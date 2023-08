Caminar con Gonzalo Torres por el centro de la capital es como salir a dar un paseo con la memoria. Con suma facilidad, el actor puede identificar los nombres de algunos de los edificios más emblemáticos y recordar cómo se llamaban en la época virreinal las viejas calles sobre las que hoy transitamos. “La gran tragedia de Lima es la desaparición de su patrimonio histórico, tanto material como inmaterial. Perder nuestro patrimonio es como perder parte de nuestra identidad”, nos dice mientras sorteamos a oficinistas, ambulantes y turistas.

Pocas personas como Gonzalo pueden decir que viajar en el tiempo es su trabajo de cada día. En definitiva, es su gran pasión. Y, si la historia del Perú está en las páginas de El Comercio, sumergirse en el archivo del Decano es entrar a explorar pasajes ocultos y relatos casi olvidados de un pasado sin el cual no se puede entender nuestro presente. Para la segunda temporada de “Cuenta la historia” —serie web producida por este Diario— Torres se ha reencontrado con nuestra hemeroteca, un fascinante espacio que nos puede transportar a los primeros pasos que dimos como nación, pasando por hechos y acontecimientos claves de nuestra vida republicana. “He podido bucear en noticias que trascienden más allá de la época en la que ocurrieron. Son historias que en muchos casos están olvidadas, pero que permiten enriquecer nuestra visión de la sociedad que somos hoy en día”, sostiene. A punto de estrenar una segunda y renovada temporada, conversamos con él mientras recorremos el escenario principal de esta producción: el Centro de Lima.

La hemeroteca de El Comercio contiene 184 años de noticias. En la foto, al centro, Aurelio Miró Quesada Sosa, Robert King (alcalde de Miami), Luis Miró Quesada de la Guerra y Alejandro Miró Quesada Garland revisan un tomo en 1961. / EL COMERCIO

¿Cómo es tu relación con este espacio clave?

Bastante cercana. Un tiempo atrás, sin embargo, era una relación distante, como quizás le pasó a mucha gente, producto del abandono y la violencia política. Solo venía al centro para hacer visitas muy puntuales.

¿Dirías que los limeños ya se han reconciliado con su ciudad?

En realidad, creo que es un proceso permanente. Como la crisis política está todavía muy presente, esa reconciliación no llega a consumarse del todo. De un tiempo a esta parte, los limeños vivimos en una tensión constante. Ha habido avances importantes, pero creo que la gente volverá al centro (y a conocer más de estos rincones) conforme haya nuevos espacios de convivencia democrática. Como plazas, parques y teatros abiertos a todo el público.

La primera temporada de “Cuenta la historia” se estrenó en 2022 y tuvo ocho episodios. Bajo la dirección y conducción de Torres, en febrero de este año se inició la preproducción de su nueva temporada. / LENIN TADEO

¿Por qué hay tanto descuido o desinterés por parte de las autoridades en lo que corresponde al patrimonio?

Siento que hay otras necesidades más urgentes a las que dan prioridad. Entonces, poner en valor nuestro legado pasa a un segundo o tercer plano. No es casualidad que los mayores logros se hayan concretado en momentos de estabilidad, cuando las circunstancias políticas, sociales y económicas estaban más o menos bien. Por eso, valoro mucho esta labor de divulgación histórica que me ha tocado. Es una forma de seguir vinculando a las personas con su patrimonio, con la historia de la ciudad en que les tocó nacer.

¿Qué rol cumple la memoria histórica en ese sentido?

La conservación de la memoria a través de los archivos nos permite darle el contexto correcto a diferentes acontecimientos. Nos ayuda a entender que nuestros antepasados también pasaron por una serie de dificultades, y que muchas de estas se han repetido a lo largo del tiempo. Suele pasar que volvemos a cometer los mismos errores, una y otra vez. El pasado puede ser un espejo del presente.

