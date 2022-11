La suya es una estela de acordes radiantes y glamour que nace en Inglaterra, su país de nacimiento (1994), y que llega hasta las pujantes Lomas de Carabayllo, al norte de Lima. Aquí, un grupo de damas tejedoras trabajan, entre risas y desde hace dos años, en un producto muy específico: sentadas en una mesa, brazo con brazo, las señoras elaboran réplicas del famoso cárdigan multicolor de Harry Styles, un pedazo de cultura pop que actualmente se exhibe en un museo y que ellas, en su particular apropiación del fenómeno popular, han bautizado con mejor humor como “la chompa de payasito”.

La señora Rosa Torrejón sostiene la réplica del cárdigan de Harry Styles. Su asociación desde hace dos años elabora la chompa multicolor del artista, para la marca Fanstore. (Foto: Jesús Saucedo). / Jesús Saucedo

Al cantante de 28 años le bastó dejarse ver con esa prenda solo una vez, durante una prueba de sonido en febrero del 2020, para causar un terremoto en las redes. De inmediato se crearon retos en TikTok de usuarios que desempolvaban el kit de tejido de la abuela para ponerse manos a la obra. El furor por la lanas y los palitos fue tal en esos primeros meses de aburrimiento pandémico, que la misma firma que creó el diseño, JW Anderson, lejos de querer proteger su propiedad intelectual, decidió compartir con el mundo el patrón original y hasta desarrolló un tutorial en YouTube para aprender a hacerlo.

Mientras, en el Perú en cuarentena de esas épocas, la empresaria textil Jacqueline Palacios (42) buscaba nuevas ideas de negocios ante el colapso de sus mercados habituales. Por consejo de su hija de 21 años, fan de Harry Styles, y enterándose del entusiasmo que causaba la chompa de marras, se propuso replicarla. Fueron dolorosos meses de ensayo y error, con resultados que hasta ahora le dan vergüenza, dice, hasta que encontró una tabla salvadora de la mano de la Asociación de Tejedoras Sumaq Maqui Ruray, de San José de las Lomas de Carabayllo.

Detalle de la versión peruana del cárdigan de Harry Styles, de la marca Fanstore, hecho por las tejedoras de la asociación. (Foto: Jesús Saucedo). / Jesus Saucedo

Fueron ellas quienes se pusieron a estudiar el patrón original caprichoso, lo analizaron en una pizarra por días, como quien busca descifrar la clave de una máquina de encriptación. Así dieron con “el sistema”, que les permite dividirse el trabajo y despachar pedidos de chompas de hasta 50 prendas por tanda.

“Al principio no nos podían ni hablar mientras tejíamos, porque te distraían y era volver a empezar de nuevo”, recuerda Rosa Torrejón, de la asociación. Hoy algunas ya lo hacen de memoria. En Fanstore, la marca de Palacios, no solo replican este cárdigan, sino otras prendas tejidas de Styles y de Taylor Swift, y en estos días han incursionado en la venta de boas de plumas, un accesorio muy relacionado al artista. Para nada se compara con la prenda de colores. Acaso el éxito del “la chompa de payasito” radique en que tiene ese look hogareño de las prendas hechas con cariño de madre o abuela. Y es exactamente lo que uno percibe cuando se despide de este taller. “Queremos que el señor Harry Styles venga para que vea cómo hacemos sus chompas”, es lo único que piden, mientras siguen tejiendo hasta que anochece.

La Asociación de Tejedoras Sumaq Maqui Ruray, con la empresaria Palacios y la popular "chompa de payasito", como le dicen ellas. (Foto: Jesùs Saucedo). / Jesus Saucedo

Una ola colorida de emprendimientos

El 2022 ha sido el año de Harry Styles. El chico que fue descubierto por un programa de TV, el mismo que integró las filas de la última boy band angloparlante de interés (One Direction), encontró el rotundo éxito lejos de su habitual base de fans con la canción As it was, que rompió récords y estuvo 15 semanas en el número 1 del ranking Billboard. Apenas se pudo escapar de esa frase de sintetizador ochentero con la que inicia, que ha musicalizado millones de Tik Toks este año.

Cuando se anunció su concierto a fines del 2019, solo sus más fans, las recordadas y recordados directioners, corrieron a comprar entrada. Luego llegó la pandemia, dos discos más de Harry como solista y la locura cuando un artista llega a la cima de su fama. Reiniciada la venta de entradas en febrero de este año, el recinto se agotó en un día. Lo mismo pasó cuando se mudó a un lugar más grande, como el Estadio Nacional. En cuestión de horas ya no había entradas. Hoy mismo hay gente acampando para poder estar cerca.

Un "amigurum"i de Harry Styles de la marca peruana Ami Kawaii, tejido con crochet.

Esa fiebre por todo lo relacionado con Styles también ha llegado a la soleada Chosica, base de una empresa familiar que se ocupa de producir para un mercado muy específico del sector textil: el de los amigurumis. Esta es una tendencia nacida en Japón, el país que convirtió la ternura en industria, tras la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el origen de Hello Kitty, de la estética de lo bonito o kawaii y también de los amigurumis (ami significa “tejido” y nuigurumi es por “muñeco de peluche”). En este particular campo destaca la empresa peruana Ami Kawaii, de la familia Toribio (seis hermanas, dos sobrinas y una cuñada).

El pequeño Thiago es una gran fan de Harry Styles y tiene una colección de amigurumis del artista de la marca peruana Ami Kawaii. Por su edad, no podrá ir al concierto, pero confía en que vuelva pronto. (Foto: archivo familiar).

Inauguraron su emprendimiento hace cinco años, con varias de estas piezas de colección, y hace poco han conseguido 100 mil seguidores en su Tik Tok. Su mayor éxito han sido los amigurumis de Harry, que ha vendido por todo el país. “Nuestro primer pedido de Harrys fue en el 2020, con el outfit del álbum Fine Line, y así empezaron a llegar los pedidos”, cuenta Jessyca Toribio. Ellas ya han tejido más de 100 muñecos a crochet de Harry, con siete diferentes trajes; el más pedido es el que tiene el famoso cárdigan de JW Anderson. Los amigurumis se hacen siempre a pedido y con el diseño que el cliente desee. Incluso uno mismo puede ser “amigurumirizado”, si esa es su opción.

Isamar Izquierdo, propietaria de The Golden House Perú, una tienda virtual y marca de ropa inspirada en el estilo de Harry Styles. Su emprendimiento confecciona y vende replicas exactas de los outfits del artista. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

Otra tendencia que resume a la perfección este extraño fanatismo que conjuga música, excitación y ropa es el de las marcas que confeccionan réplicas de sus outfits más comentados. Es un filón de mercado al alza que descubrió Isamar Izquierdo (32), casi por casualidad, al ver la acogida que tenía en redes un outfit de Harry Styles que se había mandado a hacer para el día del concierto. No perdió tiempo y con su sobrina, que es diseñadora, crearon The Golden House (IG: @thegoldehouse.pe), dedicada a recrear los trajes más alocados de su ídolo.

“Esos primeros días que salimos, mi teléfono no paraba de sonar”, recuerda la dueña. Al día puede recibir hasta diez pedidos de chalecos, overoles, polos, blusas y algunas prendas más elaboradas. ¿Y a qué se dedicará cuando toda la tormenta pase y, con ella, la moda por Styles? Puede ser a la importación o algo. Esas preguntas nunca se le hacen a un fan. //