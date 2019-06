Hablemos de género: un glosario de identidades y expresiones

¿Cuál es su identidad de género?, ¿cuál su sexo biológico?, ¿cuál su orientación sexual? (no, la respuesta no es la misma para las tres). Haga el ejercicio; tómese el tiempo necesario. Yo empiezo: cisgénero, mujer, heterosexual. Hasta esta semana no habría podido responder con propiedad a la primera pregunta ni sabía exactamente cuáles eran las diferencias –y por qué es importante conocerlas– entre aquellos términos.

En la cotidianidad se camuflan quizá las agresiones más profundas, determinantes. “No juegues fútbol, que es de ‘machonas’’’. “Los hombres no lloran”. “Si sales a la calle vestida así, luego no te quejes”. Mensajes y conductas por todos lados: en frases (orales o escritas); en la señalización; en espacios públicos; en avisos publicitarios; en catálogos de ropa; en redes sociales; en la persona que se sienta a tu lado en el micro; en la mesa familiar; en el espejo. Todos los días, una y otra vez.

Recopilamos una lista de identidades y expresiones de género para representar la variabilidad.

IDENTIDAD DE GÉNERO:

El punto de partida. La identidad –nunca ‘ideología’– de género es el sentido interno de una persona con respecto a su género. Es la manera en la que se identifica a sí mismo un individuo. No tiene por qué coincidir con su sexo biológico ni con su orientación sexual.

SEXO BIOLÓGICO:

Agrupa los aspectos físicos con los que nace una persona y que se pueden observar o comprobar (cromosomas, genitales, hormonas).

ORIENTACIÓN SEXUAL:

Es el sentimiento de atracción de una persona hacia otra. Es una manifestación externa, no interna (como sí lo es la identidad). Quienes no la experimentan en ninguna de sus formas se denominan asexuales. El término ‘opción sexual’ no se utiliza.

EXPRESIÓN DE GÉNERO:

Es la manifestación externa del género de una persona a través de su estilo de vida, lenguaje, nombre, vestimenta, peinado y accesorios, entre otros.

INTERSEXUAL:

Antes identificados como ‘hermafroditas’ (el término hoy se considera ofensivo), las personas intersexuales nacen con un trastorno del desarrollo sexual. Ello quiere decir que al momento del nacimiento es difícil determinar si se trata de un ‘hombre’ o una ‘mujer’ a través de los rasgos comunes, como genitales u hormonas. Estos pueden ir evidenciándose durante el crecimiento, sobre todo en la adolescencia.

PRONOMBRE NEUTRO:

Se refiere al cambio en el lenguaje (no implica un cambio en todo el léxico) para referirse o denominar a las personas. Se usan pronombres (‘ellx’; se lee ‘elle’), conjugaciones y terminaciones (‘maestrx’ o ‘todxs’; se leen ‘maestre’ y ‘todes’) neutros. Sin ‘a’ ni ‘o’.

TRANSGÉNERO:

Individuos –niños o adultos– cuya identidad de género (interno) no coincide con su sexo biológico (externo). Hombres que fueron asignados como mujeres al nacer, y viceversa. Suelen pasar por una transición física hacia su identidad de género, pero esta no necesariamente implica una intervención quirúrgica u hormonal. Esto último se asociaba con los transexuales (tampoco se usa ya el término), pero el concepto hoy en día incluye a todos: haya habido o no un procedimiento médico de por medio.

CISGÉNERO:

Cuando la identidad de género coincide con el sexo biológico. O, como explica el grupo, ‘cuando el nombre y la foto que sale en tu DNI te representa’. No tiene que ver con la orientación sexual: cisgéneros son hombres y mujeres heterosexuales, así como homosexuales, por ejemplo.