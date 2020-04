Gonzalo Torres pasa sus días en casa junto a su esposa y su hijo, trabajando y conectándose con la gente que lo sigue en sus redes sociales. Por teléfono, el actor cuenta que solo sale una vez por semana para hacer el mercado. Cuando está en sus cuarteles, dedica su tiempo a leer, crear contenido en video y volver a leer. También conduce un nuevo espacio televisivo: se trata de “Buenas Nuevas” (Movistar Plus), un programa informativo donde se cuentan historias de solidaridad y emprendimiento que surgen en estos momentos difíciles.

¿Cómo ha sido para ti adaptarte a tu nueva dinámica de trabajo?

Ha sido difícil, como para todos. En mi caso, tengo el privilegio de seguir trabajando y eso lo agradezco enormemente porque sé que hay otras personas que por distintas circunstancias no pueden. Ahora estoy grabando “Buenas Nuevas” una vez por semana desde mi casa, pero la tecnología me permite estar cerca de la gente con algo tan simple como hablar sobre la historia de Lima. Creo que hay formas de hacer más llevadera esta situación tan complicada.

¿Dirías que la cuarentena te ha acercado más al mundo digital?

Estaba a medio camino, en realidad. Tampoco es que sea un analfabeto digital. Pero sí, me he tenido que sumar al tema de las redes sociales mucho más que antes y aprender de nuevas tecnologías también. Me he sorprendido de la cantidad de aplicaciones que hay para videoconferencias, con mayor alcance y funcionalidad. Me he tenido que bajar Zoom y House Party.

¿Crees que todo esto nos haga una sociedad mejor?

Definitivamente. Creo que vamos a salir de esto con varias lecciones aprendidas sobre nosotros, sobre los demás, sobre quiénes somos y sobre el valor de la empatía. Vamos a valorar aún más la familia, los afectos, los amigos. Valorar cada instante mientras estamos aquí.

Un poco de lo que mencionas se puede ver en “Buenas Nuevas”, el programa que acabas de estrenar.

La idea es destensar el panorama que vivimos todos desde hace un mes. Evidentemente hay malas noticias, no hay que cerrarnos a eso, pero también están pasando cosas positivas. Es decir, son dos caras de una misma moneda que estamos viviendo. Cuando el encierro es obligatorio, como en esta cuarentena, podemos llenarnos de buen ánimo y energía positiva conociendo las historias de personas que son solidarias en estos momentos difíciles. O de peruanos que, sin conocerse, se unen para gestar proyectos que permiten ayudar a los más vulnerables.

Desde su casa, Gonzalo conduce "Buenas Nuevas", un informativo de buenas noticias.

Dicen que de las situaciones complicadas, como esta, siempre surgen oportunidades.

Así es. Yo además estoy metido en el mundo de la actuación que, como muchos otros, seguirá golpeado. He estado conectado con otros colegas y creemos que es una buena oportunidad para repensar en alternativas de entretenimiento bajo este contexto. Pero también ha sido una oportunidad para darnos cuenta una vez más de la fragilidad de nuestro oficio.

¿Qué conclusión sacas de lo que cuentas?

Esto ha sido una vuelta tuerca obligada a nuestras actividades, a la rutina que teníamos. Lo que hacías cotidianamente se puede acabar de un momento a otro. Tu sustento. Hay que tener planes b en la vida para que esta no nos coja con los pantalones abajo.

El Primer Ministro mencionó que las actividades públicas estarán suspendidas todo el año, lo cual, entre otros rubros, afecta al teatro.

Eso me sonó a una cosa no muy pensada. Me pareció una respuesta al vuelo. Hay un poco de falta de claridad en ese tema. Evidentemente las costumbres van a cambiar y la manera de hace teatro, seguro, también. Por eso hay que ser más creativos. Pero sí creo que la vida cultural tiene que continuar. El espectáculo es lo menos importante en este momento, pero cuando vayamos entrando a la nueva normalidad que nos espera, volverá a ser necesario.

¿Se podrá llenar ese vacío?

Hay que ver las formas. La gente necesita de cultura, de entretenimiento y también de deporte, por supuesto. Sin embargo, ahora será bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles serán esas condiciones? Aún no lo sabemos. Pero hay que ir haciéndonos la idea de que nada será lo mismo. Y sobre eso hay que empezar a trabajar. //

El Dato:

Con Gonzalo Torres, “Buenas Nuevas” se estrena todos los jueves a las 9:00 am por Movistar Plus. También hay una versión del noticiero conducida por Raúl Castagneto, en Movistar Deportes.





