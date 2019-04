Una gira olvidada: el día en Hong Kong que nadie recuerda y se dibujó el futuro

Verónica Chang. Un nombre que evoca improbables películas orientales de serie B, intrigas internacionales entre dragones de jade, negocios secretos en un restaurante chino de amplias mesas circulares. Pero para Augusto Moral, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se convirtió en sinónimo de oportunidad cuando, una mañana de finales de 1980, esta multimillonaria empresaria de fútbol hongkonés le ofreció 50 mil dólares a cambio de que la selección viajara hasta allá y jugara dos partidos: el 27 de noviembre, contra el Combinado de las Estrellas de la liga local; y el 30 frente al Caroline Hill, club del que era dueña. Moral aceptó de inmediato, llamó por teléfono a Marcos Calderón, entrenador de mayores, y le solicitó preparar una convocatoria con lo más graneado de nuestro torneo nativo.

La diligencia de Moral era justificada. El fútbol peruano atravesaba horas bajas. La selección, después del bochornoso 6-0 contra Argentina en el Mundial del 78, no había vuelto a demostrar nada cercano al nivel que exhibió en la primera fase de aquel torneo. El desconcertante José Chiarella fue despedido tras la pobre performance en la Copa América de 1979 y la nueva oportunidad brindada a Marcos Calderón no había sido bien recibida por la opinión pública. El ‘Chueco’ dirigió cinco encuentros amistosos en Lima y el promedio de asistencia era apenas de un millar de hinchas; el desdén colectivo acarreó preocupantes pérdidas económicas a la Federación.

La convocatoria de Calderón involucraba a 18 jugadores, algunos experimentados y veteranos (Quiroga, Chumpitaz, ‘Cachito’ Ramírez, ‘Panadero’ Díaz) y otros jóvenes con proyección (Uribe, Mosquera, Reyna, Gastulo o Franco Navarro). Todo hacía creer que Juan Caballero, atacante del Boys, se hallaría entre los elegidos, pero dirigentes de su club presionaron para que permaneciera en el país y disputara los siguientes partidos de la Liguilla. Caballero no regateaba su pesar a quien quisiera escucharlo: “Quizá con el transcurso de los días se me pase la tristeza”. La expectativa en torno a esta exótica aventura de nuestros seleccionados fue, por decirlo suavemente, discreta: a su despedida en el estadio de Alianza Lima –partido contra Municipal, ajustada victoria peruana– solo asistieron 185 aficionados.

COMBINADOS Y OFENDIDOS

Un azaroso pájaro succionado por las turbinas del avión de la Panamerican que trasladaría a una parte de la selección desde Los Ángeles hacia Taipéi, para de ahí aterrizar en Hong Kong, provocó que el extenso periplo se dilatara nueve horas más. El otro grupo también se demoró por problemas con sus visas en el aeropuerto de Los Ángeles. Por fin, dirigentes y jugadores arribaron a su destino, molidos más que cansados y padeciendo un brutal jet lag de medio día de diferencia. Si en algo coincidían las informaciones de los diarios locales era que la selección llegó precedida de un importante prestigio por su participación en el Mundial de Argentina y que había gran interés por conocer y ver jugar al capitán Héctor Chumpitaz.

En el mundo preinternet era muy difícil para los periodistas peruanos averiguar cualquier cosa acerca del Combinado de Estrellas de Hong Kong. La impresión general se resumía en que nada hacía suponer que fuese un equipo muy sofisticado; la selección debía superarlo con facilidad y lujos. La realidad era menos indulgente, pues el Combinado no había sido derrotado en sus diez confrontaciones internacionales disputadas a lo largo de dos años, doblegando en ese tramo a estimables adversarios como el Washington Diplomats de Johan Cruyff. No se trataba de un firmamento de luminarias, pero sí contaba con lo mejor de la plantilla vernacular y una respetable nómina de jugadores internacionales. Aparecía también un peruano en su alineación titular: el ariete Augusto Palacios, impenitente trotamundos que fue reconocido durante dos años consecutivos como el jugador más valioso de la liga de Costa Rica y ahora esperaba en el Caroline Hill la chance de saltar al fútbol norteamericano o canadiense. Él había sido quien contactó a la Federación con Verónica Chang. “Mi participación fue sin intereses secundarios, no he cobrado un sol a la Comisión”, aclaró.

Cuando la delegación peruana se instaló en la ciudad, comprobó que la veneración hongkonesa por Chumpitaz no era un bulo de los periódicos limeños. Las imágenes vía satélite del ‘Granítico’ pulverizando los ataques de escoceses, holandeses e iraníes en la Copa del Mundo de 1978 habían perdurado en la agradecida memoria de los aficionados de la ciudad y ahora que lo tenían a su disposición le rindieron toda clase de homenajes. Minutos antes del partido contra el Caroline Hill recibió un presente de los dirigentes deportivos, quienes celebraron sus 19 años de carrera.

