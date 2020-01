JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ

LUJO22

El popular ‘Zlatan’ abrió en el 2018 una tienda virtual de libros sobre fútbol. Leer acerca del deporte que practica profesionalmente siempre fue su pasatiempo; de ahí que se le ocurriera crear Lujo22. Su objetivo es abrir una tienda física en Lima (por ahora está en Instagram, Facebook y Twitter). “Llegó un momento en el que no encontraba más libros futboleros para leer y me pregunté: ¿por qué no los traigo yo? Toqué un par de puertas y así empezó todo. Estoy contento por la gran aceptación que ha tenido. Es un mercado que todavía no tiene techo en el país”, contó en su momento Fernández, quien en el 2019 vistió los colores del club trujillano Carlos Manucci. Tras renovar contrato, el ex goleador de Alianza Lima se alista a jugar una temporada más en el fútbol peruano (debutó en el 2002). ¿Te gusta el fútbol y quieres leer en la playa? Ya sabes dónde comprar.

describe el entorno social y familiar en el que se formaron los tres mejores futbolistas del mundo en la actualidad, y cómo esa etapa de formación ha dado lugar a tres estrategias de juego distintas, a tres carreras exitosas pero muy diferentes en la relación que establecen pic.twitter.com/b390bg4b7n — Lujo22 (@Lujo_22) December 12, 2019

PAOLO GUERRERO

NOVEM

Polos, camisetas, casacas, shorts, buzos, zapatillas y hasta chimpunes. El delantero nacional más laureado de los últimos tiempos lanzó su marca de ropa a finales del 2019. “La estética de la línea deportiva Novem celebra la personalidad única de Paolo y sus raíces peruanas. Las gráficas están inspiradas en sus tatuajes y en artes de la cultura inca”, se lee en la página web oficial de Umbro, marca que se ha asociado con el goleador histórico de la selección peruana. Novem significa ‘nueve’ en latín y es el número con el que se identifica al artillero que permanecerá la temporada que viene en el Internacional de Porto Alegre, Brasil. Si este 2020 estás pensando en cambiar tu estilo de vida y practicar más deporte, qué mejor que empezar de cero adquiriendo la ropa de uno de los jugadores emblema del equipo peruano.

PEDRO GALLESE

LA ESQUINA DEL 6

En julio del 2018, después del Mundial de Rusia, el arquero titular de la selección peruana fue noticia no por sus atajadas sino por su nuevo negocio, un bar deportivo. Junto a su socio Adán Balbín, actualmente jugador del Sport Boys del Callao, Gallese abrió el local en Jesús María (Av. Húsares de Junín 748). La Esquina del 6 cuenta con dos pisos, televisores de 50 pulgadas donde se transmiten todo tipo de deportes y sus platos estrellas están hechos a base de chancho. Se puede pedir al cilindro, a la caja china o al palo. El local, además, está decorado con camisetas, recortes de periódicos y fotos históricas. En este 2020, que tendrá varios eventos de primer nivel (Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos), la apuesta del portero –que tendría todo arreglado para jugar este año en la Liga de Estados Unidos– resulta más que interesante.

EDISON ‘OREJA’ FLORES

DOCE

Paren bien las orejas. A sus cortos 25 años, Flores es uno de los jugadores más queridos de la selección peruana. Acaba de contraer matrimonio en Lima (la boda fue transmitida por televisión y la fiesta se celebró en el Estadio Monumental) con Ana Siucho y ahora también tiene su propia marca de ropa. Se llama Doce, el mismo nombre con el que se les conoce a las hinchadas de fútbol en todo el mundo. No podía ser de otra forma: ‘Oreja’ es el modelo principal de las prendas que ofrece su línea de moda urbana. Se venden desde pantalones jeans hasta gorras (para hombres y mujeres) y muchos de los diseños tienen motivos futboleros, como el polo que luce en la foto. Los productos se pueden adquirir en la página web doce.juntoz.com. Flores, que actualmente milita en el Morelia de México, donde es considerado figura principal del equipo, espera que Doce –lanzada en mayo del 2019– se haga más conocida este 2020.

ADRIÁN ZELA

DIAMANTE PERÚ

Después de ser fichado por la ‘U’ en el 2010 y ser convocado un año antes a la selección peruana Sub 20, Zela (hoy en Sport Boys; en la foto, a la derecha) hizo un alto a su carrera como futbolista para estudiar un año gemología –ciencia que se ocupa del estudio de piedras preciosas– en el Gemological Institute of America con sede en California, de los más prestigiosos en el mundo. “Fue como empezar de cero nuevamente porque desde que terminé el colegio no había estudiado nada y había que saber temas de química y física. Entre todos los estudiantes que había, dos mexicanos y yo eramos los únicos latinoamericanos”, confesó a El Comercio hace cinco años. Así, desde que culminó ese curso, se desempeña como gerente de Diamante Perú, empresa de su familia. Ahí se venden diamantes, sortijas para toda ocasión y joyas de diferentes tipos. Cualquiera que sea, es un regalazo para empezar el 2020.