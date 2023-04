Desde su estreno en el 2019, la obra “Hamlet, versión recontra libre” cumplió con los sueños de realización y trascendencia de su joven elenco, compuesto por ocho talentosos actores neurodivergentes. El mensaje de amor y respeto de esta puesta en escena, vagamente inspirada en el clásico de Shakespeare, ha emocionado a tantas personas desde aquel año que era cosa de tiempo para que cojan maletas y la presenten en otros países. El 2022 estuvieron por siete ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Alicante, Gran Canaria, Rivadabia, entre otras. Este 2023 han llegado a Chile y, al cierre de edición, la obra la rompía en Curitiba, Brasil, en funciones de 3.000 personas cada noche.

Para su directora, Chela de Ferrari, ha sido un camino largo pero lleno de satisfacciones. El resultado lo ve, noche tras noche, cuando constata las reacciones del público, que van de la risa al llanto con una facilidad sorprendente. “Los actores tienen muchísimo poder en el escenario. Es interesante ver cómo los prejuicios del público son confrontados por los actores y actrices y, por si fuera poco, estos se encargan de liberar a los primeros de cualquier culpa o incomodidad. Es hermoso ver a los espectadores bailando con el elenco, al final de la obra”, dice.

"Hamlet, versión recontra libre" volverá a escenarios peruanos después de pasearse por Europa y Brasil. (Foto: Archivo La Plaza).

“Hamlet, versión recontra libre” es una propuesta escénica original que bebe de la biografía de sus actores y un poquito del clásico shakesperiano. La gran interrogante de aquella obra, ¿ser o no ser?, les permite reflexionar sobre el trato que la sociedad les reserva a las personas de la neurodiversidad. Desde Brasil, uno de sus actores, Manuel García, cuenta que lo mejor de la obra es que rompe los mitos sobre las personas con síndrome de Down. “Somos personas con sueños, con anhelos y tenemos capacidad de aprender mucho”, señala.

El elenco y su directora, Chela de Ferrari, hicieron una gira por España, de varias ciudades, el 2022. (Foto: Archivo La Plaza).

Ellos se emocionan cuando rememoran las anécdotas de sus viajes en estos dos años de aeropuertos y hoteles. La actriz Ximena Rodríguez recuerda que en Tenerife, luego de la función, los paraban por la calle para saludarlos y tomarse fotos con ellos, les pedían autógrafos, como a estrellas de cine. “Este era mi sueño, viajar por el mundo y ser una actriz internacional”, dice. Lo más bonito hasta ahora ha sido el afecto del público, toda esa gente que se pone de pie cuando la obra acaba y aplaude de pura emoción.

Los actores de "Hamlet, versión recontra libre" llegan a Brasil. Ellos se presentaron el mes pasado en Curitiba.

Los elogios de la prensa internacional han sido excelentes pero son los comentarios del público los que más les gustan. “Una mujer en Barcelona me dijo que la experiencia de la obra la iba a acompañar por toda la vida”, recuerda De Ferrari. Cuando le pregunté por qué, me re- veló: “Es que creemos que sabemos muchas cosas, y venimos al teatro y descubrimos que no sabemos nada”.

Los peruanos fueron aplaudidos de pie en su primera presentación en Brasil, el mes pasado. (Foto: Archivo La Plaza).

“Hamlet...” regresará al Perú, a su hogar de nacimiento, en el teatro La Plaza, de Larcomar, para una breve temporada de funciones. Estará desde el 6 de abril a l 2 de mayo y luego seguirá su ruta rumbo a Francia y Portugal. Para el 2024 nuestros actores llegarían a la gran pantalla con el estreno de “Ser Hamlet”, el documental que contará su fascinante historia.