El partido comenzó a la hora pautada, siete y media de la noche. Perdimos por 2-1: al tempranero gol de Julio César Uribe a los cuatro minutos, previo pase de Malásquez, respondió el Combinado cuando a los 18’ Bernie Poole (1) cogió en primera un rebote contra el travesaño de Quiroga y rubricó el empate. A los 55’ Yip Chee Keong, en grosera posición adelantada, desniveló el marcador. Los peruanos reclamaron al réferi, quien hizo oídos sordos a sus protestas. Era tanta la rabia del ‘Oso’ Calderón que mereció una amarilla por un comentario tan subido de tono que el árbitro no necesitaba saber español para sancionarlo.

Según el periodista de La Crónica Teodoro Salazar –invitado por la Comisión España 82 para cubrir las incidencias de la gira–, Perú fue inmensamente superior y obligó al adversario a atrincherarse en su área casi todo el lance. El cable de UPI, en cambio, relata que “el marcador no refleja el dominio de los locales, que superaron a Perú cómodamente, especialmente en el segundo tiempo”. Consideró que el mejor jugador peruano fue el arquero Ramón Quiroga, por su notable y continua actuación.

La derrota, dolorosa por impensada, motivó los más variados pretextos de algunos jugadores. Alegaron que el súbito cambio horario le había impedido dar su mejor versión ante el Combinado. Se culpó a la lluvia y al balón de plástico con el que no se practicaba el fútbol en Sudamérica. En Lima las reacciones por el inesperado revés fueron previsiblemente negativas y tremendistas. Víctor Nagaro, jefe del Inred (Instituto de Recreación, Educación Física y Deporte, hoy IPD) declaró que los jugadores peruanos “eran muy engreídos”. Pero no se detuvo ahí: “En años pasados los jugadores se creían los salvadores de la patria y se les daba mucha importancia, pero eso ya no va a suceder con nosotros”.

Un gol que nunca verás

Era época de lluvias en la colonia inglesa. Apertrechados de gruesos abrigos, los futbolistas peruanos visitaron el barrio flotante de Aberdeen, pasearon por las calles comerciales erizadas de avisos luminosos y surcadas por taxis negros y siempre ocupados. Entraron a templos budistas de vistosa arquitectura. En uno de los sectores comerciales –Lu Ma Chao– compraron suvenires, juguetes y electrodomésticos. Augusto Moral y el dirigente Fausto Alvarado adquirieron unos graciosos sombreros chinos y juraron que si no se le ganaba al Caroline Hill regresarían a Lima con ellos puestos.

El diario La Prensa había calificado al Caroline Hill como un “fuerte equipo”, pero esa información es inexacta. Por esos días el club de Verónica Chang figuraba en el undécimo lugar de la liga, y, salvo Augusto Palacios, carecía de figuras que pudieran marcar la diferencia.

Ante el Caroline Hill hubo algunos cambios en la alineación. El más llamativo fue el de González Ganoza por Quiroga. Los aderezados y detonantes platos de la comida hongkonesa desencadenaron en el rosarino una descomposición estomacal fulminante (2). Ante los 8.032 espectadores del South China Stadium nos impusimos por 2 a 0. El tanto inaugural fue de Roberto Mosquera a los 21’ y el segundo se gestó en una elegante media vuelta de Julio César Uribe a los 86’. Aunque la victoria fue sudamericana, la figura del encuentro tiene nacionalidad malaya. Chow Chee Keong, cancerbero de su selección durante 20 años y considerado por los entendidos como uno de los más eficientes porteros del sudeste asiático de todos los tiempos, salvó no menos de dos tiros contundentes –uno de Uribe y otro de Rey Muñoz– que según los manuales debían ir adentro. La espectacular agilidad de Chow –adjetivada como extraordinaria por el admirativo Lolo Salazar– libró al Caroline Hill, según este periodista, de un marcador lindante con el deshonor. Salazar anota que Perú mejoró en su juego y que fue otra vez absoluto dominador de las acciones, aunque la debilidad manifiesta del rival hacía aventurado cualquier análisis. La prensa hongkonesa tampoco coincidió con las apreciaciones de Salazar. Robert Park, encargado de la página de deportes del Morning Post, fue lapidario. “A lo largo de los años hubo equipos que han venido del exterior brindando pobres actuaciones, como si llegaran de vacaciones o para aprovechar unos días de descanso. Lo de Perú debe estar entre lo peor que hemos visto”. Nuestros jugadores, ajenos a las críticas, recibieron un premio de 300 dólares por cabeza, además del permiso para salir hasta la medianoche y hacer compras navideñas.

Después de un partido contra los Tigres en Monterrey –triunfo peruano por la mínima diferencia–, la delegación regresó a Lima la noche del 5 de diciembre. Marcos Calderón fue el primero en declarar a los medios. “Hay quienes piensan que el fútbol que se practica en Hong Kong es primitivo y escaso de figuras. Están equivocados. Sus equipos tienen permanente roce internacional con clubes europeos. Nuestros muchachos tuvieron que viajar más de 30 horas, hubo problemas de alimentación y además la permanente lluvia nos impidió entrenar”. Teodoro Salazar, ya aposentado en su oficina de La Crónica, escribió un texto en el que hizo el balance de la gira. Reconoció que deportivamente había mucho que hacer, pero se alegraba de la unión del grupo y de que “las argollas, las envidias y los celos han quedado atrás”. La brillante selección de Tim, apenas un año y medio después, echaría abajo tan optimistas conclusiones. //