En 1940, a la 11:35 de la mañana, se produjo el último gran terremoto con epicentro en Lima, con una magnitud de 8,2. Este hecho será abordado en la nueva temporada de “Cuenta la historia”.

¿Es eso lo que veremos en esta segunda temporada de “Cuenta la historia”?

Así es. Por ejemplo, una de las historias que vamos a contar tiene que ver con la peste bubónica de 1903. El país vivía aterrorizado, como pasó recientemente con la pandemia. Ponían a la gente en cuarentena. No era medida general, pero sí aislaban a los enfermos. Lo que más me llamó la atención es que había mucha negación, y la aparición de una serie de remedios hechos a base de licor que prometían la cura. Esto me hizo recordar al agua arracimada, la cual promocionaban como medicamento contra el COVID-19. Esos paralelos me parecen bien interesantes.

Según se puede ver en el tráiler, el feroz terremoto del 40 es otro de los temas que tocan

Ese episodio es bastante especial porque tiene detalles muy humanos. Más allá de catástrofe, cuando vas pasando las páginas, te encuentras con un montón de avisos de perritos extraviados. Había gente preocupada por sus mascotas, tanto como de la tragedia humana. También hemos conseguido imágenes únicas, que no se han visto antes, que hemos podido conseguir gracias a un familiar de Antonio Meier.

El equipo de producción de “Cuenta la historia”: Nelson Tadeo, Mónica Panta, Katty Llerena, Gonzalo Torres, Bryan Albornoz, Billy Flores y José Manuel Romero. Las grabaciones de los nuevos episodios tomaron cerca de tres meses. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

¿Cómo es el proceso detrás de cada capítulo?

Ha sido bastante intenso y gratificante. La mayor parte del trabajo la hemos hecho en el Archivo Histórico. Básicamente, las noticias que seleccionamos parten, en un principio, de mi intuición. Luego debatimos las ideas con el equipo de producción. Felizmente, el archivo está completamente digitalizado, lo cual ayuda muchísimo con el trabajo. Luego vinieron las grabaciones. En esta temporada, hemos podido grabar en exteriores, en algunos de los puntos más representativos de la ciudad. Es una propuesta ágil, fresca, de no más de ocho minutos por episodio.

Esta es la segunda vez que te sumerges por meses en el archivo de El Comercio. ¿Cuál es el mayor reto con el que te has topado para llevar estos hechos a la pantalla?

Nosotros hubiéramos querido hacer cosas del siglo XIX, pero son básicamente texto. No hay fotografías ni imágenes que acompañen el relato y, por ese motivo, se hace complicado contarlas en un formato audiovisual. Hicimos una selección grande de noticias fundamentales que fueron quedando en las doce que vamos a presentar esta temporada. Hay un gran equipo de producción detrás, que ha contribuido a hacer realidad los microprogramas con animaciones, recreaciones y más novedades.

Eres actor y también has incursionado en la música y publicidad. ¿Qué te engancha tanto de la historia?

La vida muchas veces te lleva a ciertos lugares, pero también te puede expectorar. En mi caso, siento que mi curiosidad insatisfecha sobre Lima me llevó a asumir este rol. He podido construir una biblioteca sobre la ciudad porque es un tema que me apasiona. Me gusta mucho nutrirme sobre el tema, hablar con especialistas, investigar, escribir artículos. Es algo que me ha ayudado a mantenerme en este lugar, y espero poder seguir haciéndolo.

Además… El archivo en manos de los lectores En la última edición de la FIL Lima, El Comercio anunció la digitalización de su Archivo Histórico, así como la creación de una plataforma para que cualquier persona pueda acceder. Durante los días del evento, miles de asistentes formaron largas colas para imprimir la portada del Diario con el día de su nacimiento. “Cuando este Diario nació, el Perú tenía apenas 18 años de vida independiente. No se puede entender nuestra historia republicana sin conocer un archivo que no solo guarda los hechos más importantes, sino detalles de la vida cotidiana de los peruanos”, sostuvo Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director de El Comercio.