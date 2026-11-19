El miércoles llegó al mercado “GTA VI” (PlayStation 5, Xbox Series X), el producto cultural más exitoso de la historia que, circunstancialmente, es un videojuego. Días antes los fans ya habían gastado más de mil millones de dólares en todo el mundo solo en la preventa; esta semana seguramente superará el PBI de Samoa. Una cifra que, según expertos del mercado, apenas cubre lo que la desarrolladora Rockstar invirtió en crearlo y que habla no solo de las expectativas de sus dueños, sino del mercado actual de los videojuegos, donde decenas de estudios cierran cada año y solo unos pocos, por lo general quienes invierten cientos de millones, siguen en el camino. Avanzar, estar en la carrera, se vuelve un lujo.

Una historia de violencia

“GTA 6” sigue a Jason y Lucía, quienes navegan una compleja relación de pareja a la par de escalar en el hampa. A lo largo de la historia, además de tener armas de fuego para uso a discreción, hacen cosas no relacionadas a la criminalidad. Al cierre de este texto, están confirmadas actividades como manejar scooter, jugar básquet, bucear, robar autos, hacer lucha libre, ir a discotecas, jugar billar, golf, ir al zoológico, ir a pescar, etc; contenido que promete mantener al jugador enganchado a la pantalla por decenas de horas. Si el sedentarismo te preocupa, pierde cuidado: también puedes ir al gimnasio dentro del juego.

“Empecé a jugar ‘GTA’ cuando era muy pequeñita, más que nada por seguir a mi hermano mayor, que era quien dictaminaba los juegos que íbamos a ir probando”, cuenta a Somos Antonella Aservi, creadora de contenido de videojuegos y tecnología. Sin querer acaba de mencionar otro rito de pasaje relacionado a esta franquicia, junto a la piratería y escapar virtualmente de la Policía: jugar siendo menor de edad, algo para nada recomendado en una saga que, en su anterior entrega, permitió incluso torturar a un inocente. El otro rito era jugarlo en una cabina de internet.

El éxito no llegó a la saga de la noche a la mañana. Su primera entrega de 1997 no pasó desapercibida, pero fue recién con “Grand Theft Auto III” (2001) que alcanzó relevancia cultural. Para entonces la marca había sido adquirida por los hermanos Dan y Sam Houser, donde el primero se volvió jefe creativo y el segundo, encargado de negocios. Los Houser transformaron los gráficos del 2D al 3D e hicieron que el guion se inspire en películas de Hollywood. El monstruo ya gateaba, solo le faltaba crecer.

Arriba las manos

¿Cómo explicar la recaudación de este videojuego? Tanto dinero no viene solo por permitir cometer crímenes ficticios; eso se puede hacer en decenas de otros títulos. “Supongo que entró justo en el momento correcto con las motivaciones y acciones correctas y la gente lo empezó a conocer”, cuenta Phillip Chu Joy, ganador del Premio Luces a Mejor influencer, cuyo primer “GTA” fue “Vice City” (2002), título que referencia a una Miami ficticia y que, dicho sea de paso, ha vuelto en esta sexta entrega. “También tenía cierta irreverencia”, menciona sobre lo que ahora es el sello personal de la saga: satirizar la cultura popular de EE.UU.

Hasta agosto último “GTA V” había vendido 230 millones de copias en sus 13 años de existencia, pero esa cifra no le hace justicia. De acuerdo a información filtrada por hackers, “GTA Online”, experiencia multijugador basada en el juego, recaudó más de cinco mil millones de dólares entre 2014 y 2024. En comparación, “Avengers: Endgame” recaudó solo 2,942 millones de dólares en salas de cine. Tanto dinero se justifica no solo en que se pueda jugar junto a otras personas, sino que el juego haya lanzado constantemente contenido exclusivo, como misiones cooperativas y mejoras cosméticas (atuendos).

