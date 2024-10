Se trata del culto a la conversación, al intercambio de ideas donde todos están dispuestos a escuchar. El Hay Festival es un espectáculo de la cultura en su concepto más universal, renancentista; ahí, los diversos campos del conocimiento se reúnen en un mismo espacio: ciencia, literatura, cine, política, periodismo, arte, medioambiente y otras disciplinas dialogan sobre la realidad y el mundo contemporáneo.

Cada edición se caracteriza por congregar a más de 100 figuras nacionales e internacionales que toman una ciudad —que no es la capital— durante cuatro días en más de 10 sedes, sea en Cartagena de Indias (Colombia), Segovia (España), Querétaro (México) y Arequipa (Perú), donde se celebra desde hace una década. Claro que organizar un festival de esta magnitud no es fácil, no solo por la logística, sino también por el presupuesto que demanda, pero en Arequipa están dispuestos a guerrearla.

El Hay Festival Arequipa será del 7 al 10 de noviembre en la Ciudad Blanca. / Denis Mayhua

Su directora, Ángela Delgado, está a la cabeza del festival en la Ciudad Blanca desde sus inicios, en 2015. Ahora celebra los primeros diez años del Hay Festival Arequipa con mucho entusiasmo y reflexión sobre el panorama cultural en el país: “Estos 10 años constituyen una evidencia de los logros que pueden ser alcanzados con la incursión del sector privado y público en torno a un proyecto como el Hay Festival Arequipa. Este impacta positivamente no solo en el público que asiste, sino en el turismo y la cultura del país. Visibiliza al Perú”, argumenta Delgado.

Además, Delgado considera la trascendencia del evento en la ciudad: “Genera el boca a boca; que los turistas y los invitados hablen de Arequipa es importantísimo para posicionar a la ciudad y la región. Creo que todavía las autoridades encargadas, como Promperú, no advierten el impacto del festival y lo que está logrando”, reflexiona.

Ángela Delgado es la Directora de Desarrollo y Comunicaciones desde 2015, el primer año del festival. / Miguel Barreda

Pensar en los públicos

Entre las principales características de este evento está la cercanía que genera con el público. Como en años anteriores, este 2024 se continúa promoviendo una programación solidaria y de impacto en los grupos más vulnerables, como las actividades en el centro penitenciario de Socabaya, donde internos e internas pueden exponer dudas y tener la palabra frente a escritores y artistas. También se prestará especial atención al Colegio de Alto Rendimiento (COAR), con sesiones dirigidas a escolares. Los niños del Hogar de Cristo participarán con la composición de una canción dedicada a la preservación del medioambiente; y se conocerá el proyecto solidario dentro de la comunidad arequipeña llamado Un Árbol, Una Vida.

Una de las novedades es que, desde este año, el tradicional Hay Festivalito (dirigido a las infancias) pasa a ser el Hay Comunitario, con actividades orientadas a la comunidad y a las familias, donde no solo disfrutarán los niños, sino también se establecerá un diálogo intergeneracional con padres y maestros.

Otra de las actividades más significativas será la publicación del libro conmemorativo “Diez años”, una compilación de las conversaciones más icónicas de esta década, ilustrada con fotografías.

Riqueza de un programa

La posibilidad única que brinda el Hay Festival Arequipa, como ver pasear por las calles a personalidades y a tus escritores favoritos, le otorga al evento una magia muy particular. Así sucedió en años anteriores con Orhan Pamuk, Irvine Welsh, Fernando Savater, Leila Guerriero o Laura Restrepo; y este 2024 el público podrá acercarse, escuchar y conversar con personajes como la escritora española Irene Vallejo, a quien esperamos en nuestro país desde la aparición de “El infinito en un junco”, su ‘best seller’.

La escritora Irene Vallejo es una de las principales invitadas de la edición número 10 del Hay Arequipa.

También están en la programación los escritores Agustina Bazterrica, quien hablará de su perturbadora distopía “Las indignas”; Fabiola Hablützel, autora de “La hermana del medio”, quien profundizará en el significado de la familia; Alessandro Maccarrone, que disertará sobre el placer de las matemáticas. Imperdibles: las ‘podcasters’ británicas Astrid Madimba y Chinny Ukata, el deportista alemán Savas Coban y el historiador estadounidense Charles Walker.

