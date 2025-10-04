Gillian Anderson, de The X-Files a Sex Education: “He trabajado mucho en mi interior para decirme con autenticidad lo mucho que valgo”

Gillian Anderson (Chicago, 1968) es de esas intérpretes que han demostrado estar destinadas a construir personajes inolvidables. Con más de tres décadas de carrera, la actriz británico-estadounidense ha logrado algo que pocas estrellas alcanzan: convertirse en símbolo de autenticidad, sofisticación y fuerza para más de una generación. Desde sus primeros pasos en “Los expedientes secretos X” hasta sus más recientes apariciones en pasarelas y series de éxito (como “Sex Education” de Netflix), Anderson ha desafiado etiquetas para encarnar a mujeres complejas, inteligentes y sin miedo.

En los años noventa, Anderson irrumpió en la cultura pop como Dana Scully. Su personaje en “Los expedientes secretos X” representó un quiebre con la típica figura femenina en pantalla: en lugar de acompañante decorativa, era una científica brillante, crítica y racional, capaz de sostener (e incluso dominar) el contraste con Fox Mulder (David Duchovny). Décadas después, Scully sigue siendo reconocida como un referente de autonomía e inteligencia femenina en la televisión.

Como Dana Scully en “The X-Files”, Anderson redefinió la figura femenina en la televisión noventera: una agente del FBI racional y brillante. (Foto: Imdb)

Ese interés por dar vida a personajes con capas y matices no se detuvo. En años recientes, Anderson sorprendió a las nuevas generaciones como Jean Milburn en la serie “Sex Education” (2019), donde encarna a una terapeuta sexual irreverente, divertida y vulnerable. Luego, en “The Crown” llevó su talento a nuevas alturas con su interpretación meticulosa de Margaret Thatcher, capaz de transmitir tanto su dureza política como su fragilidad humana. Dicho papel le valió el segundo Emmy de su carrera, en el 2021, (el primero lo consiguió en 1997, con “Los expedientes secretos X”).

En paralelo, Gillian ha buscado también expandir sus horizontes artísticos. En 2021, publicó “This Woman’s Work”, libro que reflexiona sobre lo que significa ser mujer hoy, una suerte de manifiesto que combina experiencias personales, entrevistas y reflexiones con un mismo objetivo: invitar a las lectoras a cuestionar las normas impuestas y encontrar su propia voz en ese camino. “He tenido muchas conversaciones sobre autoestima y empoderamiento a lo largo de mi carrera, y creo que hablar de estos asuntos no solo ha ayudado a otras mujeres, sino que también me ha fortalecido en lo personal ”, reflexiona Anderson, en diálogo exclusivo con esta revista, desde París.

En “Sex Education”, dio vida a Jean Milburn, una terapeuta sexual tan irreverente como vulnerable. Con este papel se acercó a nuevas generaciones. (Foto: IMDB)

Aunque es consciente de la admiración que tienen por ella miles de personas, quienes la siguen por sus proyectos, Anderson apunta que su valor personal es algo en lo que continúa trabajando incluso en el presente. “No es algo que dé por sentado o que siempre haya asumido como cierto. De hecho, he trabajado mucho en mi interior para decirme con autenticidad lo mucho que valgo. Reconocer el propio valor es un aprendizaje que llega con el tiempo, con los proyectos que me han retado y las conversaciones que hasta hoy me nutren”, indica.

Sobre Lé Defilé Le Défilé de L’Oréal Paris es la cita anual que la marca de belleza organiza en plena Semana de la Moda de París. El desfile reúne a embajadoras internacionales —actrices, modelos y artistas— para celebrar la belleza diversa, la inclusión y el empoderamiento femenino, con un espectáculo que combina moda, maquillaje y mensaje social. El show de este año ya está disponible en el canal oficial de YouTube de L’Oréal Paris.

BELLEZA SIN FILTROS

El pasado 29 de setiembre, durante la Semana de la Moda de París, Anderson fue una de las protagonistas del icónico Le Défilé de L’Oréal Paris. Radiante y elegante, la actriz desfiló por la pasarela junto a otras embajadoras de la marca, en un show que celebró la diversidad y la fuerza femenina. “Es increíble ver a mujeres de todo el mundo reunidas en este ‘fashion show’. El mensaje es de pura hermandad y empoderamiento”, señaló la actriz horas antes del encuentro.

Anderson brilló en la pasarela de Lé Defilé. "El mensaje es de pura hermandad y empoderamiento", dijo. (Foto: AFP) / JULIEN DE ROSA

A sus 57 años, Anderson confiesa que su presencia en un evento de esta magnitud tiene un impacto más profundo que la belleza, las tendencias y la moda. “Yo estoy en mis 50, y sentir que merezco estar aquí es algo que me pone orgullosa y confiada. Caminar junto a mujeres poderosas en distintas carreras es un mensaje en sí mismo, algo que atesoro como los demás logros de mi carrera”, precisa sobre el hecho de desfilar al lado de estrellas como Jane Fonda, Viola Davis y Helen Mirren.

Sobre su perspectiva del concepto de belleza, Gillian Anderson afirma que esta ha madurado con el tiempo. Hoy por hoy, confía en que lo mejor siempre brota del interior. “En mi vida personal, no uso mucho maquillaje ni me visto demasiado. Me tomó años sentirme cómoda así, porque estoy en una industria que a menudo exige lo contrario. Sin embargo, creo que la belleza real viene de la aceptación interior”, dice a Somos.

Su rol en la cinta futurista “Tron: Ares” aún no ha sido detallado. El estreno está programado para el próximo 9 de octubre. (Foto: IMDB)

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, Anderson se prepara para deslumbrar en la pantalla grande con su participación en “Tron: Ares”, la esperada secuela de la saga de ciencia ficción de Disney.

Al final del día, ya sea como agente del FBI, terapeuta sexual o musa en la pasarela, Gillian Anderson es sinónimo de pura fuerza femenina. Un papel que sin duda le queda bien. //