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Resumen

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Durante un viaje, una mujer corrige el manuscrito de su libro. Avanza entre párrafos, cambia algunas frases y vuelve, una y otra vez, a episodios dolorosos de su vida. Recordarlos la desborda. Se cubre el rostro, intenta contener el llanto y continúa trabajando, casi ahogada por la emoción. Sin que ella lo advierta, una amiga captura la escena en una fotografía y se la muestra después.

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Entrevista