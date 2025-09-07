Del Valle, Vegas, Ledgard y Urrea, los nuevos héroes del golf nacional: la generación que ganó el oro juvenil y puso a Perú como potencia emergente en el continente

La interminable alfombra de césped del Asunción Golf Club fue testigo de una jornada que quedará grabada en la memoria del deporte peruano. La final se había suspendido por dos días como consecuencia del mal clima en la zona. La tensión se percibía en el aire: el Team Perú llegaba al “tee” de salida empatado con Colombia y a un golpe de Paraguay. En ese contexto, Alejandro Del Valle, Alexa Vegas, Tiago Ledgard y Ariana Urrea encontraron la calma suficiente para convertir cada golpe en un paso hacia la gloria.

Con tiros medidos, “birdies” decisivos y una mentalidad de hierro, alcanzaron lo que hasta hace poco parecía impensado: subir a lo más alto del podio continental. Este oro juvenil no es solo un trofeo: confirma que existe una generación dorada del golf peruano. Una camada que entiende el deporte no solo como un juego de técnica, sino como un ejercicio de carácter. Y que, a punta de golpes certeros y confianza, empieza a escribir una nueva página en la historia deportiva del Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

HOYO EN UNO

La gesta no fue casualidad: detrás hubo años de entrenamientos silenciosos, madrugadas en los campos de práctica y el empuje de familias y entrenadores que apostaron por este deporte. Alejandro del Valle (14) disputa torneos desde los ocho años, y en 2019 conquistó su primer título nacional. Hoy entrena al menos tres horas diarias, combina el deporte con los estudios —“no es fácil, pero mi colegio me apoya”— y ha viajado ya a Brasil, Paraguay, Colombia y Estados Unidos gracias al golf.

Su mayor logro hasta ahora ha sido el oro en los Panamericanos de la Juventud. “Escuchar el himno en el podio fue súper emocionante, una experiencia única”, cuenta. Su meta inmediata es conseguir una beca universitaria en Estados Unidos, donde quiere estudiar finanzas y seguir creciendo como golfista. Aunque reconoce que ser profesional es un camino duro, no descarta dar el salto. “Aspiro a eso, pero depende del nivel. Si sigo así, lo más seguro es que me haga profesional”, afirma con serenidad.

Alejandro del Valle y Tiago Ledgard, integrantes del equipo que ganó el oro en los Panamericanos de la juventud.

El golf llegó a la vida de Alexa Vegas (16) como un juego de familia. Sus padres y sus hermanos mayores lo practicaban y ella, como la menor, solo quería imitarlos. A los tres años ya golpeaba pelotas de plástico y a los cuatro empezó a entrenar en serio en el Club Los Incas, donde hasta hoy sigue creciendo como deportista. “Quería hacer lo que hacían ellos y nunca lo dejé”, recuerda.

Muy pronto comenzó a competir. A los cinco años ya participaba en las giras locales de su club y a los siete empezó a jugar campeonatos nacionales. Desde entonces, el golf se convirtió en parte esencial de su vida. “Cada vez veo más niños y niñas jugando golf en el Perú y eso me hace feliz. Hay mucho talento y se están logrando resultados importantes”, afirma. Lo que más valora es el aprendizaje “Aceptar el error, mantener la calma y seguir. La consistencia es clave”. Esa filosofía la guía también hacia el futuro.

Alexa Vegas juega desde niña en el Club Golf los incas. Fue pieza clave en el triunfo continental juvenil. (Foto: Joel Alonzo)

La historia de Tiago Ledgard (17) con el golf empezó casi por casualidad. Tenía apenas cinco años cuando su familia se mudó a La Encantada y su padre, atraído por la cercanía al club, comenzó a jugar. Un día Tiago lo acompañó y terminó entrando a la academia. Si algo lo mantiene enganchado a este deporte es su carácter impredecible. “Cada tiro es distinto. Nunca se repite un golpe en la cancha. Ese desafío constante es lo que más me gusta”, confiesa.

Por estos días, su gran objetivo es convertirse en profesional y representar al Perú en torneos como los Panamericanos de Lima 2027. “Me encantaría jugar ahí, medirme con los mejores y defender la bandera”, dice con ilusión. Tiago sabe que el camino es largo, pero sus pasos ya suenan firmes.

Ariana Urrea vive y entrena en Estados Unidos. Ganó el oro por equipos y la medalla de plata en modalidad individual.

A los ocho años, Arianna Urrea (18) cambió la raqueta de tenis por el palo de golf. Desde las canchas del club La Planicie, miraba a lo lejos el campo verde y un día decidió probar. No volvió atrás. “Me gustó mucho más el golf. Terminé dejando el tenis y me dediqué por completo a este deporte”, recuerda. “Es un juego que requiere tanta concentración Yo me considero una persona muy fuerte en ese aspecto, y me encanta poder tomar mis propias decisiones en el campo”, asegura.

Ese temple fue clave en Asunción, durante los Juegos Panamericanos de la Juventud, donde celebró el oro por equipos y la plata en modalidad individual. “El golf en el Perú está creciendo mucho. Ganamos el Sudamericano en 2024, fuimos al Mundial Juvenil en Japón después de 32 años, y ahora con estas medallas nos hemos convertido en una potencia emergente en la región”, concluye la joven golfista. //