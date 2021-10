Conforme a los criterios de Saber más

Cuando le pregunto a Carol Gómez, productora y actriz de Extinción zombie, por el argumento de esta nueva propuesta por Halloween, ella me lo explica asumiendo un rol terrorífico: “Soy uno de los sobrevivientes del apocalipsis zombie y he sido seleccionado por el Gobierno para participar en un programa secreto de resguardo y preparación para el nuevo mundo”.

Ella está salpicada de ‘sangre’ y su protector es un machete vuelacabezas que no deja ni para ir al baño. Cerca se arrastran zombies criollos que anhelan meterle diente. A la bella Carol y al director de Historias de Medianoche, Jorge Galindo, esta vez no les bastó con realizar un circuito de terror vivencial o histórico, como lo hicieron anteriormente en lugares espectaculares como el cuartel Barbones, la quinta Heeren y el cementerio Presbítero Maestro, sino que ahora se mandan con un ambicioso juego de zombies y no contagiados que tiene por escenario el colegio Leoncio Prado, el mismísimo del “qué me mira, cadete”. Es decir, el público tendrá un papel en la trama en la que un tal general Floyd sueña con poseer un gran ejército de zombies alterados genéticamente, capaces de cumplir sus deseos. Ah, pero si algún integrante del público es tocado por algún zombie, caballero nomás, deberá pasar al campamento de los malos para ser convertido rápidamente en muerto viviente.

REALISMO MÁGICO. Lo novedoso de esta puesta teatral es que el público puede convertirse en zombie, si fuera alcanzado por los muertos vivientes. Lleguen temprano y piensen bien en qué fila quieren sentarse.

Para Carol y Jorge, el colegio Leoncio Prado es una locación que se ajustaba al argumento de la historia. Tiene espacio más que suficiente para mantener el distanciamiento y la ventilación requerida en los protocolos de bioseguridad. La temática de lo que llaman el Evento Extinción Zombie requiere que los asistentes sean capaces de sobrevivir a un escenario apocalíptico (de mentiritas) para poner a prueba sus destrezas físicas y mentales.

Se trata de cumplir misiones de medio y alto nivel, mientras ocurren escenas teatralizadas con efectos especiales. Según los directores, en este jueguito de Halloween se aplica un método en el que no solo se valora la técnica actoral, sino también la improvisación, el manejo del público, la proyección de voz y el manejo de escenarios no convencionales.

“A lo largo de los tres años que tenemos como productora hemos desarrollado obras como Drácula, El Exorcista y Krampus, entre otras. Y Extinción Zombie era un producto que no podía faltar en nuestro repertorio porque tiene los elementos necesarios para proponer experiencias vivenciales. No es lo mismo ver una trama que experimentarla por ti mismo”, dice Carol antes de regresar a ensartar zombies. //

El juego: extinción zombie

CUÁNDO: Solo serán tres fechas, del 29 al 31 de octubre, de 6 a 10 p.m.

COSTO DE ENTRADA: 70 soles. DÓNDE: Colegio Militar Leoncio Prado (Av. Costanera 1541, La Perla).

DINÁMICA: El juego dura tres horas y media (7 p.m. -10 p.m.), pero se debe asistir una hora antes para recibir pañoletas identificativas, inducción y mapas.

INFORMES: Facebook: Historias de Media Noche Instagram y Tiktok: historias.media.