“GTA Online, experiencia multijugador basada en el juego, recaudó más de cinco mil millones de dólares entre 2014 y 2024. En comparación, “Avengers: Endgame” recaudó solo 2,942 millones de dólares en salas de cine”.

Y donde el mercado no sacia una necesidad, la creatividad se impone. Allí está el llamado “GTA Roleplay”, comunidad de fans que modificaron “GTA V” de PC para que cada usuario pueda elegir un trabajo y dedicarse solo a eso, como taxista, recolector de basura, motorizado de delivery, etc. Tan popular es este modo que ahora Rockstar le da soporte.

“GTA 6” y la disonancia cognitiva Por Milenka Duarte Salir a la calle con miedo a un asalto, escuchar noticias sobre extorsiones o enterarse de otro asesinato forma parte de la cotidianidad en el Perú. Sin embargo, al llegar a casa, muchos encienden sus consolas y disfrutan de un universo donde robar o enfrentarse a la policía es parte del entretenimiento. Con la llegada de Grand Theft Auto VI, esta aparente contradicción cobra fuerza.

Pero el atractivo de GTA va más allá de la violencia. El videojuego ofrece libertad para explorar, desafiar las reglas y experimentar situaciones que jamás querríamos vivir, del mismo modo que vemos una película de mafiosos sin aprobar las acciones de sus personajes. La propuesta combina adrenalina, estrategia y la posibilidad de actuar al margen de la ley en un entorno donde las consecuencias son simuladas y no existen víctimas reales.

Desde la psicología, entretenerse con estas tramas no implica necesariamente una disonancia cognitiva, ya que podemos distinguir entre lo que ocurre en la ficción y los delitos reales sin experimentar un conflicto moral. Como explicó a Somos Álvaro Álvarez, docente de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), “jugar a transgredir una norma no equivale a desear transgredirla fuera de la pantalla”.

Ahora bien, la violencia que aparece en el videojuego puede generar reacciones muy distintas, especialmente en un país marcado por la inseguridad. Para quien ha sufrido una extorsión, ciertas escenas pueden despertar recuerdos desagradables; para otros, representan simplemente una aventura. Además, acostumbrarse a disparos o persecuciones virtuales no significa carecer de empatía: una persona puede no sobresaltarse ante una escena ficticia y, aun así, conmoverse profundamente ante el sufrimiento real.

Quizás la diferencia más reveladora esté en el control. Mientras la delincuencia irrumpe sin previo aviso y amenaza nuestra seguridad, en GTA podemos elegir qué hacer, cuándo detenernos y volver a empezar. Así, aquello que fuera de la pantalla despierta temor puede convertirse en entretenimiento porque, dentro del juego, conservamos el poder de decidir.

Por amor al juego

“GTA 6” ya da qué hablar incluso antes de su lanzamiento. Queda la pregunta de si esto también pasará cuando finalmente se estrene, si la trama desatará una conversación, como ocurre con las mejores películas u obras de la literatura. Chu Joy, quien probó el título antes de su lanzamiento, cuenta que “ha cambiado un montón de reglas de juego y, sobre todo, te aterriza mucho más en la vida real”.

Pero esa descripción podría no bastar porque no hay con qué comparar, ni siquiera con la entrega anterior. No se trata solo de contenido, sino de la relación parasocial que surge entre el jugador y los personajes que controla. “Aparenta ser una prueba para ver si la tecnología puede llenar cada necesidad emocional y vacío psicológico en la vida de una persona”, explicó en un video el novelista Jason Pargin (“John muere al final”). Chu Joy parece apuntar también en esa dirección: “Este juego se ha dado el lujo, y tiene el deber al tener tanto presupuesto… sería una falta de respeto que no empuje los límites de lo que puede hacerse en videojuegos”. Con otro juego esa oración sería hiperbólica; con “GTA” en cambio equivale a ver el crepúsculo desde un deportivo a toda velocidad al borde de un barranco. Una promesa de “game over” en cada segundo, real a pesar de la farsa. Pero no frenas. Y el viento te golpea como nunca lo has sentido.