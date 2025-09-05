Sonia del Águila
Sonia del Águila

"La última vez se inventó algo muy fuerte, que dije, 'Ya, basta'": después de la polémica, Gisela Valcárcel habla de su vuelta a la TV con la Teletón
“La última vez se inventó algo muy fuerte, que dije, ‘Ya, basta’”: después de la polémica, Gisela Valcárcel habla de su vuelta a la TV con la Teletón

“La última vez se inventó algo muy fuerte, que dije, ‘Ya, basta’”: después de la polémica, Gisela Valcárcel habla de su vuelta a la TV con la Teletón

No planeó su regreso, aunque lo anhelaba en silencio. Tras más de tres años de ausencia, Gisela Valcárcel vuelve a la Teletón, escenario del que se alejó cuando sintió que su presencia eclipsaba la misión solidaria. Prefirió entonces acompañar y apoyar desde la distancia, pero hoy retorna renovada, con la ilusión de un nuevo comienzo y la certeza de que su retorno a la televisión estaba escrito. A pesar de polémicas recientes.

