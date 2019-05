El Gloton's está de aniversario: el secreto de su deliciosa carta, 25 años después

Hay novias –vestido blanco, bouquet en mano– que van a hacerse las fotos de matrimonio ahí. Algunas historias de amor pueden empezar de madrugada con un club sandwich como testigo. También hay amigos que se reencuentran; conversaciones que no terminan hasta que salga el sol; despedidas que no se dicen. Es difícil imaginar algo que no haya ocurrido en las mesas del Gloton’s tras 25 años de servicio casi ininterrumpido.

Pero antes de que lleguen las novias o los amigos o los conversadores, llegó una pareja con ganas de comerse el mundo (podría decirse, en este contexto, que la frase se usa en el sentido más literal). Juan José Bozzo manejaba junto a su esposa una agencia de turismo situada encima de donde hoy está el local de Comandante Espinar. Abajo había una cafetería administrada por un italiano. En la Lima de 1994, un negocio gastronómico seguía siendo un riesgo, pero Bozzo no lo dudó cuando le ofrecieron el traspaso. El destino sabría ser generoso, tal y como él lo sería con sus porciones. Al poco tiempo de hacerse cargo, Juan José tuvo una idea que fue clave para el posicionamiento de su concepto: el suyo era un espacio que debía abrir las 24 horas. Sean las tres de la mañana o las cuatro de la tarde o las nueve de la noche: si alguien quería un plato de anticuchos o una suprema con arroz y papas fritas, pues los tendría.

El tiempo hizo que su carta sea cada vez más extensa –en el camino abrió otro local, también en Miraflores– y es así como parece gustarles a quienes lo visitan. Encontramos desde pollo a la brasa (S/ 64,90 el pollo entero) hasta pan con salchicha huachana con huevos revueltos (S/ 19,90). Clásicos como las salchi Gloton’s (con chicharrón de pollo, a S/ 29,90) comparten espacio con novedades como los guisos criollos (pueden salir en porción entera o media) o ensaladas y pizzas. Parece mucho, pero se puede probar de todo. 24 horas es mucho tiempo para que pasen muchas cosas.

Así se prepara la salchi Gloton's

SEPA MÁS:



Si bien los guisos caseros solo se pueden encontrar en el local de 28 de Julio, a partir de junio también podrán pedirse en el de Comandante Espinar (24 horas).

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

Buena parte de los platos en la carta se elaboran en un taller (propiedad del matrimonio) para estandarizar procesos. Llegan empaquetados al vacío a los dos locales y ahí se les da el toque final (armado, fritura, etc.). Las pizzas –en foto– se hornean al momento.

files/crop/uploadsfiles/crop/uploads----

Desde hace seis años manejan también la Escuela de Baristas, ubicada en el segundo piso del local de Comandante Espinar. El café es una de las grandes pasiones de Bozzo y la oferta en ambos locales es reflejo de ello.



DIRECCIÓN:

Av. 28 de Julio 1269, Miraflores / Av. Comandante Espinar 529, Miraflores

HORARIOS:

Local 28 de Julio: Lunes a sábado de 8 a.m. a 11 p.m.

Local Comandante Espinar: 24 horas, todos los días.

CONTACTO:

242-1929