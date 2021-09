Conforme a los criterios de Saber más

“Me dijeron ‘te vas a arrepentir de haber entrado en política’”, “He intentado acceder a un cargo público y alguien me acosó sexualmente”, “¡La crítica era a mi ropa! Yo me pregunto si los hombres tienen que pasar por eso”. Desde comentarios que cuestionan su capacidad, criticando su apariencia hasta incluso cosificarlas: toda mujer que ha participado en política, desde ministras, congresistas, gobernadoras o dirigentes de organizaciones han sufrido de acoso político. Problema del que tres de cuatro mujeres han sido víctimas solo en esta última campaña electoral, según señaló Adriana Urrutia, politóloga y presidenta en la Asociación Civil Transparencia. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, refirió que el 52% de candidatas expresó haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político. Un 30% manifestó haber enfrentado agresiones, amenazas y actos de hostigamiento.

“Me ofreció el puesto a cambio de una relación conmigo”

Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso

“Cuando era joven he sido víctima de violencia, acoso sexual incluso. He intentado, por ejemplo, acceder a un cargo público y he tenido la terrible experiencia de que alguien me acosó sexualmente: me ofreció el puesto a cambio de una relación conmigo. Me marcó mucho”, contó en el documental Peruanas del bicentenario, cuando la abogada de profesión había postulado a la Fiscalía de la Nación. Esa persona, agrega, la mandó a llamar porque “le había gustado el currículum”. Le aseguró que podría darle la plaza donde ella quisiera, pero que tenía que ser un lugar “cerquita porque él iba a verme”. “Te puedo colocar en el lugar que tú quieras, pero eso sí, yo quiero irme a verte porque tú me gustas y quiero acostarme contigo. Listo’”. Lo único que quería era escapar. Caminó despacio, temblando hasta la puerta. Salió corriendo.

Este es sólo un extracto del documental Peruanas del Bicentenario @vanessa_lopez09 en el que @MirtyVas, una de las 3 protagonistas, revela un episodio repudiable contra el que debemos luchar todas y todos, SIEMPREhttps://t.co/glomt1qWHe — Peruanas del Bicentenario (@PeruanasBicente) September 1, 2021

“¡La crítica era a mi ropa! Yo me pregunto si los hombres tienen que pasar por eso”

María Antonieta Alva, exministra de Economía

Desde el inicio de su gestión (octubre 2019-noviembre 2020), la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva, fue blanco de críticas debido a su edad (35 años en ese momento). Ya había ocupado cargos importantes aún más joven: cuando tenía 21 años, el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, la puso al frente de la oficina de Presupuesto; y a los 32, ya en el MEF, fue la primera mujer directora General de Presupuesto Público. Dentro del Estado fue “bien controversial”, contó a Somos en mayo de este año. “Apenas entré de ministra, debía viajar a reuniones del FMI y el Banco Mundial. Estaba muy nerviosa, cualquier cosa equivocada que dijera frente a inversionistas, podría afectar al país. En una reunión con un ex ministro –no vale la pena decir su nombre–, le pedí alguna recomendación. Me dijo: “Bajo perfil, no llames la atención”. No me lo dijo directamente, pero el mensaje era “o se van a dar cuenta de que no sabes”. Un día tuvo que ir a cuatro medios, entre radio y TV, en un solo día. “Cuando salí del último, me senté en el carro y recibí un mensaje: “ese saco no está bien”. ¡La crítica era a mi ropa! Yo me pregunto si los hombres tienen que pasar por eso. Eso tiene que comenzar a cambiar”.

Ante cualquier medida que tuviera que estudiar, implementar y anunciar -por ejemplo, cuando estaba definiendo el porcentaje de garantía de Reactiva Perú- recibía llamadas telefónicas. “Me decían ‘¿qué estás haciendo con el programa?’, o aparecían titulares de periódicos, entrevistas a ex ministros de Economía en las que me ‘dictaban’ lo que debía hacer o me corregían”.

“Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente”

Paloma Noceda, excongresista

Parada frente al Congreso, Paloma Noceda (2016-2019) contó que fue víctima de acoso sexual en la primera sesión en la que participó como congresista. Uno de ellos le dijo “qué bueno que haya congresistas como usted para que nos alegre el panorama”. La también exmotonauta admitió que no supo cómo responder “ante la ofensa porque acá uno no viene a alegrarle la vista o el panorama a nadie. Acá uno viene a trabajar de igual a igual”. Otro lamentable episodio con ese mismo congresista pasó durante una reunión. “Estaba sentada, dando la espalda. Viene ese colega, seguramente estaba con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy le tengo en la mente”. Tras la agresión, increpó al legislador, que en un intento por defenderse, “me empezó a hablar incoherencias”. La exparlamentaria alertó del acoso que sufren sus colegas, asesoras, asistentes. “Es cosa del día a día […] Siempre aprovechan que una mujer da la espalda, ahí hacen el barrido con la mirada”.

Paloma Noceda señaló el parlamentario intentó tocarla una segunda vez en otra reunión, por lo que habló con el vocero de la bancada de Fuerza Popular para poner fin a esa situación. (Foto: GEC)

“Varias colegas hemos recibido mensajes para votar en contra del pre dictamen [de la ley de identidad de género]”

Rocío Silva Santisteban, excongresista y exintegrante de la Comisión de la Mujer

En marzo pasado, las parlamentarias que integraban la Comisión de la Mujer del Congreso de Perú denunciaron haber sido víctimas de amenazas y hostigamiento en redes sociales sobre el predictamen de la Ley de identidad de género, que beneficia a personas trans. El acoso se intensificó luego que la cuenta de Facebook “Parejas Reales” divulgara los números personales de las excongresistas Mónica Saavedra (AP) y Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), que recibieron decenas de mensajes “ofensivos y difamatorios” en rechazo del predictamen. “Hagamos que sepan que no queremos que impongan esta ideología en el Perú #HombreEsHombre #MujerEsMujer”, se lee en la publicación de la página ultraconservadora (ya borrada). Durante el debate, que era transmitido en vivo, la excongresista Silva denunció que “varias colegas” recibieron “mensajes para votar en contra del predictamen”. Desde su cuenta de Twitter, la parlamentaria compartió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, en la que un anónimo le decía: “Terrorista de mie***, no te pagamos para que metas tu basura ideológica”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga, señaló que también recibió mensajes de odio previo al debate.

La cuenta Parejas Reales de Facebook ha puesto nuestros teléfonos personales para que nos envíen mensajes contra La Ley de Identidad de Género.

Varios mensajes son ofensivos y difamatorios.

(borré el tuit anterior porque salían los teléfonos).

¡No al acoso político! pic.twitter.com/Z5YuBaTmKU — RocioSilvaSantisteban (@pavese) March 15, 2021

LEE TAMBIÉN: El libro que reflexiona y argumenta la defensa de los derechos LGBTI en Perú

SOBRE EL ACOSO POLÍTICO

La ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de la Organización de Estados Americanos lo define como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”. Para registrar un caso, ingrese a https://observaigualdad.jne.gob.pe/acoso.html

VIDEO RELACIONADO

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, declara en entrevista a El Comercio.





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: