A lo largo de sus 85 años de vida, Betty Friedan (Illinois, 1921) consiguió hacer un poco de todo: se graduó en psicología; fue periodista; se casó; tuvo tres hijos; fundó una organización que –al día de hoy– continúa abogando por los derechos de las mujeres; se divorció; y escribió seis libros. El primero de ellos –acaso el más importante de toda su trayectoria y pilar del movimiento feminista de la década del 60– se tituló La mística de la feminidad. Allí exploraba conceptos como la identidad femenina, la independencia económica y la ausencia de una participación más activa –y protagonista– en la sociedad de la época. También, por supuesto, el rol que cumplía la sexualidad en todo esto. “Ninguna mujer tiene un orgasmo por sacarle brillo al piso de la cocina” es quizá su frase más trascendental. No importa cuándo se lea.

Han pasado casi seis décadas desde que apareciera la obra de Friedan, y la duda más frecuente que las mujeres tienen sobre sexo todavía involucra a su propio cuerpo (y el desconocimiento que hay sobre cómo brindarle placer). Puede desglosarse en dos interrogantes atemporales, frecuentes en las interacciones que tres expertas en la materia reciben a diario: “¿cómo se alcanza el orgasmo?” es la primera de ellas; “¿puede ser que lo haya tenido y no lo he reconocido?” es la segunda. Queda claro que las respuestas no se encuentran en la cocina.

