Gian Marco y Universitario: la intimidad del encuentro de esta mañana en Campo Mar U

No sé si a todos les ha pasado, pero existen vínculos que resisten el tiempo y la tristeza: solo es suficiente saber que está ahí. Le pasa a los hinchas del fútbol que por diferentes razones deben irse del país y, cada vez que alguien los visita, piden una camiseta, el recorte del diario, las últimas noticias en detalle quirúrgico. Y a ellos mismos les pasa que, después de perderse en el mundo, todas las autopistas que salen del aeropuerto Jorge Chávez de Lima los llevan a la cancha para abrazarse con su equipo.

Hay quienes necesitamos de este juego para alimentarnos. El fútbol purifica.

Le ha pasado a Gian Marco, el cantautor peruano más reconocido en Latinoamérica de los últimos 20 años. Está en Lima desde hace 20 días y horas, protagonista de la gira Intuición, que también bautiza a su nuevo disco -La canción "El ritmo de mi corazón", por ejemplo, supera ya el 1.633.396 reproducciones en YouTube-. Pero no es la única música que escucha: también canta las canciones de la 'U'.

En el archivo de El Comercio existe una foto maravillosa: Gian Marco en el Monumental, junto a su hijo Fabián, alentando al equipo que quiere en los años tristes en los que no salía campeón. También una sesión inédita de las veces en que jugó amistosos con el club crema, a beneficio, pues la 'U' acumula tanto deudas como campeonatos. Y es posible que, entre los millones de rollos aun por revelar, exista alguna imagen de su etapa como calichín. De hecho, es un episodio de su vida que recuerda, intacto. "No me olvido de esos años. O también cuando empiezo a cantar, entre los 14 y los 17, que me subía al micro, me iba a de un lugar a otro, terminaba en Barranco o Larco; cuando jugaba en los calichines de la 'U' y tenía que ir hasta el Lolo en mi moradito -la 10-, me bajaba en Alfonso Ugarte y caminaba por esas callecitas que están en mi cabeza imborrables". Tanto lo marcó que hace unos meses anunció que iba a componerle la canción que el debía a la 'U'.

Somos se lo preguntó:

Hace poco dijiste que ibas a componer una canción para Universitario, tu equipo, y tuviste que responderle a miles de personas.

Sí, pero es normal. Lo otro es lo violento. Pareciera que no estamos para vivir sino para sobrevivir.



La canción la vas a escribir de todas maneras.

Sí, eso es un hecho y esto en eso. Te lo voy a contar.



Algo de eso quiso contar esta mañana al plantel principal de Universitario, golpeado por dos derrotas durísimas en el torneo Apertura y por los líos concursales en los que está involucrada su actual administración. En las malas se debe ser más hincha. Entonces llegó muy temprano a Campo Mar U, cerca de las 9 de la mañana, acompañado por su productora y su chofer, y recorrió cada paso del caminito de tierra que da a las canchas de entrenamiento con la alegría del nuevo refuerzo que acaba de llegar.

Gian Marco habló con el plantel crema 15 minutos hoy en Campo Mar.

Gracias @Universitario por permitirme compartir con ustedes, por la buena conversación que tuvimos y por ser un grupo humano lleno de retos y sueños por cumplir.

Y dale U...toda la vida!!⚽️💥 pic.twitter.com/Je0ZTLU5cq — Gian Marco (@gianmarcomusica) 15 de mayo de 2019

Lo saludó Nicolás Córdova, con quien coincidió rápido pues ambos conocen Chile y le tienen mucho cariño. Abrazó Gian Marco a don Héctor Chumpitaz, el Gran Capitán, a quién le pidió salir a su lado en la foto grupal. Y se le acercó Aldo Corzo, el capitán del plantel, para regalarle el nuevo modelo de camiseta Marathon en homenaje a Teodoro Fernández, Lolo, en el mes que lo celebra.

Luego se sentó frente al grupo y por 15 minutos recorrió su pasado de calichín, su cariño por el Lolo Fernández de Breña, los recuerdos de su viejo hincha de Municipal y renovó junto con los jugadores ese viejo compromiso que baja de la tribuna de que "la camiseta crema se tiene que sudar". Si su agenda lo permite, asistirá el domingo al Estadio Monumental para observar el partido contra Municipal. Ya nada más.

Es sencillo. Cuando las cosas no salen, los goles no entran, los sistemas no funcionan, siempre aparecen los hinchas para ofrecer el corazón.