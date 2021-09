Conforme a los criterios de Saber más

Le chunta en el clavo el guionista y director Gonzalo Ladines cuando dice que hoy necesitamos mucho humor y amor. Quizás más que nunca. De ahí que se haya embarcado en la tarea de crear un curso de cine que se sumerja en el análisis de uno de los géneros cinematográficos más queridos y consumidos que existen: la comedia romántica. Con la experiencia de haber escrito varios guiones en esa línea artística - y de haber visto cintas relacionadas hasta decir basta-, lo que propone es ver escenas de películas que, por uno u otro motivo, terminan estrujándote el corazón. Y, luego, claro, debatir sobre ellas. Somos conversó con el co creador de Los cinéfilos, Viejos amigos y Como en el cine sobre este proyecto, el pasado y presente del género y lo vital que ha sido la ficción para que la humanidad no pierda la cordura en tiempos pandémicos.

Gonzalo Ladines, cocreador de la serie web Los Cinéfilos y uno de los productores del filme Papá youtuber. (FOTO: Alessandro Currarino).

“He hecho ya un curso de guion de comedia que ahora mismo está disponible en línea. Pero este que empezamos el 20 de setiembre será el primero propiamente de comedia romántica. Le puede interesar no solo a quienes estén metidos en el mundo audiovisual, sino a todo el que le guste el cine. Se trata de una propuesta original, porque si vemos bien, no existe mucha información sobre el tema. Qué es un meet cute (el encuentro entre los protagonistas) o cómo crear química entre los personajes serán interrogantes que intentaremos resolver, por ejemplo. Además, obviamente, de analizar escenas de comedias románticas entrañables”, explica Ladines.

Inmortal escena de la película “Cuando Harry conoció a Sally” (1989).

Con “entrañables”, el escritor se refiere a cintas premiadas o muy bien recibidas por la crítica. “Vamos a hablar, de todas maneras, de El apartamento, Cuando Harry conoció a Sally, 500 veranos con ella, Esta chica es un desastre (Trainwreck), Ni en tus sueños (Long shot) y de otras tantas que nos ayuden a comprender las herramientas imprescindibles en la construcción de piezas fílmicas como esas”, puntualiza.

Joseph Gordon-Levitt y Zoey Deschanel en el tráiler de “(500) días con ella”.

El tráiler de Ni en sueños (Long shot), con Charlize Theron y Seth Rogen.

Su experiencia al frente del guion de varios proyectos peruanos, indica, espera contribuir a una mejor comprensión del tema. “A mí particularmente, como creador, por ejemplo, me ha parecido que una de las partes más difíciles de hacer comedias románticas en ponerse en los zapatos de los personajes femeninos, por obvios motivos. Ponerse en los zapatos del otro, en general, es complicado. Aquí lo que ayuda mucho es la investigación que se hace de los personajes mientras uno los va construyendo. ¿Cómo se hace? Eso trataremos de descubrir”, indica.

COMO EN EL CINE

El curso nos da pie para hablar con el guionista, en tanto, sobre el pasado y presente de este género fílmico. “La comedia romántica en el cine tuvo una inyección de energía durante las décadas de los 60 y 70 porque en aquella época hubo una gran apertura hacia la sexualidad. Ya se hablaba sin reserva de relaciones abiertas o de divorcios. Luego, en los 80, hubo esta ola de cintas del tipo high concept (las cuales se concentran mucho en una idea o concepto general en la trama). ¿Recuerdas esta película Atrapado en el tiempo, con Bill Murray, en la que él se quedaba atrapado siempre en el mismo día? Uno rememora mucho este aspecto de la cinta, pero en verdad esta es una comedia romántica porque es gracias al amor que Murray evoluciona como personaje”, comenta Ladines.

Asimismo esgrime que a fines de los 90 y a inicios del nuevo siglo hubo “un bajón” en la calidad de estos contenidos por diversas situaciones que acontecieron en el mundo -como el 11-S-, lo que hizo que las miradas de las sociedades sean menos románticas y sí más crudas y pesimistas “Posteriormente aparecieron, de cuando en cuando, títulos importantes vinculados a la temática de los matrimonios como Mi gran boda griega o Los rompebodas. Pero hoy lo que se observa es que el género se centra en presentar la diversidad sexual o étnica de los personajes. Esto como un reflejo también del momento histórico que vivimos”, detalla.

Por otro lado, señala Ladines, las plataformas de streaming son fuente inagotables de contenidos relacionados a esta temática: “De ahí que la mayoría sean buenos filmes, bueno, eso es otra cosa”. Y sobre cómo esta modalidad de transmisión de contenidos ha revolucionado nuestras formas de consumo, aún más en la pandemia, dice: “No creo que la gente deje de ir al cine eventualmente, pero sí que ya no se hará con la frecuencia con que se hacía. Me da pena, pero es la coyuntura. Ir a las salas se irá sintiendo como ir a un evento especial o a un show. Ciertas películas lo van a requerir, pero ya no todas”.

Finalmente el escritor reflexiona sobre lo trascendental que han sido las industrias culturales en la vida de las personas durante la pandemia. Cómo las películas, las series, los libros, podcasts y demás nos han llevado terapéuticamente a mundos lejanos del que vivimos cuando más lo hemos necesitado: “Es muy loco cómo no le damos importancia a las cosas que nos permiten vivir. La ficción nos distraído, nos ha consolado, nos ha entretenido. Nos ha salvado, aunque bueno, a mí me ha salvado toda mi vida”.

Gonzalo Ladines dirigió y escribió la película peruana "Como en el cine".





Para más información sobre el curso de comedia romántica escribe a cineasta@gonzaloladines.com. El profe promete descuento adicional si mencionas que leíste esta entrevista de Somos.//