La guía del brunch: los mejores lugares para probar el antojo de fin de semana

En líneas generales, el brunch es una comida que reúne el desayuno con el almuerzo. Los junta, reinventa el menú y hace que todo se vea más bonito. Se sabe que su origen es británico, pero su perfeccionamiento es sin duda estadounidense (su difusión, eso sí, es culpa de Instagram). ¿En qué reside su encanto, se preguntará, estimado lector? Pues precisamente en que no sigue reglas. Todo es posible en el brunch y los cocineros se toman la licencia de explorar las posibilidades al máximo. Hay espacio para bocados contundentes, para creaciones delicadas, y hay espacio para la sorpresa.



A continuación, una lista con algunos de los sitios que más nos gustan para dejarnos llevar por el antojo. Antes de cada visita, recomendamos revisar las páginas de Facebook para confirmar horarios y menú. Buen provecho.

1. Síbaris

Panqueques con fudge, plátano, arándanos y helados de Blu. (Foto: Síbaris)

"El brunch de Síbaris nació debido a la necesidad de ampliar nuestro concepto de Cocina Libre, el cual nos permite ser creativos en todo lo que propongamos: desde un desayuno tardío hasta un almuerzo temprano", explica el cocinero Francesco De Sanctis. En su mesa se sirve desde hace dos años. El objetivo es claro: quieren que sus clientes se entreguen al goce. "Uno viene a hacer brunch para dejar las penas y preocupaciones en casa y disfrutar de buena comida acompañada de cócteles como el Bloody Mary, el Aperol Spritz, o las mimosas", finaliza De Sanctis. Este sábado 27 de abril el brunch de Síbaris se servirá en colaboración con la heladería Blu. Los milkshakes son casi obligatorios.



Síbaris: Jirón 28 de Julio 260, Barranco



https://www.facebook.com/SibarisPeru/





2. Café A Bistró

Salmón curado y huevos escalfados sobre muffins al estilo de Café A. Bistró. Los platos del brunch van variando. (Foto: Maricé Castañeda)

La visita a Café A Bistró siempre sorprende. El local se remodeló hace un año, pero conserva su esencia: es pequeño, acogedor y está situado exactamente entre un chifa y una pollería en un grifo sanisidrino. Los fines de semana tienen un brunch que bordea lo espectacular, cuyos platos van entrando y saliendo pero siempre complacen. El menú suele incluir huevos benedictinos con salmón y papas fritas o tostadas francesas rellenas de crema pastelera. Si se queda un rato más pasado el almuerzo, añada a eso la hamburguesa, acaso la mejor de todo Lima.



Café A Bistró: Av. Del Ejercito 2193, San Isidro.



https://www.facebook.com/Cafeabistro/





3. Colonia & Co

Huevos Benedictinos en la mesa de Colonia & Co (Foto: Maricé Castañeda)

Una galería barranquina es el ambiente donde funciona Colonia & Co. Un sitio diseñado para probar buen café y tomar desayuno todo el día. Hay, por ejemplo, unas tostadas francesas con tocino y miel con cardamomo, unos huevos benedictinos que pueden salir con jamón o trucha, y dos versiones de tostada de palta (con pepino encurtido y con trucha ahumada). Se manejan dos cartas en el local: una de desayunos y brunch; y otra de fondos. Si bien muchos de los insumos como mieles, granolas, brioches o english muffins que se usan en el brunch se elaboran de cero, algunos panes se encargan especialmente a la panadería Los 7 Enanos. No olvide que el café juega un rol primordial aquí. Se tuesta un lote de perfil único para Colonia que va rotando según el origen. El que se encuentra estos días viene de Jaén (Cajamarca).



Colonia & Co: Prolongación Av. San Martín 131, Barranco.



https://www.facebook.com/coloniaco/





4. Tragaluz



El brunch de Tragaluz, en el Belmond Miraflores Park, se sirve en una de las terrazas más bonitas de Lima. (Foto: Tragaluz)

Recién renovado y listo para recibir el invierno. El brunch que se ofrece en Tragaluz, restaurante bandera del Belmond Miraflores Park, va desde las 11 a.m. hasta las 3 p.m. cada sábado y domingo. Hay opciones saludables como el yogurt griego con frutos rojos y granola; criollas como el sánguche de pejerrey; e internacionales como el tartar de salmón, tostadas francesas de panetón con crema batida, hotcakes con miel de maple, y tartar de salmón. Las bebidas alcohólicas vienen aparte y puede pagarse una tarifa para su consumo ilimitado.



Tragaluz: Los Carolinos 118, Miraflores.



https://www.facebook.com/TragaluzPeru/





5. Mó Bistró

Parece un waffle, pero es un camote (waffleado) que se acompaña de arándanos, miel de guayaba y crema agria. (Foto: Maricé Castañeda)

El nombre de Matías Cillóniz -cocinero al mando de Mó- es sinónimo de buen brunch. Uno especial, particular; único en su clase. El año pasado volvió a abrir el espacio que lleva su sello en una esquina miraflorina y, si bien su carta es amplia y colorida en cuanto a almuerzos y cenas, el brunch sigue siendo la comida más famosa del menú. Tiene clásicos como los benedictinos o tostones con palta, pero también creaciones propias como unos waffles de camote o un rosti de yuca con hongos ostra y kimchi. Mó también tiene un mercadito donde venden sus vinos, mieles, granolas y bocados para llevar, como sánguches, pasteles o ensaladas. El brunch se llena: vaya temprano o espere con paciencia.



Mó Bistró: Av. Angamos Oeste 1146, Miraflores.



https://www.facebook.com/mobistro.pe/