Con más de cien actividades, las posibilidades de conocimiento son infinitas como la imaginación. Larga vida al Hay. //

Cristina Fuentes La Roche, Directora Internacional del Hay Festival:

Este décimo aniversario del Hay Festival en Arequipa nos presenta una buena excusa para celebrar lo logrado. Es un reto el hacer proyectos culturales sostenibles, que año tras año vayan creciendo y aportando cada vez más al lugar donde suceden y al tejido cultural y social de la ciudad, en este caso de Arequipa y el país. Es muy emocionante pensar que cuando empezamos en Arequipa, en 2015, nos encontramos con niños de 8 años que quizá disfrutaron del Hay Comunitario, y los hemos acompañado año tras año durante toda esta década hasta alcanzar la edad adulta.

Cristina Fuentes La Roche es la Directora Internacional del Hay Festival. / ROLLY REYNA

Repasemos a los autores que han desfilado por el festival, recordando a los que ya no están, como Martin Amis o Fernando de Szyszlo, y celebremos con los socios que nos han acompañado desde el primer año por su compromiso y visión. Esta fecha es un buen momento para mirar al futuro y ver qué asuntos, proyectos y áreas queremos desarrollar en los próximos diez años. Por supuesto, ampliaremos temas, talleres y debates, intentado llegar a nuevas audiencias y fomentando la curiosidad, la tolerancia, una mirada crítica y la búsqueda de optimismo. //

Agenda imperdible

Hay Fórum Moquegua

6 de noviembre

Durante todo el 6 de noviembre se realizará la sexta edición del Hay Fórum Moquegua en esa ciudad, que incluirá un taller de periodismo digital de BBC Mundo con Alejandro Millán, una conferencia de la educadora Elisa Guerra y una conversación de Xabier Díaz de Cerio con Katherine Maldonado. Javier Moro también hablará con Giovanni Barletti, entre otras actividades gratuitas.

Premios Nobel

7, 8, 9 y 10 de noviembre

El Premio Nobel de la Paz 2017, Carlos Umaña, se presentará los días 7, 8 y 9 de noviembre. En tanto, el Premio Nobel de Literatura 2021, el tanzano Abdulrazak Gurnah, tendrá dos presentaciónes: el sábado 9 junto a Philippe Sands en el Teatro Municipal y el domingo 10 con Chinny Ukata, Astrid Madimba, Natalia Sobrevilla y Farid Kahhat en la misma sede.

El Comercio

9 de noviembre

El diario El Comercio también es parte del Hay Festival Arequipa con una mesa de diálogo sobre cine. Participarán el cineasta peruano Lucho Llosa y el escritor y periodista de esta casa Enrique Planas. El encuentro será el 9 de noviembre en el teatro Arequepay.

Diálogos de la posverdad

10 de noviembre

Catherine Bréchignac (Francia), física de formación, quien ha sido presidenta del Centro Nacional de Investigación de Francia y es secretaria perpetua de la Academia de Ciencias de Francia, participará en el Hay con su ponencia “De la verdad a la posverdad, entre realidad y ficción”. Estará con el filósofo Nelson Vallejo-Gómez en el teatro Arequepay.

Las bellas matemáticas

8 de noviembre

Alessandro Maccarrone, divulgador científico y autor del ‘best-seller’ “El infinito placer de las matemáticas”, conversará con la matemática Norka Bedregal sobre cómo se aplica esta ciencia —muchas veces repudiada— en la vida diaria. Se descubrirá con el público la riqueza, complejidad y belleza de las matemáticas.

Amazonía

7 y 9 de noviembre

El reconocido antropólogo y activista italo-peruano Stefano Varese compartirá las ideas presentadas en su libro “El bosque civilizado. Ensayos amazónicos”. Estará con el periodista Xabier Díaz de Cerio, la poeta Dina Ananco, el pintor Christian Bendayán y la creadora de contenidos Alessandra Yupanqui.