo tan talentoso como el equipo de la embajada”, nos dice contento. Han sido años intensos donde vivió tres períodos presidenciales, con Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, y hechos históricos como la muerte de la Reina Isabel II y el ascenso al trono del Rey Carlos III.

Hace un rápido recorrido por las principales acciones gestionadas en estos años, como el impulso del uso de energías renovables, la lucha contra el cambio climático y su apoyo permanente a los derechos humanos. Se brindó asistencia técnica a proyectos de infraestructura, como la construcción de Escuelas Bicentenario, y se modificó el régimen de visas para turistas peruanos al Reino Unido. Destaca un logro del que se siente muy orgulloso: “Impulsamos un proyecto de gran envergadura y propósito social, como los hospitales de alta complejidad para regiones, que servirán a millones de peruanos, y hospitales icónicos como el de Yungay”. Se refiere a un nuevo hospital construido 52 años después de uno de los terremotos más devastadores de la historia.

En Arequipa, durante la inauguración del Hay Festival. La Embajada Británica ha sido un importante nexo de divulgación de ambas culturas. / Embajada Británica

El impulso por la cultura también es un escenario donde lo hemos visto muy activo, desde el Hay Festival Arequipa (festival de origen británico) hasta la promoción musical de artistas como Paul McCartney, Coldplay, Harry Styles y Dua Lipa. De hecho, el embajador publicó en la red social X unas fotos disfrutando del concierto de Dua en Lima. Por otro lado, con una intensa promoción de la película de “Paddington: aventura en la selva” buscó estrechar los lazos entre peruanos y británicos, una unión que comenzó hace más de 200 años.

Embajador de la cocina peruana

Gavin Cook se despide de la Embajada Británica, pero podemos nombrarlo embajador de nuestra gastronomía. Sabe cocinar a lo peruano, preparar cebiches y brinda con pisco. La cocina es tan parte de él que la lleva en su apellido. “Me encanta cocinar para mi familia. La vida de un embajador hace difícil pasar tiempo en casa y para la familia es el centro de mi vida. Mi madre es una cocinera increíble”.

La querida chef Nelly Rossinelli compartió junto al embajador Gavin Cook unos bocados navideños. En su secuencia Gavin Cooks ha cocinado con el actor Carlos Carlín. / Embajada Británica

En redes lo hemos visto cocinando en una secuencia llamada Gavin Cooks, recorriendo huariques en mercados y apoyando al pan con chicharrón en el Mundial de Ibai. Se declara un fanático del Perú por muchas razones y una de ellas es la diversidad y la riqueza de la comida. Vive enamorado del cebiche chorrillano y el chorizo de paiche de La Patarashca: “Me encanta la comida tradicional y regional con sus diferencias. En el Perú puedes hacer un recorrido de huariques y encontrar un rico pan con pejerrey y a la vez comer a escala top en restaurantes como Kjolle”. Nos cuenta que, en un momento, llamó a Virgilio Martínez para cocinar juntos en su secuencia Gavin Cooks, pero no se concretó por la apretada agenda del chef.

Mirando hacia atrás, el embajador se irá contento porque tuvo la oportunidad de llamar al Perú su hogar: “Volveré en el futuro, ese ha sido mi deseo después de cruzar el Puente de los Suspiros, en Barranco”. Seguro que el destino se lo cumplirá. //